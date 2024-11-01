edición general
“Me he metido en este lío para vivir bien”: así cayó por narcotráfico en el Estrecho un histórico guardia civil de Intxaurrondo

El 15 de septiembre de 2015, el sargento de la Guardia Civil José Romero Béjar fue destinado a la Patrulla de Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Compañía de Tarifa. Romero Béjar, alias el Moro porque sabe árabe, llegaba así al que parecía su último destino. Lejos quedaban los años más negros del cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián, bajo las órdenes del general Enrique Rodríguez Galindo y que le llevaron a declarar ante Garzón cuando investigaba a los GAL.

#1 HangTheRich
Un policia narco??? Nooooooo imposible
2 K 41
#2 Antipalancas21
#1 Que no era policía era picoleto y muy reconocido en ese cuerpo
0 K 20
#3 tul
#2 cuerpo con un historial por narcotrafico bien largo y hermoso
1 K 33

