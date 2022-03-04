Un guardia civil destinado en Gran Canaria pide ayuda a Hazte Oír para defenderse de las mujeres a las que llama “putas lameculos de Sánchez”  

El sargento primero Enrique Portas, adscrito al puesto de Santa María de Guía, tiene una febril actividad en redes sociales, donde se confiesa votante de Vox y seguidor de todas sus políticas contra la inmigración, la igualdad o la agenda 2030
| etiquetas: gc , fascismo , voz , canarias , machismo , hazte oir
Él se llama a si mismo moderado.
Por cosas de la vida, los que corren a decir que toda la izquierda es X porque un random de un pueblo perdido de la mano de dios dice una cosa asquerosa por twitter, aquí no dicen nada ni de la benemérita ni de la derecha.
Actuarán con absoluta imparcialidad y neutralidad, carentes de prejuicio alguno y sin establecer trato discriminatorio hacia ninguna persona o colectivo.
Artículo 13. Neutralidad ideológica y política.
Serán plenamente respetuosos con todas las opciones ideológicas y políticas, manteniendo neutralidad en esta materia, alejados del discurso político y del debate partidista.
www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/04/176/con
textosvomitadas.
¿Y pide ayuda? Este no es un macho alfa voxero como Dios quiere y manda.
Flojo y nenaza.