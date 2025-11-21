edición general
La Guardia Costera de EE.UU dice que la esvástica ya no es un símbolo de odio [ENG]

La Guardia Costera de EE.UU ya no clasificará la esvástica, un emblema del fascismo y la supremacía blanca vinculado a la muerte de millones de judíos y contra el cual más de 400.000 militares estadounidenses murieron luchando, como símbolo de odio según una nueva directriz que entrará en vigor el mes que viene. En vez de eso, la Guardia Costera clasificará el símbolo de época nazi como "potencialmente divisivo". De igual manera, también rebaja la consideración de la bandera confederada y de los nudos de horca.

#1 "Potencialmente divisivo", tócate las narices.
"Potencialmente divisivo", tócate las narices.
#2 soberao
#1 Otro palo para Israel y sus supuestos socios.
#2 la experiencia me dice que estas cosas se la sudan a Israel. Es en plan "de cara a la galería haced lo que queráis, mientras que tengamos claro quien maneja los hilos".
De cualquier modo es el sino de la ultraderecha internacional. La administración Trump criticando al islam, y al mismo tiempo haciendo fiestas con los saudíes. Apoyando a Israel, pero afirmando que Hitler o Franco no fueron tan malos. Criticando a China, excepto cuando interesa un acercamiento. Juegan con ventaja: tienen la enorme suerte de que su público y su electorado no suma más de tres neuronas.
#18 soberao
#17 Lo importante de los símbolos es lo que representan y hoy en día la esvástica nazi representa lo mismo que la estrella de David en la bandera de Israel. Por eso en términos prácticos a Israel le da igual aunque de cara a la galería se van a presenta como el "pueblo elegido vacunado contra el nazismo" aunque la única diferencia entre nazis y sionistas es que los segundos son la versión moderna, nada más.
#2 La linea es taaaaaan confusa, ahora que Israel está alineado con la extrema derecha.
Judíos Nazis, Americanos ondeando orgullosamente la esvástica, mientras su presidente se arrumaca con el dirigente de un país islámico.
Y todos encabronados con los rusos que son amigos del alma de los chinos. Chinos que son la punta de lanza del liberalismo a pesar de seguir siendo comunistas, pero los rusos ya no.

Vivimos en un puñetero episodio de South Park
#60 konde1313
#2 Más que para Israel para los judíos y para todos los antifascistas. Los israelíes, probablemente, apoyen la decisión igual que apoyan los exterminios.
#1 Se llama neolenguaje.
#6 Ningun animal dormirá en una cama (con sábanas)
Ningún animal matará a otro animal (sin motivo)
Cuatro patas si, dos patas (mejor)
Todos los animales son iguales (pero unos más que otros)
#1 La esvástica es un símbolo utilizado por decenas de culturas a lo largo de la historia. Su apropiación por parte del nazismo es cuanto menos lamentable, y entiendo que haya gente que quiera recuperar sus símbolos culturales.

De manera similar, la bandera confederada representa una cultura que participó en la Guerra Civil estadounidense. Más allá de que defendiera la esclavitud, también simbolizaba para muchos habitantes del sur su modo de vida particular y su identidad regional.

En cuanto…   » ver todo el comentario
#8 Sí, pero el modo de vida particular y la identidad regional del sur confederado estaban igualmente fuertemente asociados al sistema esclavista.
#19 Nouser
#8 De manera similar, la bandera confederada representa una cultura que participó en la Guerra Civil estadounidense. Más allá de que defendiera la esclavitud, también simbolizaba para muchos habitantes del sur su modo de vida particular y su identidad regional.

Sí, pero no me toques los huevos que el principal caballo de batalla de los confederados era mantener la esclavitud. Lo que hicieron fue meter bajo el mismo paraguas la identidad cultural del sur contra el norte, o el centralismo contra el federalismo para atraer a más gente.
#19 ¿En serio estas aclarando que el sol sale por el Este?,

Estoy hablando de la significación de la bandera a día de HOY, muy poca gente bajo esa bandera defiende el esclavismo ( salvo el completamente legal y constitucional a día de hoy... para los presos), evidentemente muchos son positivamente racistas de una mayor o menor grado (Desde segregacionistas puros a meneantes cada vez que les mencionan un crimen realizado por gitanos). Pero ¿Rompen alguna ley específica?, es un país donde la…   » ver todo el comentario
#59 Nouser
#29 Pues hombre, dado que son trabajadores públicos de los USA, entiendo que mientras realizan su trabajo no les pueden permitir exhibir símbolos que contravienen la constitución de USA, dado que su trabajo es precisamente que se cumpla dicha constitución. La normativa sólo se refiere al puesto de trabajo.
#8 la bandera confederada tiene connotaciones de racismo , dudo que un negro de esos estados la tenga en estima
#34 Setis
#1 Es decir, mandar un nudo de horca a tus políticos favoritos es ahora... ¿lecciones de cuerda de los boy scouts?
Joder, a cara descubierta
#5 También se suele decir "a calzón quitado" y ahora no me queda otra cosa que preguntarme con qué cojones se tapan la cara. xD
#35 Setis
#31 Es difícil quitarse la máscara con el brazo estirado. Le podrías pedir ayuda a otro, pero eso es socialismo...
2 K 42
Dime que eres un fascista sin decirme que eres un fascista.
#12 No me cansaré de este sketch para esto  media
Que raro, los nazis suelen decir que el nazismo es socialismo, no es normal que en los ee.uu. se acepten como socialistas.
#4 eso lo dicen porque saben que siempre hay idiotas que se lo creen. La gente normal siente repulsión por los nazis.
La esvástica no es un simbolo de odio. En cambio antifa es un grupo terrorista. El mundo al reves en la tierra de la libertáaaa
#7 ChetingerX
Lo cierto es que es un simbolo milenario de la humanidad.
Casi todas las culturas que conocieron la cesteria conocian la swastika.
Desde Ucrania donde se encontró la mas antigua. Al Perú, Aztecas, indios Hopi, en Grecia y Roma, en el medio oriente, India, Tibet, China, Japón. El lauburu vasco o quatriskel.
Es un simbolo solar, de movimiento. Geometría sagrada
Levógira o dextrógira es igual que entre yin yan.
Lo terrible es seguir permitiendo que se perpetúe la ignomiosa apropiación del SXX, caracteristica por su inclinación en 45º y fondo blanco sobre rojo.

En realidad existe un extendido movimiento reivindicativo de la swastika entre tatuadores y raveros donde valen todas menos las nazis. Sagayata por todo el cuerpo.  media
#9 amusgada
#7 como vean un lauburu etiquetao como "Spain" te van a tatuar otra cosa :-D
#9 Te vale poner España en la mano de Irulegi?
www.meneame.net/story/doble-troleada-portada-revista-sobre-historia
Jajaja Hoy lo he visto en un kiosko, mañana voy a por el xD
#11 joer, llegas tarde a la polémica de los vacceos y la ilustración histórica que ni es histórica ni ilustración científica. Me joe a mí que me digan que soy española y sólo estoy contigua a Euskal Herria... hasta la tortilla la como francesa, por si acaso.
#9 ¿A mi? Yo paso de tattoos. Prefiero escarificaciones.
#14 la broma era llamar español a un lauburu, no el tattoo
#16 La broma parecía ser lo que me podía ocurrir a mi por compartir una imagen que evidentemente no hice yo, pues yo escribí lauburu vasco quatriskel.
Y te digo que la broma esta en ti
Que a mi me vengan con bisturís y cuchillos.

¿Me expliqué esta vez?
#9 en Asturias ves alguno así
#30 n'Asturies yel triskel ho, trilobulao (es.wikipedia.org/wiki/Trisquel). El lauburu ya más de Euskadi.
#9 Mientras no haga tic tac, todos tranquilos... Pero si, para un abertzale debe ser una patada en los cojones del sabino... :troll:
#7 Que sí, que para los indios Hopi significaría lo que quieras. En 2025 y occidente, hay CERO dudas de lo que quiere decir una esvástica.
#26 Que era un saludo romano!
Lo que pasa es que no sois unos estudiosos de la Historia como él.
#40 #46 otros dos ignorantes diciendo memeces.
Mandriles, que yo soy Antifa y en contra de los prejuicios raciales de toda la vida.

pasaros por #51 #52 #53 #54
Y buscad nazis entre estos tattoos. IGNORANTES!  media
#55 Pa mi que se te ha subido la tinta a la cabeza, por qué no veo que en mi mensaje te halla llamado nazi, y solo he comentado lo que es verdad, que si les llamas nazis se echan a llorar, y repito, de ti no he dicho nada, respondía a 26, que tampoco te llamaba nazi y se limitaba a comentar una verdad, que la mayoría de la gente ve una esvástica y piensa en nazis, sea una hindú, una celta o la del coño la bernarda.
#57 Me ha dado rabia. No el tuyo que era el menos cómplice u ofensivo. Pero entre el del saludo romano y el de CERO neuronas.
Me han rabiado. Lo suficiente como para que me la sople el strike. Por cuantificarlo. Mis disculpas.

Insisto en que NO. En que llevo mirando mal a nazis, casuals y apoliticos desde que salí de las faldas de mi vieja.
E insisto en que hay un extendido movimiento de revindicación de la swastika entre tatuadores y raveros. hippies.
Y aun con estas tb tengo que decir a raveros tranceros por tolerar y juntarse con sionistas en las pistas. Que con esto de raveros israelitas de las IDF y DJ israelitas sionistas en las raves de psytrance tb hay un problema.
#57 ¿Seguro que se me subio la tinta? leele en 63
#26 #40 #46
Lo que hace esta gente es no permitir que los nazis conserven símbolos hurtados.
Esto es batalla cultural y no lo que hacen vds.  media
#26 Es que si los llamas nazis se echan a llorar y ya la tenemos liada... :foreveralone:
#26 En 2025 para ti que eres muy cortito pues puede que este claro.
Pocas raves has ido , pocos hippies has conocido

Un CERO mereces tu por ignorante.
Por ejemplo pero puedo mostrarte tattoos mucho mas jartos.  media
#51 Mira pimpín, métete los insultos por el recto que bastante me he mordido la lengua para no decirte desde el principio el nivel de cretinismo que demuestra un tío que en pleno 2025 viene a decirnos que la esvástica es un símbolo antiguo, como el que trae una revelación que no llevamos toda la puta vida escuchando. xD xD xD xD

Por cierto, yo estaba ya más que visto por las raves de Berlín o Ámsterdam cuando tú todavía te pintabas esvásticas en el brazo con el boli BIC.
#26 otra  media
#26 tres  media
#26 4
¿CERO dudas? ¿En serio?
Yo si que tengo cero dudas de que dificilmente, en 2025, tu juntas dos neuronas.

¿Donde ves lo nazi en ninguno de estos tattoos?

Vaya bocazas. Que rabia causa tu ignorancia.  media
#7 no sé porqué pero ha sido ver la de Vietnam y me ha venido el logo de Sun Microsystems :shit:
Creo que si tienen que luchar duro contra el tráfico de drogas en vista de los efectos que causan en todo el país, en especial en su guardia costera.
Es increíble, pero aún más increíble que que se diga un país que luchó contra los nazis en la segunda guerra mundial y que esas palabras salgan de sus fuerzas armadas, guerra donde murieron a manos de los nazis miles de soldados americanos.
#25 Empiezo a sospechar que lo de luchar contra los nazis no fue para ellos una cuestión de moral, sino de impedir un imperio europeo que les hiciera sombra. Lo de que fueran unos hijos de puta simplemente les vino bien a nivel de relato.
#27 Los EEUU no tenían intención de entrar en guerra con la Alemania nazi.La opinión publica no estaba por la labor.
Si Hitler no llega a declarar la guerra a los EEUU y se hubiera atenido a las condiciones del tratado que mantenía con Japón,que solo le obligaba en caso de que hubiera sido Japón la víctima del ataque, Roosevelt habría luchado solo ( tal vez con la ayuda británica y de la commonwealth?) contra los nipones, limitando su participación en Europa a los acuerdos de Lend-Lease con…   » ver todo el comentario
#25 Bueno, bueno, lucharon "al final" de la guerra contra los nazis, porque al principio...

"Si vemos que Alemania gana, deberíamos ayudar a Rusia. Y si Rusia gana, deberíamos ayudar a Alemania. De esa manera, se matarán entre ellos durante el mayor tiempo posible. Todo esto es en beneficio de Estados Unidos".
Harry Truman, The New York Times, 24 de junio de 1941.

Por comparar, Rusia tuvo 26 millones de bajas en esa guerra luchando contra los nazis. Luego ves estas…  media   » ver todo el comentario
Relativizamos primero a los nazis.

Luego aceptamos que "siempre ha existido la esclavitud, sólo se abolió hace unos 200 años".

Finalmente "bueno, eso de la democracia está muy bien, pero la sociedad siempre ha tenido un líder fuerte que manda sobre todos, es necesario para avanzar sin que haya discrepancias y peleas".
#10 ¿En qué parte entra lo de que los negros/orientales/aborígenes son inferiores y hay que hacer algo con ellos?
Eh, pero NO les llames nazis que les ofendes.
Esta noticia está anticuada #0 Uno echa un vistazo y resulta que...

Following widespread criticism, including statements from members of Congress, the Coast Guard clarified its position. The acting commandant emphasized that swastikas, nooses, and other extremist imagery remain prohibited. The Coast Guard stated that any display of these symbols would be thoroughly investigated and punished.…   » ver todo el comentario
Vivimos en 1984. Es la época de la posverdad
Estarán contentos los defensores de Gaza
De eso a hacerles un homenaje en el valle de los caidos , hay tres minutos contados...
es de concordia y amor... en india claro...
Afortunadamente no les duro mucho: www.cnn.com/2025/11/21/politics/coast-guard-hate-symbols-policy-revers
{0x1f600} . A estos magas se les pasara factura pronto.
Pipiolo, soy del 80
He crecido en un Madrid donde las agresiones nazis y de los nacional bakalas eran cotidianas.
Cuando aparecian cerdos se levantaba la plaza e ibamos por ellos en lugar de salir a esconderse como harias tu.
Ale! Patina más!

¡Con los mios, por los mios!
El otro día lo dijo también uno que iba por un sitio.
Es un símbolo de amor... de amor por los nazis.
no mireis arriba...
