edición general
20 meneos
89 clics
"Ha muerto en un bombardeo”: cómo han circulado teorías sin pruebas sobre la muerte de líderes y altos mandos de Israel

"Ha muerto en un bombardeo”: cómo han circulado teorías sin pruebas sobre la muerte de líderes y altos mandos de Israel

Las teorías sin pruebas: entre el 9 y 12 de marzo se han difundido contenidos sobre que el ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; su hermano menor, Iddo Netanyahu; el director del Mossad, David Barnea; o el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir supuestamente habrían muerto en ataques de Irán, pero las publicaciones se comparten sin pruebas de lo que afirman.

| etiquetas: israel , irán , eeuu , guerra , bulos
14 6 0 K 206 Bulos
7 comentarios
14 6 0 K 206 Bulos
pitercio #2 pitercio
También han circulado sin pruebas las bombas atómicas de Irán ¿no?
1 K 39
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#2 como las de Irak que enseñaron en el congreso de los eeuu antes de atacar
2 K 59
Kasterot #5 Kasterot
El vídeo de Bibi Netanyahu con seis dedos es cierto. Bibi esta vivo? Tenía seis dedos de serie? No nos dimos cuenta nunca
3 K 28
pax0r #7 pax0r
#5 no encuentro el video, lo vi hoy, puedes poner una foto? me fije en los dedos super raros pero conté cinco..
0 K 9
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Tomer Bar, comandante de la Fuerza Aérea israelí y no sale en esa lista.
¿Al final fue un bulo?
www.meneame.net/story/tomer-bar-ha-muerto-comandante-fuerza-aerea-isra
0 K 20
Kantinero #3 Kantinero
De hecho todavía no se ha demostrado que Elvis la haya palmado.....

Iker Jimenez dixit........o_o
1 K 16
cosmonauta #4 cosmonauta
Con patatas {0x1f35f} . Nos las comemos con patatas.
0 K 16

menéame