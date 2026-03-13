"Ha muerto en un bombardeo”: cómo han circulado teorías sin pruebas sobre la muerte de líderes y altos mandos de Israel

Las teorías sin pruebas: entre el 9 y 12 de marzo se han difundido contenidos sobre que el ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; su hermano menor, Iddo Netanyahu; el director del Mossad, David Barnea; o el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir supuestamente habrían muerto en ataques de Irán, pero las publicaciones se comparten sin pruebas de lo que afirman.