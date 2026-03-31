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España cuenta con más de 10.000 reservistas obligados a acudir en caso de guerra, pero la situación es catastrófica. Llevan años sin entrenamiento y perciben solo 729 euros al mes

España cuenta con más de 10.000 reservistas obligados a acudir en caso de guerra, pero la situación es catastrófica. Llevan años sin entrenamiento y perciben solo 729 euros al mes

La realidad es que España cuenta con una herramienta legal que pasa desapercibida para gran parte de la población: los Reservistas de Especial Disponibilidad. Se trata de más de 10.000 exmilitares profesionales que, tras finalizar su etapa en las Fuerzas Armadas, permanecen obligados a incorporarse en caso de necesidad. En términos presupuestarios, el sistema supone una inversión cercana a los 95 millones de euros anuales. Su activación no requiere una declaración formal de guerra. están obligados a reincorporarse sin posibilidad de rechazar...

| etiquetas: reserva , reservista , ejército , militar , entrenamiento
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21 comentarios
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Comentarios destacados:        
#2 Tronchador.
Paguitas buenas. 729€ mes por pelarse la banana.
14 K 166
antesdarle #4 antesdarle
#2 bueno en el caso de conflicto bélico no creo que se pelen tanto la banana, yo no estaría dispuesto a ser reservista por 700 gorrinos euros
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#5 Tronchador.
#4 En caso de conflicto bélico te van a ir a buscar igual. A Ucrania me remito.
El truco es que cuando te vengan a buscar estar tan jodidamente fuera de forma que no te puedan reincorporar.
2 K 37
antesdarle #6 antesdarle
#5 en el caso de movilización general puedes terminar en la guerra, igual que pasa en Rusia o Ucrania, pero en el caso de reservista seguro que eres el primero en ir. Yo repito que no sería reservista por esa cantidad de dinero. Tu lo serías?
1 K 24
#11 Tronchador.
#6 Tampoco me apuntaría al ejército cobren lo que cobren, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de que tienes unos tipos cobrando por nada, sí, nada. No, es que si un día los llaman... No, mira están cobrando una pasta por no hacer nada.
0 K 8
Supercinexin #9 Supercinexin
#5 Para sentarte en una trinchera con una ametralladora no necesitas tener un cuerpo de gimnasio, no te preocupes.
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#13 Tronchador.
#9 Que no dices... a la que me levanto a disparar me quedo enganchado de la espalda y nos toman la posición, solo espero o que se apiaden de mi o que me fusilen pero que no me lleven a un campo de prisioneros a trabajar que dimito en el primer día.
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mariKarmo #16 mariKarmo
#2 estás de guardia y las guardias de pagan. FALTARÍA MÁS
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Artillero #20 Artillero
#16 que se pagan las guardias? Que quieres, que me muera de un ataque de risa??
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mariKarmo #21 mariKarmo
#20 si estás haciendo guardias en tu trabajo y no te las pagan es para que te de un ataque de risa, sí.
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Artillero #18 Artillero
#2 ya sabes. Pegate mínimo 18 años de militar y ya la disfrutas.
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traviesvs_maximvs #1 traviesvs_maximvs
En barrio salamanca, urbanizaciones de gente bien, clubs de tenis y sitios así tienes legiones de cayetanitos dispuestos a puto defender España.
7 K 96
RoterHahn #15 RoterHahn
#1
Error 707.
Esos quieren que tu defiendas y si es dado el cafo, que mueras por españa mientras se estan partiendo el lomo en su club de tenis entre Martini y Martini.
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#3 diablos_maiq
Seguro que entre los votantes de vox hay montones de voluntarios
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Kantinero #7 Kantinero
729 € al mes , 18 años en el ejército, muchos de ellos no llegan a 40 tacos, pueden tener un segundo trabajo, incluso sin saber hacer nada más que disparar
O que pensaban retirarse con 38 tacos y vivir del cuento?
Es un trabajo de riesgo , bien o mal pagado, cuanto te alistas ya sabes lo que hay
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Gry #14 Gry
Eso no llega para nada, si entramos en una guerra va a haber reclutamiento forzoso...
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babuino #8 babuino
La ministra con casco y chaleco antibalas es una imagen poderosamente... ridícula.
Si fuera la ministra de Sanidad... ¿Se disfrazaría de cirujana o enfermera? ¿Y si estuviera al frente de Fomento? ¿De peón o de albañil?
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Kantinero #10 Kantinero
#8 Depende del riesgo del lugar dónde se encuentre, puede estar supervisando unas maniobras, cualquier político si por ejemplo va a visitar una obra le obligan a casco, chaleco y calzado seguridad.
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babuino #17 babuino
#10 de acuerdo, pero es notable lo cómico de la foto. Y el tanque del fondo parece mal aparcado, subido al bordillo de la acera.
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#12 bol
#8 La experta Mortadela fue la Tocino.
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angelitoMagno #19 angelitoMagno
#8 Si fuera una ministra de Sanidad y estuviera en un entorno hospitalario, pues quizás se pondría mascarilla y bata. Y si fuera de fomento y estuviera visitando una obra, pues se pondría casco o chaleco.

En el caso de la famosa foto de la ministra con casco y chaleco antibalas, pues a ver, leñe, esa foto se hizo en Kabul, Afganistan.
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menéame