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La hipocresía belicista de Occidente: mienten sobre la guerra mientras nos hunden en la pobreza

Hemos visto como Zelensky, un tipo que encarcela a los socialistas en Ucrania, era recibido por Sánchez que le promete mil millones, cuando aquí son tan necesarios para construir de una vez vivienda pública, fortalecer la sanidad pública, hacer que los ferrocarriles funcionen… En lugar de subvencionar una guerra perdida y a la extrema derecha corrupta ucraniana que gobierna. Los capitalistas de la anglosfera. Necesitan guerras, inflación y desabastecimiento para justificar el control social, para acelerar el empobrecimiento de la mayoría

| etiquetas: guerras de eeuu , guerra ucrania , guerra irán , empobrecimiento global
9 2 10 K 37 actualidad
6 comentarios
9 2 10 K 37 actualidad
#1 tierramar *
Quieren acabar con los procesos de liberación nacional, con los gobiernos que anteponen el interés de su pueblo al dictado de los mercados. Quieren un mundo polarizado entre una élite multimillonaria y una masa empobrecida y sin derechos. Y de hecho, en España los partidos y politicos que defienden los intereses de la población: Podemos, Sumar, IU, Iglesias, Oltra, Yolanda Diaz,... los machacan o los invisibilizan en los medios, propiedad de los ricos
Esta crisis nos demuestra, una vez…   » ver todo el comentario
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ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
#1 Tú eres un fan del fascista y criminal de Putin ¿y vienes aquí a llorar por gobiernos que anteponen el interés de su pueblo al dictado de los mercados? xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
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suppiluliuma #6 suppiluliuma
#1 Hombre, qué quieres que te diga. El que quiere acabar con el proceso de liberación nacional de ucrania es tu zarito lindo. :troll:
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#2 tierramar *
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ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
#2 Sánchez firma un convenio para ayudar a un país invadido por el fascismo ruso
Y si no te gusta la guerra de Ucrania, pídele a tu jefe Putin que la pare, que nunca se te ve abogar por eso
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#5 Hacksturcon
Si tras las recientes campañas mediaticas aun alguien cree lo que salga de la boca de cualquier politico, y me la suda su color, es que a dicho alguien le faltan 3 veranos, o 4.
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menéame