"Gilipollas hay en todo el mundo y de todas las nacionalidades, pero la peculiaridad de la gusanera fascista venezolana en España no podemos eludirla porque tiene la capacidad de mover la sociedad española a posiciones reaccionarias a través de su poder económico y de su influencia política..."
También la izquierda: Acogiendo a cualquier indocumentado que entra por la costa porque se le presupone de izquierdas. Cuando lo más probable es que sea más de ultraderecha y menos feminista que su puta madre.
Hipocresía en estado puro.
Luego nos llenamos la boca con que los inmigrantes vienen a robarnos el futuro cuando son africanos que trabajan como pueden, a los que piden un golpe de estado fascista, alfombra roja.
A tomar por el culo, esta es una de esas cosas que dentro de unos años muchos dirán: ¿Como hemos podido llegar a esto?
Callando ante los hijos de puta.
Claro que es la típica estupidez tan tan estúpida qué es creíble. Lo mismo lo que es fake news es el desmentido, que no sería la primera vez que pasa
Dicen que solo un venezolano puede hablar de Venezuela y luego estos hijos de puta son los que opinan de los gobiernos de otros países que no son de su cuerda.
O a lo mejor eso no es fascismo sino socialismo del bueno y con arcoiris.
Pues ya está: ¿Qué sentido tiene que vengan aquí a apoyar políticas reaccionarias, recortes de servicios...?
Del mismo sitio que los cien millones de muertos del Comunismo. Menuda pregunta.
Sobre la intervención de los USA en Venezuela ...
- ¿ Cuantas manifestantes hay frente a las embajadas venezolanas / USA que sean venezolanos ?
Pero todo lo que veo en España y otros países (principalmente de latino américa) son ... (por medios de comunicación)
- Venezolanos fuera de Venezuela alegrándose de lo sucedido.
- Militantes de izquierda de España u otros países protestando por lo sucedido.
Por trabajo estuve en Cuba un mes.
Le preguntaba a los cubanos por las "manifestaciones masivas en apoyo al gobierno"
Son voluntarias ... pero en Cuba, lo tienen bien organizado se organizaban por CDR (Comités de Defensa de la Revolución), por barrios (vamos , los comisarios políticos)
Cuando hay una manifestación de apoyo a los Castro, se pasa lista en el barrio ... si eres… » ver todo el comentario
A lo mejor no se debería dar asilo a nadie que afirme que no quiere respetar los resultados de las elecciones en España…
Cristofascistas!
Gente de "izquierdas" denostando a migrantes venezolanos solo para defender a la basura del chavismo justificándolo en base a cuatro videos que han visto en internet.
Un comportamiento propio de la extremaderecha.
Es más, según este idiota debía de haber casi 8 millones de Venezolanos de clase media-alta en Venezuela que se han ido
Còmo se ha llegado a la situación de que un país que potencialmente podrìa tener un presupuesto de 100 mil millones de dólares anuales, en la realidad sólo llega a 20 mil millones, un presupuesto de supervivencia, un pais en ruinas, a punto de colapsar?.