La hipocresía belicista de Occidente: mienten sobre la guerra mientras nos hunden en la pobreza

Hemos visto como Zelensky, un tipo que encarcela a los socialistas en Ucrania, era recibido por Sánchez que le promete mil millones, cuando aquí son tan necesarios para construir de una vez vivienda pública, fortalecer la sanidad pública, hacer que los ferrocarriles funcionen… En lugar de subvencionar una guerra perdida y a la extrema derecha corrupta ucraniana que gobierna. Los capitalistas de la anglosfera. Necesitan guerras, inflación y desabastecimiento para justificar el control social, para acelerar el empobrecimiento de la mayoría