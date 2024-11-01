edición general
La jueza de la Dana confirma la expulsión de una víctima por ir contra ella y basarse en "teorías conspirativas"

Señala que esta parte dijo que "Nuria [Ruiz Tobarra, jueza encargada de la causa] debería estar en la cárcel y de hecho si no cambia la instrucción y sigue las directrices de los que le mandan vamos a ir a por ella" o que "el pueblo entero va a ir a por ti, Nuria". La magistrada también se reafirma en que "resulta imposible que en este juzgado se investiguen los extremos" a los que se refería esta acusación en un vídeo difundido en Youtube; entre ellos, que "hay miles de asesinados y la justicia no va a hacer nada", [...]

Jakeukalane
Nuria es la jueza. Sin eso no entendía la entradilla.
fremen11
O sea van a ir a por la jueza y no van a ir a por Mazón? Vaya un/una cobarde......
