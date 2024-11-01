Estados Unidos: los controladores aéreos comienzan a renunciar ante el impacto del cierre del gobierno [EN]

Sobrecargados de trabajo y sin cobrar hay renuncias “cada día” debido al cierre del gobierno. Los que quedan están trabajando al límite de su capacidad y muchos se están dando de baja por agotamiento. “Nunca habíamos visto algo así, nos faltan 400 controladores, más que durante el cierre de 2019”, “nos llevará meses recuperarnos". Algunos ya tienen un segundo empleo y otros llaman a su empleador y dicen: 'no tengo gasolina, o no puedo pagar el cuidado de mis hijos, ¿los puedo traer al trabajo?'.
| etiquetas: estados unidos , cierre gobierno , controladores aéreos , salarios , pagos
Distopico es poco.
Qué se vayan todos para casa hasta que les paguen las nóminas que les deben! Así si que iba a espabilar el zanahorio...
Madre mia, el capitalismo se sostiene por un ejercito de pringados que miran por el bien comun en un sistema montado por y para robar y aprovecharse de los primeros.
Que se larguen a casa y dejen de hacer el canelo.