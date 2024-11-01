Estados Unidos: los controladores aéreos comienzan a renunciar ante el impacto del cierre del gobierno [EN]

Sobrecargados de trabajo y sin cobrar hay renuncias “cada día” debido al cierre del gobierno. Los que quedan están trabajando al límite de su capacidad y muchos se están dando de baja por agotamiento. “Nunca habíamos visto algo así, nos faltan 400 controladores, más que durante el cierre de 2019”, “nos llevará meses recuperarnos". Algunos ya tienen un segundo empleo y otros llaman a su empleador y dicen: 'no tengo gasolina, o no puedo pagar el cuidado de mis hijos, ¿los puedo traer al trabajo?'.