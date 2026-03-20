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Estados Unidos afirma que Cuba tiene prohibido recibir petróleo ruso, mientras dos petroleros se dirigen a la isla (EN)

Estados Unidos afirma que Cuba tiene prohibido recibir petróleo ruso, mientras dos petroleros se dirigen a la isla (EN)

La advertencia llega en un momento en el que se cree que dos petroleros que transportan petróleo y gas rusos se dirigen a La Habana.

| etiquetas: eeuu , petróleo , bloqueo , rusia , cuba
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
#1 yukatan
esto lo mismo es otro ridiculo mas del señor naranja....
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ombresaco #13 ombresaco
¿En qué versión de "un mundo basado en normas" el pais A puede prohibir que paises B y C negocien?
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Nube_Gris #2 Nube_Gris
Lo ha prohibido él y sus cojones naranjas.
3 K 58
#5 Perrota
#2 Y nuestra connivencia.
3 K 47
Nube_Gris #7 Nube_Gris
#5 La de los líderes que hemos escogido para representarnos.
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#10 Perrota
#7 Por eso digo nuestra. Los hemos elegido nosotros. Los mantenemos y en las próximas les votaremos.
2 K 30
ipanies #3 ipanies
En base a que cojones está prohibiendo "el faro" de occidente nada?!?! Eso es un delito de lesa humanidad, reconozcan o no al tribunal...
3 K 49
#6 Perrota
#3 Si Israel asesina y viola a niños, incluso lo publican en las redes sociales…qué vas a hacer contra Estados Unidos. La cobardía de Europa es el argumento perfecto para que hagan lo que les salga de pito. Es vergonzoso.
5 K 91
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1 *
#6 ¿Cobardía de Europa? Si no estamos participando en la guerra y se ha plantado cara a las pretensiones de Trump
xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
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verdor #15 verdor
#6 Cobardia o impotencia
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Rogue #8 Rogue
Diosito, hazlo realidad y pronto.  media
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#9 architrepa
Al final va a hacer bueno al Putin el inútil máximo
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GuerraEsPaz #12 GuerraEsPaz
#9 y eso que es su siervo
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#14 rogerillu
Y por qué lo tiene prohibido exactamente?
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Stathamdepueblo #4 Stathamdepueblo
Esta ya la he visto ...  media
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menéame