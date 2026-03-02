Tomer Bar: ¿Ha muerto el comandante de la Fuerza Aérea israelí en un ataque iraní? (Eng)

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) ha anunciado un gran éxito en una operación dirigida contra el general de división Tomer Bar, comandante de la Fuerza Aérea israelí, en medio de la escalada de enfrentamientos militares transfronterizos entre Irán e Israel. El anuncio del IRGC supone una afirmación audaz en la guerra encubierta en curso, que se ha intensificado tras los recientes ataques a gran escala. Los canales afiliados al Estado iraní y las redes sociales difundieron la afirmación, describiendo la operación