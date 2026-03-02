edición general
20 meneos
61 clics

Tomer Bar: ¿Ha muerto el comandante de la Fuerza Aérea israelí en un ataque iraní? (Eng)

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) ha anunciado un gran éxito en una operación dirigida contra el general de división Tomer Bar, comandante de la Fuerza Aérea israelí, en medio de la escalada de enfrentamientos militares transfronterizos entre Irán e Israel. El anuncio del IRGC supone una afirmación audaz en la guerra encubierta en curso, que se ha intensificado tras los recientes ataques a gran escala. Los canales afiliados al Estado iraní y las redes sociales difundieron la afirmación, describiendo la operación

| etiquetas: propaganda , real , tomer bar , irán , israel , comandante fuerza aérea , ataque
17 3 0 K 347 actualidad
10 comentarios
17 3 0 K 347 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Esperemos confirmación.
5 K 58
carakola #7 carakola
#1 También he leído por ahí que Mileikowsky, alias Netanyahu, hace tiempo que no asoma la cabeza...
1 K 40
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#7 Que raro, parece un tipo bastante valiente.
1 K 23
carakola #9 carakola
#8 Seguro, pero que no es por voluntad propia. No me lo tomo más que como rumores, es fuente iraní: www.tasnimnews.ir/en/news/2026/03/02/3529294/netanyahu-s-fate-unclear-
0 K 20
A.more #5 A.more
Ojalá. Lastima que la rata gorda haya huido
3 K 35
angelitoMagno #3 angelitoMagno
La fuente no es un medio occidental pro OTAN, seguramente sea cierto.
1 K 33
obmultimedia #2 obmultimedia
Si es cierto, de ahi que Netannazi huyese como un cobarde hacia Alemania, sabia que se lo iban a cepillar en cuestion de horas.
2 K 33
Niessuh #6 Niessuh *
#2 Eso es falso, lo que está en Alemania es el avión presidencial, el año pasado ya pasó lo mismo cuando durante la anterior ofensiva a Iran evacuaron el avión a Grecia. Netanyahu sigue en Israel y no se va mover de ahi durante el ataque, de ahi que evacuen su avion presidencial.
0 K 10
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
La respuesta a titulares que preguntan es siempre No
2 K 31
#10 omega7767
#4 siiii

me tocan los huevos mucho cuando por ejemplo quiero saber cuando va a salir una película y lo buscas en google. En los titulares de los resultdos te encuentras "cuando sale esta película". Abres el enlace y despues de pasarte leyendo 1 minuto pone. "Aun no sabemos exactamente cuando sale, pero basado en. ....... se estima que saldrá en ....."
0 K 11

menéame