Un guardia civil destinado en Gran Canaria pide ayuda a Hazte Oír para defenderse de las mujeres a las que llama “putas lameculos de Sánchez”

Un guardia civil destinado en Gran Canaria pide ayuda a Hazte Oír para defenderse de las mujeres a las que llama “putas lameculos de Sánchez”  

El sargento primero Enrique Portas, adscrito al puesto de Santa María de Guía, tiene una febril actividad en redes sociales, donde se confiesa votante de Vox y seguidor de todas sus políticas contra la inmigración, la igualdad o la agenda 2030

#4 burgerconqueso
Y encima, cuando dice que el es moderado, estoy seguro que se lo cree el mismo…. acojonante, esta gente deberia ser apartada del servicio
#1 LaMinaEnMiPuerta
No apoyan a la ultraderecha son sanchistas. No apoyan lo que el dice son putas.

Él se llama a si mismo moderado.
Dene #5 Dene
Da mucho miedo que esta gentuza vaya armada
Malinke #2 Malinke
Está pudiendo a gritos que lo echen de la GC.
Andreham #6 Andreham
#2 Más bien un ascenso.

Por cosas de la vida, los que corren a decir que toda la izquierda es X porque un random de un pueblo perdido de la mano de dios dice una cosa asquerosa por twitter, aquí no dicen nada ni de la benemérita ni de la derecha.
uyquefrio #7 uyquefrio
Artículo 6. Imparcialidad y neutralidad.
Actuarán con absoluta imparcialidad y neutralidad, carentes de prejuicio alguno y sin establecer trato discriminatorio hacia ninguna persona o colectivo.

Artículo 13. Neutralidad ideológica y política.
Serán plenamente respetuosos con todas las opciones ideológicas y políticas, manteniendo neutralidad en esta materia, alejados del discurso político y del debate partidista.

www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/04/176/con
karakol #8 karakol
Le faltan más banderas de España en el perfil y más mayúsculas en sus textos vomitadas.

¿Y pide ayuda? Este no es un macho alfa voxero como Dios quiere y manda.

Flojo y nenaza.
Escafurciao #9 Escafurciao
A mí me gustaría ver a los que no pasan el psicotécnico en las ffss del estado, ya ves como estarán para no aceptar los o lo mismo es porque se les nota mucho que quieren mejorar el mundo y no solo enmierdarlo.
