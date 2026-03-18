El gráfico que muestra el problema de la vivienda en España: los salarios aumentan un 30% en la última década, los alquileres un 82%

Si en los 90 no estabas comprándote una casa y no eres rico, seguramente entre las mil aplicaciones de tu móvil esté la de Idealista. Hay toda una generación a la que tener que entrar le da verdadero terror. No es de extrañar. Si la vida fuera un videojuego, digamos que en los últimos años, quienes buscan una casa para alquilar o comprar están jugando en modo difícil (o hardcore, que dicen los jóvenes). Traduzcamos esta idea en datos económicos: entre 2014 y 2024, mientras los salarios medios crecieron un 30%, el precio de compra de vivienda.