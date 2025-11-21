La Guardia Costera de EE.UU dice que la esvástica ya no es un símbolo de odio [ENG]

La Guardia Costera de EE.UU ya no clasificará la esvástica, un emblema del fascismo y la supremacía blanca vinculado a la muerte de millones de judíos y contra el cual más de 400.000 militares estadounidenses murieron luchando, como símbolo de odio según una nueva directriz que entrará en vigor el mes que viene. En vez de eso, la Guardia Costera clasificará el símbolo de época nazi como "potencialmente divisivo". De igual manera, también rebaja la consideración de la bandera confederada y de los nudos de horca.
De cualquier modo es el sino de la ultraderecha internacional. La administración Trump criticando al islam, y al mismo tiempo haciendo fiestas con los saudíes. Apoyando a Israel, pero afirmando que Hitler o Franco no fueron tan malos. Criticando a China, excepto cuando interesa un acercamiento. Juegan con ventaja: tienen la enorme suerte de que su público y su electorado no suma más de tres neuronas.
Judíos Nazis, Americanos ondeando orgullosamente la esvástica, mientras su presidente se arrumaca con el dirigente de un país islámico.
Y todos encabronados con los rusos que son amigos del alma de los chinos. Chinos que son la punta de lanza del liberalismo a pesar de seguir siendo comunistas, pero los rusos ya no.
Vivimos en un puñetero episodio de South Park
Ningún animal matará a otro animal (sin motivo)
Cuatro patas si, dos patas (mejor)
Todos los animales son iguales (pero unos más que otros)
De manera similar, la bandera confederada representa una cultura que participó en la Guerra Civil estadounidense. Más allá de que defendiera la esclavitud, también simbolizaba para muchos habitantes del sur su modo de vida particular y su identidad regional.
En cuanto… » ver todo el comentario
Sí, pero no me toques los huevos que el principal caballo de batalla de los confederados era mantener la esclavitud. Lo que hicieron fue meter bajo el mismo paraguas la identidad cultural del sur contra el norte, o el centralismo contra el federalismo para atraer a más gente.
Estoy hablando de la significación de la bandera a día de HOY, muy poca gente bajo esa bandera defiende el esclavismo ( salvo el completamente legal y constitucional a día de hoy... para los presos), evidentemente muchos son positivamente racistas de una mayor o menor grado (Desde segregacionistas puros a meneantes cada vez que les mencionan un crimen realizado por gitanos). Pero ¿Rompen alguna ley específica?, es un país donde la… » ver todo el comentario
Casi todas las culturas que conocieron la cesteria conocian la swastika.
Desde Ucrania donde se encontró la mas antigua. Al Perú, Aztecas, indios Hopi, en Grecia y Roma, en el medio oriente, India, Tibet, China, Japón. El lauburu vasco o quatriskel.
Es un simbolo solar, de movimiento. Geometría sagrada
Levógira o dextrógira es igual que entre yin yan.
Lo terrible es seguir permitiendo que se perpetúe la ignomiosa apropiación del SXX, caracteristica por su inclinación en 45º y fondo blanco sobre rojo.
En realidad existe un extendido movimiento reivindicativo de la swastika entre tatuadores y raveros donde valen todas menos las nazis. Sagayata por todo el cuerpo.
Si Hitler no llega a declarar la guerra a los EEUU y se hubiera atenido a las condiciones del tratado que mantenía con Japón,que solo le obligaba en caso de que hubiera sido Japón la víctima del ataque, Roosevelt habría luchado solo ( tal vez con la ayuda británica y de la commonwealth?) contra los nipones, limitando su participación en Europa a los acuerdos de Lend-Lease con… » ver todo el comentario
"Si vemos que Alemania gana, deberíamos ayudar a Rusia. Y si Rusia gana, deberíamos ayudar a Alemania. De esa manera, se matarán entre ellos durante el mayor tiempo posible. Todo esto es en beneficio de Estados Unidos".
Harry Truman, The New York Times, 24 de junio de 1941.
Por comparar, Rusia tuvo 26 millones de bajas en esa guerra luchando contra los nazis. Luego ves estas… » ver todo el comentario
Luego aceptamos que "siempre ha existido la esclavitud, sólo se abolió hace unos 200 años".
Finalmente "bueno, eso de la democracia está muy bien, pero la sociedad siempre ha tenido un líder fuerte que manda sobre todos, es necesario para avanzar sin que haya discrepancias y peleas".
Following widespread criticism, including statements from members of Congress, the Coast Guard clarified its position. The acting commandant emphasized that swastikas, nooses, and other extremist imagery remain prohibited. The Coast Guard stated that any display of these symbols would be thoroughly investigated and punished.… » ver todo el comentario
