El Gobierno de Mazón admite que tiene parados nueve millones en donaciones para víctimas un año después de la dana

La portavoz del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha revelado que ya han aprobado el uso de 3,4 millones de euros en ayudas sociales a familias numerosas o en situación de vulnerabilidad a razón de 1.000 euros de ayuda directa por familia tras avanzar elDiario.es que se desconocía el destino de los fondos.
Es responsabilidad ciudadana enterrar los cadaveres de zombis putrefactos que tienen de gobierno en valencia. Si los ciudadanos no ejercen sus responsabilidades, luego que no pidan derechos cuando les gobierne un grupo de zombis putrefactos.
Veremos en las elecciones.
La mitad pa él, la mitad pa los necesitados.
Es así como funciona, ¿ No ?
(Qué cruz para ese local, espero que le hayan vetado la entrada a Mazón de pie vida)