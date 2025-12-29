George Clooney obtiene nacionalidad francesa

El actor estadounidense George Clooney, uno de los más famosos del planeta; su mujer Amal Alamuddin (nacida en el Líbano) y sus dos hijos en común, Ella y Alexander (ambos nacidos en el Reino Unido) han obtenido la nacionalidad francesa por decreto. "Me gustaría tener otro lugar donde poder evadirme de los Estados Unidos... Y además Francia, París y la cultura francesa están anclados en mí", dijo a la radio pública 'France Inter' el realizador de 'Strangers in Paradise' (Extraños en el paraíso, 1984) y 'Coffee and Cigarettes'(2003).
| etiquetas: george clooney , obtención , nacionalidad francesa , brignoles
"En Francia, Clooney ha sido condecorado como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras en 2016.
Otra conocida figura del cine, el director estadounidense Jim Jarmusch, reveló hace unos días que está en trámites para obtener la nacionalidad francesa".
Como mucho algún impuesto puntual que sea más alto en EEUU como le pasó al Boris Johnson por la venta de una casa. Pero con la ley FATCA (la que hace pagar a ciudadanos estadounidenses no residentes) no se paga doblemente, sólo el impuesto que sea menor en el país de residencia que el impuesto federal americano, y eso en países como España o Francia quizá no suceda con ninguno.
Vio Amélie en Netflix el otro día.