Estados Unidos utiliza cientos de misiles Tomahawk contra Irán, alarmando a algunos en el Pentágono [EN]

El ejército estadounidense ha disparado más de 850 misiles de crucero Tomahawk en cuatro semanas de guerra con Irán, quemando las armas de precisión a un ritmo que ha alarmado a algunos funcionarios del Pentágono y ha provocado discusiones internas sobre cómo hacer más disponible, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
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Ademas está siendo descaradamente una guerra muy muy muy criminal.
No creo que escape bien EEUU de este nuevo crimen.
De hecho, creo que la historia datará como irreversible la decadencia (y luego guerra civil) del EEUU capitalista (que será en los años próximos similar a nazi o criminal) de EEUU.
Una lástima lo que han hecho esos poderosos de un país extraordinario que, ya, no tiene más arreglo interno que una guerra civil.
Ojalá me equivoque. Ojalá.
guerra muy cara = gran negocio para ciertas empresas.
Me da a mi que hoy en día las reacciones serían muy distintas.
Claro que se nos encogió el corazón, porque además EEUU en ese tiempo para muchos era adalid de democracia, de respetar las leyes internacionales, de civilización...
¡Cuánto nos engañaron los HDLGP capitalistas!
De todas maneras es completamente imposible que Irán alcance Estados Unidos.
Otra cosa es que en un futuro, y en una hipotética guerra con China por Taiwán, Estados Unidos pegue primero en una gran ciudad y Pekin entonces se vea libre para lanzar misiles a placer. Y seguro que estos sí tienen un montón.
Pero que triste resultará porque muchos nos hemos criado y creído ese sueño americano.
Ojalá no ocurra. Y si ocurre, pese al asco que tengo a los dirigentes de EEUU, me dará rabia, impotencia, tristeza...
P.d: dedícate a enmierdar hilos, que los envíos no son lo tuyo
Las risas que nos provocan estos personajes no tienen precio