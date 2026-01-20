Las exportaciones agrícolas israelíes se enfrentan a un inminente «colapso» debido al rechazo mundial de sus productos por el genocidio en Gaza [EN]

En los últimos meses, la cadena pública israelí ha emitido varios reportajes sobre el grave problema que tiene Israel para exportar fruta, especialmente a los mercados europeos. Los reportajes, emitidos por Kan 11, reflejan lo que los propios agricultores describen como un «colapso» inminente, lo que sin quererlo pone de manifiesto la importancia del boicot internacional. «No quieren nuestros mangos», afirma un productor de mangos a Kan 11 en uno de los reportajes. «En Europa solo nos hablan cuando les falta algo. Solo entonces nos compran. Si
Por ejemplo igual se dejan de comprar patatas a granel, pues se las venderán a los de Pringles para mezclarlas con harina y hacer el sucedáneo ese de los tubos
Estos los podeis comer tranquilamente.
Y estan deliciosas.
Y son solo un par de ejemplos
Mucho ojo con los datiles del Lidl.
Pero bien está, yo intento evitarlos en la medida de lo posible, pero después visito a clientes que tienen máquinas israelíes de decenas de miles de euros, y me doy cuenta de que es como reciclar tapones de yogures.
Siempre pueden vender desde Israel sus productos a los fabricantes de comida procesada, pero el precio va a ser bastante más bajo. Y las marcas se exponen a perdida de imagen.
