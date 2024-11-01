edición general
16 meneos
19 clics

Europa se prepara para bloquear el acuerdo comercial con Estados Unidos tras las amenazas arancelarias de Trump por Groenlandia

El presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, ha reclamado este sábado paralizar la aprobación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos como respuesta directa a las amenazas arancelarias lanzadas por Donald Trump en el marco de la crisis abierta por Groenlandia En un mensaje difundido en redes sociales, Weber ha advertido de que, aunque el PPE es favorable a un acuerdo comercial transatlántico, la actual deriva de Washington hace “imposible” seguir adelante en este momento.

| etiquetas: europa , groenlandia , eeuu , trump , aranceles
14 2 0 K 186 actualidad
2 comentarios
14 2 0 K 186 actualidad
#1 nach_et *
Aquí ya veremos cómo hacen malabares para decir esto y lo contrario en el PP ... (O incluso ambas cosas a la vez contradiciéndose Feijo y Ayuso)
1 K 27
#2 Cincocuatrotres
Hasta que no nos sacudamos todos los Pedritos de Europa no hay nada que hacer, somos una colonia sometida.
0 K 6

menéame