La hipocresía belicista de Occidente: mienten sobre la guerra mientras nos hunden en la pobreza

Hemos visto como Zelensky, un tipo que encarcela a los socialistas en Ucrania, era recibido por Sánchez que le promete mil millones, cuando aquí son tan necesarios para construir de una vez vivienda pública, fortalecer la sanidad pública, hacer que los ferrocarriles funcionen… En lugar de subvencionar una guerra perdida y a la extrema derecha corrupta ucraniana que gobierna. Los capitalistas de la anglosfera. Necesitan guerras, inflación y desabastecimiento para justificar el control social, para acelerar el empobrecimiento de la mayoría
| etiquetas: guerras de eeuu , guerra ucrania , guerra irán , empobrecimiento global
Esta crisis nos demuestra, una vez… » ver todo el comentario
www.meneame.net/m/actualidad/cuatro-anos-guerra-ucrania-millones-victi Cuatro años de guerra en Ucrania: millones de víctimas, pero una fiesta para la industria armamentística
www.meneame.net/m/actualidad/pedro-sanchez-no-guerra-lema-tramposo-seg
Y si no te gusta la guerra de Ucrania, pídele a tu jefe Putin que la pare, que nunca se te ve abogar por eso