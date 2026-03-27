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Estados Unidos utiliza cientos de misiles Tomahawk contra Irán, alarmando a algunos en el Pentágono [EN]

El ejército estadounidense ha disparado más de 850 misiles de crucero Tomahawk en cuatro semanas de guerra con Irán, quemando las armas de precisión a un ritmo que ha alarmado a algunos funcionarios del Pentágono y ha provocado discusiones internas sobre cómo hacer más disponible, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

| etiquetas: iran , guerra , tomahawks , winchester
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21 comentarios
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Comentarios destacados:    
sotillo #2 sotillo
Irán está siendo una guerra muy, muy cara para EEUU, parece que están matando moscas con misiles mega caros
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Spirito #10 Spirito
#2 Sí.

Ademas está siendo descaradamente una guerra muy muy muy criminal.

No creo que escape bien EEUU de este nuevo crimen.

De hecho, creo que la historia datará como irreversible la decadencia (y luego guerra civil) del EEUU capitalista (que será en los años próximos similar a nazi o criminal) de EEUU.

Una lástima lo que han hecho esos poderosos de un país extraordinario que, ya, no tiene más arreglo interno que una guerra civil.

Ojalá me equivoque. Ojalá.
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Herumel #11 Herumel
#10 Y espera cuando se vea su escalada Nuclear...
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Spirito #14 Spirito
#11 Ojalá no lo veamos, ojala.
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yoma #17 yoma
#2 Si, pero los fabricantes de armas se están frotando las manos con los encargos que les van a hacer para reponer. Habría que analizar quién son esos fabricantes. :troll:
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#19 colemur
#2 Yo llevo un tiempo pensando que es lo que pretenden:

guerra muy cara = gran negocio para ciertas empresas.
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aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro
El dia que caiga un misil sobre Manhattan , medio planeta va a descorchar una botella de cava
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ayatolah #7 ayatolah
#3 A medio mundo se le encogió el corazón el 11-S.
Me da a mi que hoy en día las reacciones serían muy distintas.
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Spirito #13 Spirito
#7 Yo estuve pegado al televisor durante horas.

Claro que se nos encogió el corazón, porque además EEUU en ese tiempo para muchos era adalid de democracia, de respetar las leyes internacionales, de civilización...

¡Cuánto nos engañaron los HDLGP capitalistas!
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#8 cajadecartonmojada *
#3 Saldría más a cuenta en Washington DC, en Arlington Virginia, o en Mar-a-Lago.
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Connect #9 Connect
#3 Esa dia las volsaa de todo el planeta caerían y nos mereroslos en una crisis económica global.

De todas maneras es completamente imposible que Irán alcance Estados Unidos.

Otra cosa es que en un futuro, y en una hipotética guerra con China por Taiwán, Estados Unidos pegue primero en una gran ciudad y Pekin entonces se vea libre para lanzar misiles a placer. Y seguro que estos sí tienen un montón.
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Spirito #12 Spirito
#3 Sí, así es.

Pero que triste resultará porque muchos nos hemos criado y creído ese sueño americano.

Ojalá no ocurra. Y si ocurre, pese al asco que tengo a los dirigentes de EEUU, me dará rabia, impotencia, tristeza...
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#20 guillersk
#5 ves? Contribuyendo a la felicidad
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aPedirAlMetro #21 aPedirAlMetro *
#20 Cuando la gente se ríe de ti, y tú vas y crees que se ríen simplemente porque son felices :shit:
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#6 chavi
1700 millones de dólares de nada...
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ElBeaver #15 ElBeaver
El mongolo de Trump podría llevar al debilitamiento de la supremacía militar de Estados Unidos, equiparándola a la de Putin. Parece una competencia absurda por ver quién puede ser más obtuso, tanto militar como políticamente, y Trump está cada vez más cerca de ganar esta trágica contienda.
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Tkachenko #18 Tkachenko
#15 Putin que no falte xD

P.d: dedícate a enmierdar hilos, que los envíos no son lo tuyo
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#1 guillersk
Leña al mono!!!
5 K -61
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro
#1 Ahi va mi contribución :roll:
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Tkachenko #5 Tkachenko *
#4 xD xD

Las risas que nos provocan estos personajes no tienen precio
1 K 29

menéame