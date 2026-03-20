·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7290
clics
La estupidización de EE.UU, por Carl Sagan
6810
clics
100 horas para el ignore
5049
clics
Predije la crisis financiera de 2008. Lo que se avecina puede ser peor
4182
clics
Tras 4 años de trabajo, un desarrollador independiente rompe en llanto al abrir Steam y descubrir que su juego ganó 250,000 $ en una semana: "Siento que realmente no merezco esto" [ENG]
3588
clics
Un adolescente escala con los pies desnudos una vía que acumulaba 35 años de intentos frustrados
más votadas
388
Sumar propone en el Congreso prohibir las clases de religión en colegios públicos y concertados
694
La condena del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al ataque de EEUU e Israel contra Irán lo convirtió inicialmente en una excepción dentro de Europa. Ahora, todos quieren sumarse [ENG]
374
Irán afirma que los estadounidenses "pueden dar las gracias" a Netanyahu por el impacto económico de la guerra
363
Margaret Atwood: "cuando escribí El cuento de la criada los europeos no creían que Estados Unidos pudiera acabar así"
482
Agredido un militante socialista en Tábara pateado en la cabeza por un militante de Vox
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
29
meneos
28
clics
Estados Unidos afirma que Cuba tiene prohibido recibir petróleo ruso, mientras dos petroleros se dirigen a la isla (EN)
La advertencia llega en un momento en el que se cree que dos petroleros que transportan petróleo y gas rusos se dirigen a La Habana.
|
etiquetas
:
eeuu
,
petróleo
,
bloqueo
,
rusia
,
cuba
24
5
0
K
269
actualidad
15 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
24
5
0
K
269
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
yukatan
esto lo mismo es otro ridiculo mas del señor naranja....
4
K
71
#13
ombresaco
¿En qué versión de "un mundo basado en normas" el pais A puede prohibir que paises B y C negocien?
3
K
63
#2
Nube_Gris
Lo ha prohibido él y sus cojones naranjas.
3
K
58
#5
Perrota
#2
Y nuestra connivencia.
3
K
47
#7
Nube_Gris
#5
La de los líderes que hemos escogido para representarnos.
0
K
10
#10
Perrota
#7
Por eso digo nuestra. Los hemos elegido nosotros. Los mantenemos y en las próximas les votaremos.
2
K
30
#3
ipanies
En base a que cojones está prohibiendo "el faro" de occidente nada?!?! Eso es un delito de lesa humanidad, reconozcan o no al tribunal...
3
K
49
#6
Perrota
#3
Si Israel asesina y viola a niños, incluso lo publican en las redes sociales…qué vas a hacer contra Estados Unidos. La cobardía de Europa es el argumento perfecto para que hagan lo que les salga de pito. Es vergonzoso.
5
K
91
#11
ElenaCoures1
*
#6
¿Cobardía de Europa? Si no estamos participando en la guerra y se ha plantado cara a las pretensiones de Trump
4
K
-30
#15
verdor
#6
Cobardia o impotencia
0
K
10
#8
Rogue
Diosito, hazlo realidad y pronto.
1
K
36
#9
architrepa
Al final va a hacer bueno al Putin el inútil máximo
1
K
12
#12
GuerraEsPaz
#9
y eso que es su siervo
0
K
8
#14
rogerillu
Y por qué lo tiene prohibido exactamente?
0
K
11
#4
Stathamdepueblo
Esta ya la he visto ...
0
K
6
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente