Guillermo Fesser, tras la reapertura del gobierno de EEUU: "Ocho cagones le han dado un cheque en blanco a Trump"  

El Senado de EEUU ha aprobado el fin del cierre del Gobierno gracias al apoyo de siete demócratas y un senador independiente. Esa apertura ha provocado "una crisis sin precedentes entre los demócratas". Votar no al gasto previsto en los presupuestos y provocar el cierre del Gobierno era una oportunidad de plantar cara a Donald Trump. "Si votaban sí 14 millones de estadounidenses se iban a quedar sin seguro médico y otros 20, posiblemente, se les iba a duplicar absolutamente la prima de este seguro", indica el corresponsal.