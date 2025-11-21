La Guardia Costera de EE.UU dice que la esvástica ya no es un símbolo de odio [ENG]

La Guardia Costera de EE.UU ya no clasificará la esvástica, un emblema del fascismo y la supremacía blanca vinculado a la muerte de millones de judíos y contra el cual más de 400.000 militares estadounidenses murieron luchando, como símbolo de odio según una nueva directriz que entrará en vigor el mes que viene. En vez de eso, la Guardia Costera clasificará el símbolo de época nazi como "potencialmente divisivo". De igual manera, también rebaja la consideración de la bandera confederada y de los nudos de horca.