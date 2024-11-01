edición general
Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre

El Gobierno regional decide retirar el proyecto de Presupuestos para 2026 antes de que se voten el martes las enmiendas de totalidad de los tres grupos de la oposición

angelitoMagno #4 angelitoMagno
Le han dado un toque desde Génova, vaya. Junts anuncia que no apoyarán al gobierno, lo que imposibilita aprobar presupuestos.
Y Guardiola, pues adelanta elecciones un par de horas después por no tener apoyos para adelantar elecciones.
1 K 27
angelitoMagno #3 angelitoMagno
A ver si esta vez puede gobernar la lista más votada en vez de tener que salir un gobierno de perdedores.
1 K 21
Dene #18 Dene
Por fin ha encontrado sus principios??
Espero que este todo bien firmado y registrado, porque todos sabemos lo que vale la palabra de esta señora
1 K 19
YSiguesLeyendo #22 YSiguesLeyendo
NO ha permitido el debate ni la votación de los presupuestos en el parlamento extremeño... muy de demócratas: sólo someto a debate y votación lo que ya sé que voy a ganar, y lo que no, pues lo retiro y se acabó, disuelvo el Parlamento y a votar otra vez!!
0 K 18
YSiguesLeyendo #17 YSiguesLeyendo
LO INTERESANTE: no es que haya perdido la votación de los presupuestos, es que los ha retirado antes
0 K 18
TonyStark #8 TonyStark
ahora es cuando gana VOX en Extremadura, igual como experimento social para que la gente vea el Trumpismo libertario a lo Milei y aprenda la lección no estaría mal
1 K 18
ThePato #9 ThePato
#8 Creo que es al revés, Vox va a perder votos, son los que han tumbado la legislatura.
1 K 26
TonyStark #11 TonyStark
#9 no se que decirte... Hay mucho fachapobre y fachaval deseoso de arrastrarnos por el fango...
2 K 26
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
ya estoy viendo la guerra de los municipios por ver quien le pone las luces y las bolas más gordas a sus arbolitos de navidad y así ganar más votos... jajá!
0 K 18
yoma #12 yoma
#1 Solo son elecciones autonómicas, no son municipales.
0 K 12
elgranpilaf #15 elgranpilaf
Ya no entrena al City?
1 K 17
bigmat #19 bigmat
Para los que os alegreis de estas elecciones pensando que tiene todas las de ganar el PSOE, ojito con lo que deseáis.
Esta señora se lanza a elecciones sabiendo que tiene enfrente a un rival del PSOE que es claramente una persona que no vale para el puesto, falto de carisma, la versión PSOE de Feijoo que tiene muy poco apoyo incluso entre los suyos.

Me temo nos va tocar sufrirla de nuevo y esta vez con mayoria absoluta o con VOX pero mucho más debilitado.
1 K 14
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Joder, lo lejos que se tienen que ir los accionistas del PSG. Y además los propietarios no pueden comer jabugo, porque se lo prohíbe el Corán.
0 K 10
Andreham #20 Andreham
Nadie adelanta elecciones si no sabe que va a ganar o sin que el partido nacional le diga que se sacrifique por el bien común.

O tiene esto ganado o quieren usarla como punta de lanza para aprovechar lo de Junts.
0 K 8
#5 Oliram
Comienza la cuenta atrás para Perro?????
0 K 6
timeout #21 timeout
#5 ¿Por qué?
0 K 10
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
Haciendo lo que dice Pedro Sánchez: Sin presupuestos no se puede gobernar.

O eso era antes de que cambiara de opinión :troll:
8 K -12
#7 sorecer
#6 Has hecho 623 comentarios en 27 días que llevas. Dile a tu amo que te suba de cuenco arrocista a cuenco arrocista y medoi que te lo has ganado.

Para mí, a pastar al ignore y esperar a que te echen para bloquear tu siguiente cuenta!! Aupa!!
14 K 166
TonyStark #10 TonyStark
#7 es impresionante, 126 envíos en 1 mes, además de los más de 600 comentarios, ni trabaja ni tiene más vida social xD A no ser que su trabajo ahora sea este.
2 K 38
#13 El_dinero_no_es_de_nadie
#10 Delay es mi inspiración, mi ídolo, mi diosa :hug:
0 K 17
millanin #14 millanin
#6 Tienes que volver a hacer el cursillo.
0 K 8
yoma #16 yoma
#6 O que se han dado cuenta que en Extremadura no hacían lo que tanto habían cacareado de que gobernara la lista más votada. :troll:
1 K 19

