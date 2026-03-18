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El gráfico que muestra el problema de la vivienda en España: los salarios aumentan un 30% en la última década, los alquileres un 82%

El gráfico que muestra el problema de la vivienda en España: los salarios aumentan un 30% en la última década, los alquileres un 82%

Si en los 90 no estabas comprándote una casa y no eres rico, seguramente entre las mil aplicaciones de tu móvil esté la de Idealista. Hay toda una generación a la que tener que entrar le da verdadero terror. No es de extrañar. Si la vida fuera un videojuego, digamos que en los últimos años, quienes buscan una casa para alquilar o comprar están jugando en modo difícil (o hardcore, que dicen los jóvenes). Traduzcamos esta idea en datos económicos: entre 2014 y 2024, mientras los salarios medios crecieron un 30%, el precio de compra de vivienda.

| etiquetas: vivienda , sueldos
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8 comentarios
17 4 0 K 222 actualidad
pedrario #2 pedrario
Los salarios realmente aumentan menos al no deflactar IRPF y demás.

Que te suban el salario acorde a la inflación actualmente implica perder poder adquisitivo.
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josde #3 josde
#2 Pero en 8 años han subido mas que lo que indica la noticia en una decada
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josde #1 josde
Hay que tener en cuenta que en 2018 Rajoy dejo el sueldo mínimo en 735,9 euros, hoy en día esta en 1.221€.
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#4 Selection
Igual tiene que ver que entre 2018 y 2026 entraron 5 millones de personas nuevas al país, que suponen al menos 4 millones de núcleos familiares nuevos.

¿Se han construido 4 millones de viviendas?

No está bien pretender que la "inmigración" nos salve sin diseñar un modelo que permita que vivan bien. En caso contrario estamos importando pobres.

¿Es de izquierdas importar pobres?
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#6 BoosterFelix
Pero en Suecia y Dinamarca son ricos, que eso es lo importante.

Además, cuando enviáis noticias aporofóbicas, implicando que la pobreza y la precariedad son cosas malas o negativas, o quejándoos de ellas, estáis dejando en mal lugar y estáis siendo aporófobos hacia vuestros propios padres, por haberos hecho nacer en esa pobreza, esa precariedad, ese capitalismo y esa monarquía por los que protestáis. Además de que también estáis siendo aporófobos hacia vosotros mismos, porque si por una parte…   » ver todo el comentario
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#7 pirat
Cualquier aumento salarial será acompañado por subidas de alquiler.
La cuestión no es topar precios si no aumentar significativamente la oferta pública de alquiler social que haría bajarse del burro al resto.
El descargar el problema habitacional en las espaldas de los propietarios es una dejación de funciones de manual además de una exhibición de incapacidad.
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#8 pirat
Cualquier aumento salarial será acompañado por subidas de alquiler.
La cuestión no es topar precios si no aumentar significativamente la oferta pública de alquiler social que haría bajarse del burro al resto.
El descargar el problema habitacional en las espaldas de los propietarios es una dejación de funciones de manual además de una exhibición de incapacidad.
Vamos en dirección contraria con una normativa aberrante y disuasoria para el propietario.
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#5 ZamoraBigote
Lo que es seguro es que es de ultraderechas vendepatrias poner el foco en la construcción en vez de, por ejemplo, en esta pareja de alemanes que tienen más de 2.600 pisos en España. Que no lo digo yo, que lo dice "El tirantes":

www.elespanol.com/madrid/sociedad/20260315/cesar-josef-alemanes-imperi
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menéame