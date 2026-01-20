Las exportaciones agrícolas israelíes se enfrentan a un inminente «colapso» debido al rechazo mundial de sus productos por el genocidio en Gaza [EN]

En los últimos meses, la cadena pública israelí ha emitido varios reportajes sobre el grave problema que tiene Israel para exportar fruta, especialmente a los mercados europeos. Los reportajes, emitidos por Kan 11, reflejan lo que los propios agricultores describen como un «colapso» inminente, lo que sin quererlo pone de manifiesto la importancia del boicot internacional. «No quieren nuestros mangos», afirma un productor de mangos a Kan 11 en uno de los reportajes. «En Europa solo nos hablan cuando les falta algo. Solo entonces nos compran. Si