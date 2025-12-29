George Clooney obtiene nacionalidad francesa

El actor estadounidense George Clooney, uno de los más famosos del planeta; su mujer Amal Alamuddin (nacida en el Líbano) y sus dos hijos en común, Ella y Alexander (ambos nacidos en el Reino Unido) han obtenido la nacionalidad francesa por decreto. "Me gustaría tener otro lugar donde poder evadirme de los Estados Unidos... Y además Francia, París y la cultura francesa están anclados en mí", dijo a la radio pública 'France Inter' el realizador de 'Strangers in Paradise' (Extraños en el paraíso, 1984) y 'Coffee and Cigarettes'(2003).