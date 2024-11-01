edición general
La gusanera fascista venezolana en España

"Gilipollas hay en todo el mundo y de todas las nacionalidades, pero la peculiaridad de la gusanera fascista venezolana en España no podemos eludirla porque tiene la capacidad de mover la sociedad española a posiciones reaccionarias a través de su poder económico y de su influencia política..."

#3 ¿A un extranjero que amenaza al Gobierno democráticamente elegido del país que lo acoge no se le puede deportar?, ¡Ah, que estos tienen facha-pass!
¿A un extranjero que amenaza al Gobierno democráticamente elegido del país que lo acoge no se le puede deportar?, ¡Ah, que estos tienen facha-pass!
#3 aquí no veo a los patriotas pedir un ICE nacional xD
#3 La izquierda de España quiere expulsar a Venezolanos que huyen de una dictadura comunista por ser críticos con el gobierno que les acoge.

También la izquierda: Acogiendo a cualquier indocumentado que entra por la costa porque se le presupone de izquierdas. Cuando lo más probable es que sea más de ultraderecha y menos feminista que su puta madre.

Hipocresía en estado puro.
#10 A venezolanos que han esquilmado un país y usan esos recursos para influir políticamente en un país en el que la derecha patriota odia a los habitantes de su propio país. Así mejor.
#17 Creo que si el gobierno de tu país provoca la emigración de 10 millones de personas y la situaciòn de crisis humanitaria dentro del mismo país, ese emigrante tiene el derecho de criticar y ser oído.
#34 ¿A criticar al país que te acoge? ¿En serio?

Luego nos llenamos la boca con que los inmigrantes vienen a robarnos el futuro cuando son africanos que trabajan como pueden, a los que piden un golpe de estado fascista, alfombra roja.

A tomar por el culo, esta es una de esas cosas que dentro de unos años muchos dirán: ¿Como hemos podido llegar a esto?

Callando ante los hijos de puta.
#34 Los que llaman Little Caracas al barrio más caro de España no son emigrantes, son el problema allí y aquí.
#10 Espero que no se tome enserio a si mismo.
#10 Ser ignorante tiene pase pero mentir por odio es directamente razón de expulsión
#10 No falla, la mascota de Ayuso y Abascal arrebañdbdo su cuenco diario. xD xD xD xD
#3 Que son compañeros, coño.
mi hizo gracia ver como, en Usalandia, salían algunos venezolanos loando a Trump después del secuestro para que después fuesen capturados por el ICE. Instant karma, bro.
#2 pues he leído por ahí que podría ser fake news.

Claro que es la típica estupidez tan tan estúpida qué es creíble. Lo mismo lo que es fake news es el desmentido, que no sería la primera vez que pasa xD
#8 pues será. ya me la empiezan a colar facilmente.
Estos son los de "cállese y no opine que yo sé lo que es una dictadura y usted calladito está más guapo" :wall:
#4 Como si aquí no supiéramos lo que es una dictadura de 40 añitos.
9 K 101
#4 #5

Dicen que solo un venezolano puede hablar de Venezuela y luego estos hijos de puta son los que opinan de los gobiernos de otros países que no son de su cuerda.
4 K 31
Hacen falta más comentaristas políticos como este señor, que mantengan las formas y la calma a la hora de escribir de un problema tan complejo.
#1 Para fascistas, Maduro, que mató a 10mil personas y torturó a otros 30mil.

O a lo mejor eso no es fascismo sino socialismo del bueno y con arcoiris.
#9 nada tiene que ver con esta noticia, antes de escribir por favor lee la noticia.
#9: ¿Lo hizo en España?
Pues ya está: ¿Qué sentido tiene que vengan aquí a apoyar políticas reaccionarias, recortes de servicios...?
4 K 38
#9 Rebota rebota y en tu culo explota.
#9 no se de donde salen las cifras pero aun dandolas por ciertas, no se que hace bueno eso a los invasores yankis o a los antidemocratas venezolanos, que son pesados, lloricas, victimistas y mazo de manipuladores. Esas cifras que das siguen siendo cifras de novato comparado con Pinochet, Videla o un tal Francisco Franco, de los que nunca te quejas y a cuyos legados defiendes.
6 K 63
#22 no se de donde salen las cifras

Del mismo sitio que los cien millones de muertos del Comunismo. Menuda pregunta.
#9 Si hablad de fascistas, no te olvides de los que han repartido democracia en Siria, Libia, Irak, Afganistán, Gaza, Somalia, etc, etc..
#1 Vamos por partes ... que es muy fácil criticar, opinar, juzgar ... desde fuera del país.


Sobre la intervención de los USA en Venezuela ...

- ¿ Cuantas manifestantes hay frente a las embajadas venezolanas / USA que sean venezolanos ?
#28 No lo sé, pero vamos, que yo solo opino del todo del articulo. Con ese tono muy lejos no llegamos si lo que queremos es llegar a un acuerdo para resolver un problema.
#35 No he ido a ninguna manifestación, ni a favor ni en contra de la detención de Maduro ...

Pero todo lo que veo en España y otros países (principalmente de latino américa) son ... (por medios de comunicación)

- Venezolanos fuera de Venezuela alegrándose de lo sucedido.
- Militantes de izquierda de España u otros países protestando por lo sucedido.
#28, y en Venezuela ha habido manifestaciones masivas en apoyo al gobierno aunque aquí se hayan silenciado. Ninguna de la oposición.
#44 Masivas no se, pero yo verlas las he visto, y tampoco son de extrañar, el chavismo sigue teniendo una base sólida aunque no mayoritaria.
#44 "y en Venezuela ha habido manifestaciones masivas en apoyo al gobierno "

Por trabajo estuve en Cuba un mes.

Le preguntaba a los cubanos por las "manifestaciones masivas en apoyo al gobierno"

Son voluntarias ... pero en Cuba, lo tienen bien organizado se organizaban por CDR (Comités de Defensa de la Revolución), por barrios (vamos , los comisarios políticos)

Cuando hay una manifestación de apoyo a los Castro, se pasa lista en el barrio ... si eres…   » ver todo el comentario
¡VIVA VENEZUELA LIBRE! ¡VIVA LA DEMOCRACIA!. Pero a la vez= ¡FUERA PERROSANXE! ¡CON FRANCO SE VIVIA MEJOR! ¡QUEREMOS QUE VUELVA!.
La última frase del articulo es genial.

A lo mejor no se debería dar asilo a nadie que afirme que no quiere respetar los resultados de las elecciones en España…
PP y VOX a la vez que hacen un discurso contra la inmigración, han atraido y traido inmigrantes latinoamericanos que les van a votar, al punto de que el PP creo una delegacion para ello: www.lapoliticaonline.com/espana/politica-es/feijoo-tambien-sale-a-la-c Y lo mismo VOX, que compite con el PP por el voto latino: www.facebook.com/LatinosConVox/
Habrá puente aéreo para que se vuelvan a su Venezuela libre?
Mucho critican a los africanos. Pero a estos no he visto ni uno labrando el campo, o de cocinero. Y asi en genwral, con xiertas salvedades, estan podridos por dentro
#11 bueno, bares de familias venezolanas hay un monton en canarias, es un negocio muy tipico de la diaspora venezolana.
#11 De riders y cuidadores, un montón. No todos los que vienen son ricos, que tontería es eso. Y muchos viven en casa de amigos y familiares para no estar en la calle.
No vamos a estrañar las críticas y el bailecito de Yaxilany, Riubalkis, Debraska, Yesaidu, Yubirixaida, Yubitzayda, Yuleisi, Yolimar, Yamilet, Julysmar, Yubiri, y Anabeth. 8-D
Que nos venga un refugiado venezolano aquí a pedir turboderecha viendo como en EEUU a la que se han puesto duros los han empezado a tratar de manera casi generalizada como mugre delincuente a la que dar la patada, tiene miga.
Esto me lo mandaron hace unos días. Pero es que entras en redes y es una locura.... Pero es que ayer salio en RTVEC una entrevista a dos venezolanos residentes en canarias que terminaban con "¿puedo decir algo?, Ojala vosotros seais los siguientes..." vamos, que quieren que USA secuestre a Sánchez y te tienes que reir... ¿que carajo hacen aqui si piensan asi?  media
Estos estaban el otro día con Ayuso y Feijoo viendo a Hakuna.
Cristofascistas!
Que asco! Cuanto comentario xenófobo solo por la mierda de política.
Gente de "izquierdas" denostando a migrantes venezolanos solo para defender a la basura del chavismo justificándolo en base a cuatro videos que han visto en internet.

Un comportamiento propio de la extremaderecha.
"Gilipollas hay en todo el mundo", esta bien que empiece reconociéndose así mismo; porque eso es lo que es el defensor de los inmigrantes, salvo que sean Venezolanos, que al parecer son fascistas.
Es más, según este idiota debía de haber casi 8 millones de Venezolanos de clase media-alta en Venezuela que se han ido
www.acnur.org/emergencias/situacion-de-venezuela
Hoy en los prejuicios de la sexta, vamos a meter en el mismo saco a toda una comunidad por 4 gatos que dicen gilipolleces. Y todo esto (el ataque de la sexta) viene porque la mayoria de los venezolanos comparten la alegria de la captura de maduro y esto no coincide con la izquierda española (pro bolivariana), por lo tanto, todos fachas
#37 hoy en prejuicios de thekeeper, vamos a meter en el mismo saco a toda la izquierda... Todos bolivarianos por tus cojones morenos.
Ole ole y ole!
La verdad que el latino, el venezolano en particular, tienen una soberbia bastante extraña, como si la única información de España es de los chistes de gallegos de lo 50, y luego pasa lo que pasa, lo único evidente es que compartimos idioma, cultura, educación e idiosincrasia cada vez menos y eso hay que tenerlo en cuenta con los cupos migratorios
El problema real de Venezuela.
Còmo se ha llegado a la situación de que un país que potencialmente podrìa tener un presupuesto de 100 mil millones de dólares anuales, en la realidad sólo llega a 20 mil millones, un presupuesto de supervivencia, un pais en ruinas, a punto de colapsar?.
#21 Las sanciones y amenazas militares tampoco ayudan.
Ya no tienen excusa para no irse a tomar por culo, ¿no?
