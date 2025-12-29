edición general
George Clooney obtiene nacionalidad francesa

George Clooney obtiene nacionalidad francesa

El actor estadounidense George Clooney, uno de los más famosos del planeta; su mujer Amal Alamuddin (nacida en el Líbano) y sus dos hijos en común, Ella y Alexander (ambos nacidos en el Reino Unido) han obtenido la nacionalidad francesa por decreto. "Me gustaría tener otro lugar donde poder evadirme de los Estados Unidos... Y además Francia, París y la cultura francesa están anclados en mí", dijo a la radio pública 'France Inter' el realizador de 'Strangers in Paradise' (Extraños en el paraíso, 1984) y 'Coffee and Cigarettes'(2003).

antesdarle #1 antesdarle
A ver, gilipollas tampoco es. Vamos que puedes elegir en si algún día la vejez te va mal, vivir en Estados Unidos o en un país desarrollado, hasta un rico lo tiene claro :troll:
6 K 106
cocolisto #2 cocolisto
Pa lo poco que tienen de gente con cierto interés, muchos se están viniendo a Europa, que con estar mal, al menos queda algo de eso que llamamos sociedad.
"En Francia, Clooney ha sido condecorado como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras en 2016.
Otra conocida figura del cine, el director estadounidense Jim Jarmusch, reveló hace unos días que está en trámites para obtener la nacionalidad francesa".
2 K 52
OrialCon_Darkness #4 OrialCon_Darkness
por mucha pasta que tengas, si te toca pagar impuestos en yankilandia aunque no vivas allí, de que te sirve tener otra nacionalidad? Salvo que se pueda quitar la nacionalidad americana y el pago de impuestos.
1 K 30
#5 gershwin
#4 sanidad
0 K 11
#7 encurtido
#4 Si vives en Francia, o en general un país de Europa occidental no pagas.

Como mucho algún impuesto puntual que sea más alto en EEUU como le pasó al Boris Johnson por la venta de una casa. Pero con la ley FATCA (la que hace pagar a ciudadanos estadounidenses no residentes) no se paga doblemente, sólo el impuesto que sea menor en el país de residencia que el impuesto federal americano, y eso en países como España o Francia quizá no suceda con ninguno.
0 K 7
Veelicus #8 Veelicus
Inmigrantes que por lo que sea no molestan a la ultraderecha... no sera porque son ricos claro...
1 K 22
#3 encurtido
Y además Francia, París y la cultura francesa están anclados en mí

Vio Amélie en Netflix el otro día.
1 K 18
suppiluliuma #9 suppiluliuma
Amigos mexicanos, por fin podemos estar de acuerdo en una cosa: George Clooney es un gabacho. :troll:
0 K 12
#6 paco_camps_2011
Poderoso caballero es Don Dinero.
0 K 9

