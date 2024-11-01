edición general
El Gobierno de Mazón admite que tiene parados nueve millones en donaciones para víctimas un año después de la dana

El Gobierno de Mazón admite que tiene parados nueve millones en donaciones para víctimas un año después de la dana

La portavoz del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha revelado que ya han aprobado el uso de 3,4 millones de euros en ayudas sociales a familias numerosas o en situación de vulnerabilidad a razón de 1.000 euros de ayuda directa por familia tras avanzar elDiario.es que se desconocía el destino de los fondos.

fernandoar
Que más necesitan para echar a este impresentable
woody_alien
#1 Están esperando que dimita el Perro Sanxe, así con el ruido nadie se fijará en esto.
johel
#1 El ppox sabemos que no van a echar a nadie si no hay consecuencias, pero por lo visto los valencianos estan esperando a darles otra mayoria absoluta a ver si le echan. A ver si insistiendo en recompensar a la basura politica, esta se recicla por arte de magia,

Es responsabilidad ciudadana enterrar los cadaveres de zombis putrefactos que tienen de gobierno en valencia. Si los ciudadanos no ejercen sus responsabilidades, luego que no pidan derechos cuando les gobierne un grupo de zombis putrefactos.
Feindesland
#1 Que estas cosas le importen a la mayoría de la gente, por ejemplo...
Veremos en las elecciones.
cenutrios_unidos
#1 ¿Quizá más muertos? No se, el votante del PP o es imbécil o poco le falta.
Alcalino
Está esperando a repetirlas un mes antes de las elecciones
HeilHynkel
#4

La mitad pa él, la mitad pa los necesitados.
Ratoncolorao
Psicópatas que actúan como psicópatas. Menuda sorpresa.
janatxan
Parados no están, con eso se van pagando las putas de Mazón & Friends, luego ya veremos que sucede.
Leon_Bocanegra
Están esperando una remesa de sobres para meter los billetes.
Quel
Bueno... Si alguien las necesita, que las pidan.
Es así como funciona, ¿ No ?
:troll:
Leon_Bocanegra
#6 Por más que repitais ese bulo...
Quel
#9 Ok...
:roll:
SeñorPresunciones
#6 Hombre, mejor que si alguien las necesita, las congelamos y que se joda todo dios...
SeñorPresunciones
¿Pero esto qué es a mala fe para joder al personal y que haya un mayor malestar en la población?¿O es que simplemente son unos putos inútiles? Una de dos.
elGude
¿Donde están los de "si necesitan ayuda que lo pida"? Porque aqui hay un ejemplo literal de gente pidiendo ayuda al gobierno de mazon y este fumandose un puro con el dinero de las ayudas.
jdmf
Ya sabemos de cuánto va a ser la próxima factura de "El Ventorro"

(Qué cruz para ese local, espero que le hayan vetado la entrada a Mazón de pie vida)
meroespectador
Esto se lo pule Gam Pampols en 3 contratos con una consultora solo para que le diga lo que tiene que hacer.
