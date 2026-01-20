edición general
Las exportaciones agrícolas israelíes se enfrentan a un inminente «colapso» debido al rechazo mundial de sus productos por el genocidio en Gaza [EN]

En los últimos meses, la cadena pública israelí ha emitido varios reportajes sobre el grave problema que tiene Israel para exportar fruta, especialmente a los mercados europeos. Los reportajes, emitidos por Kan 11, reflejan lo que los propios agricultores describen como un «colapso» inminente, lo que sin quererlo pone de manifiesto la importancia del boicot internacional. «No quieren nuestros mangos», afirma un productor de mangos a Kan 11 en uno de los reportajes. «En Europa solo nos hablan cuando les falta algo. Solo entonces nos compran. Si

#3 Barriales
Que se las metan por el culo.
Verdaderofalso #20 Verdaderofalso
#3 no vendían supermercados españoles patatas israelís?
kAlvaro #32 kAlvaro *
#20 Mercadona lo hace. Pero hace tiempo que solo veo francesas o españolas (o eso dice la etiqueta). Y, sí, ya no compro fruta o verdura sin mirar de dónde es.
#35 R2dC
#3 Me recuerda al chiste de los ladrones de las aceitunas y las sandias
#36 Barriales
#35 solo sentados.
Wachoski #41 Wachoski
#3 como en little Nicky, y por las mismas razones
Pertinax #1 Pertinax
Lamentablemente, lo dudo.
#2 lameth
#1 Tu si conseguimos parar el genocidio y juzgar a esa gente, tu no te lo vas a creer.
#6 EISev
#2 lo venderán más barato a mercados que no detallen el origen o para elaborar precocinados

Por ejemplo igual se dejan de comprar patatas a granel, pues se las venderán a los de Pringles para mezclarlas con harina y hacer el sucedáneo ese de los tubos
Fj_Bs #9 Fj_Bs
#6 hace 3 dias En Lidl , vi datiles , mire bien y eran de Israel , me dio tal asco, que ni gratis ...
#12 pirat
#9 Me pasó lo mismo y hará un par de años que no piso ese antro. Veo que siguen igual, que hijosdeputa, y al arguiñano ya le vale...
#45 Jesusor
#12 ¿Qué ha hecho Arguiñano?
RoterHahn #18 RoterHahn
#9
Estos los podeis comer tranquilamente. :-D
Y estan deliciosas.  media
#22 AGlC
#9 A lo mejor habria que imprimir pequeñas banderitas adhesivas de Heilsrael, y pegarlas en las etiquetas de todos los productos israelíes que viésemos en los supermercados.
#40 Poligrafo
#22 Hubo alguien que ponia banderitas de Israel en los ñordos de perro de las calles, me parecio poetico, puro arte.
Waves #23 Waves
#9 En casa hacemos igual. Absolutamente nada que venga de tierras ocupadas por los genocidas.
Noeschachi #31 Noeschachi
#9 En los supermercados que frecuento por el norte de Europa ahora las cajas de dátiles llevan banderas de Jordania que cubren media caja.
millanin #42 millanin
#9 Que se metan los putos dátiles uno uno por el culo.
#43 osids
#9 Yo soy otro que de hace tiempo prioriza productos de España, y sobre todo rechazo bastante de fuera de la UE, pero estoy seguro que nos engañan igualmente y muchos productos importados se mezclan con nacionales. Recuerdo como me sentí estafado comprando unas pipas aue se llaman "extremeñas" y luego el origen era de asia xD
#44 covacho
#9 Me pasó igual. Tenían un aspecto delicioso y cogí dos cajas. Por suerte, me di cuenta en la misma caja y allí se quedaron.
Mucho ojo con los datiles del Lidl.
Ehorus #34 Ehorus
#6 técnica de mercado.. re-etiquetado para limpiar conciencias....
Pertinax #11 Pertinax *
#2 #7 Por algo digo "desgraciadamente". El mayor importador de productos agrícolas israelíes es EEUU, por mucho. Y no les veo yo muy de boicotear. Francia, aún. Y la Señora María de Murcia, a quien probablemente le de igual el origen, es absolutamente irrelevante.

Pero bien está, yo intento evitarlos en la medida de lo posible, pero después visito a clientes que tienen máquinas israelíes de decenas de miles de euros, y me doy cuenta de que es como reciclar tapones de yogures.
ur_quan_master #7 ur_quan_master
#1 porque tienes la mente sucia. :-*
#19 AGlC
#1 Yo también, me suena a victimismo sionista llorando muy fuerte, para que EEUU presione a cualquiera que quieran poner trabas.
Pertinax #21 Pertinax *
#19 No pocos yankies son capaces de hincharse a brócoli para salvarles la industria.
#24 AGlC
#21 A mi me gusta el brocoli :shit:
JuanCarVen #29 JuanCarVen
#21 Y de paso mejoran su salud.
JuanCarVen #25 JuanCarVen
#1 Por calidad de producto es preferible los de proximidad y temporada.
Siempre pueden vender desde Israel sus productos a los fabricantes de comida procesada, pero el precio va a ser bastante más bajo. Y las marcas se exponen a perdida de imagen.
manbobi #5 manbobi
Inshallah!
Olepoint #4 Olepoint
"Aojalá", pero no debería acabar ahí la cosa, las personas decentes deberíamos hacer la vida imposible a todos los que apoyan a los putos fascistas de este mundo, Trump, Netanhau, Bolsonaro, Putin, etc... No sé como los españoles siguen viendo a sus representantes españoles, VOX, con buenos ojos, porque son la misma basura.
elgranpilaf #14 elgranpilaf
#4 Entonces según tú hay que hacerle la vida imposible a todo el que tiene Netflix, Gmail, bebe Cocacola,etc... ? Entiendo que tú no consumes ninguno de estos productos yankes no?
Olepoint #26 Olepoint
#14 Yo no he dicho eso, no metas basura, la basura, al montón de mierda, que lo debes tener cerca.
Olepoint #27 Olepoint
#14 Por cierto, no, he vivido 4 años en una furgoneta camperizada y ahora vivo en una casa aislada en mitad de un bosque, con mi propio huerto, tengo luz por una placa solar, y por supuesto, solo bebo agua , café, o a veces, si voy al bar del pueblo, un mosto... No tengo ningún aparato electrico en la casa, salvo un portátil.. ¿ Contento ?
borteixo #39 borteixo
#27 juer cómprate un satisfayer al menos.
#37 R2dC
#14 Pues el día que sus CEOs hagan el "saludo romano", pues igual si.
Bhuvaya #15 Bhuvaya
Habéis destrozado vuestra imagen por décadas, genocidas de mierda. La historia os barrerá.
#38 R2dC
#15 Y os meterá en un cenicero luego :troll:
Dakaira #10 Dakaira
Que se jodan...
cocolisto #16 cocolisto
¿Alguien se apena?Se hundan hasta el fondo del mar.
#28 Suleiman
Que no se preocupen, que en Ripoll y Madrid lo van a comprar todo ...
SeñorPresunciones #30 SeñorPresunciones *
Pues sí, esa solía ser la base de la oferta y la demanda. Cuando necesitas algo buscas quién te lo oferte. Si hay varios ofertantes, seguro que al que es un cerdo hijo de puta no le vas comprar, existiendo otras posibilidades.
cax #8 cax
Ojalá. Pero me temo que no durará.
#13 pirat
De ser cierto, que no creo... habría que mantener el boicot muchos años, tamaña barbarie no se redime con una reprimenda y ala, a correr.
