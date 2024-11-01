edición general
Guillermo Fesser, tras la reapertura del gobierno de EEUU: "Ocho cagones le han dado un cheque en blanco a Trump"

Guillermo Fesser, tras la reapertura del gobierno de EEUU: "Ocho cagones le han dado un cheque en blanco a Trump"  

El Senado de EEUU ha aprobado el fin del cierre del Gobierno gracias al apoyo de siete demócratas y un senador independiente. Esa apertura ha provocado "una crisis sin precedentes entre los demócratas". Votar no al gasto previsto en los presupuestos y provocar el cierre del Gobierno era una oportunidad de plantar cara a Donald Trump. "Si votaban sí 14 millones de estadounidenses se iban a quedar sin seguro médico y otros 20, posiblemente, se les iba a duplicar absolutamente la prima de este seguro", indica el corresponsal.

#2 karakol
Jon Stewart lo explica mejor en The Daily Show

www.youtube.com/watch?v=eFI6MwlLJ08

Subs automáticos.
#1 Abril_2025
"Los malos ganan cuando los buenos no hacen nada."
#4 Wachoski
#1 ...o cuado solo quedan malos
#5 Bravok1
Veo bastante claro que Trump les habrá pagado bien...en.un país de chusma vendida corrupta con un presidente convicto... Ya se esperaba una mierda así.
#3 Mildranx
Quizas este señor no entiende q el cierre hace q los funcionarios no cobren. Si el senador tiene un distrito con un numero alto de trabajadores federales no pueden permitirse seguir con el cierre o pierden las elecciones. Aparte lo ponen como si fuera una novedad, y en eeuu esto no es ninguna novedad, de hecho es común en un sentido y en el otro.
#7 HeilHynkel
#3

Y la apertura hace que unos cuantos millones no coman.
#9 themarquesito
#3 Los senadores que han decidido echar un cable a los republicanos son senadores que no se enfrentan a reelección el año que viene: unos se retiran, y a otros les queda más mandato.
#11 frg
#3 ¿Cómo vas a perder las elecciones si hasta vas a captar a algún maga perjudicado? Esto es menos que cortoplacismo. Ahora no va a sacar ni las primarias de su partido.
#10 sat
Yo no los llamaría cagones. Los llamaría putos vendidos.
#12 themarquesito
#10 Tenemos un ganador. ¿Sabes qué tienen común los 8 senadores? Que todos han cobrado jugosas donaciones de campaña del lobby de las aerolíneas. Se acerca el Día de Acción de Gracias, y a las aerolíneas no les iba a gustar nada el tener vuelos retrasados o cancelados por falta de personal aeroportuario debido a un cierre de la administración
#13 sat
#12 Casualidades de la vida. Gente con intereses económicos votando a favor de sus intereses económicos y devolviendo favores.
#8 pirat
tamayazo
#6 MoñecoTeDrapo
Guillermo, aquí te has pasado. Esto era una versión yanqui de "que se hunda el país que ya lo levantaremos nosotros"
