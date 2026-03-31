España cuenta con más de 10.000 reservistas obligados a acudir en caso de guerra, pero la situación es catastrófica. Llevan años sin entrenamiento y perciben solo 729 euros al mes

La realidad es que España cuenta con una herramienta legal que pasa desapercibida para gran parte de la población: los Reservistas de Especial Disponibilidad. Se trata de más de 10.000 exmilitares profesionales que, tras finalizar su etapa en las Fuerzas Armadas, permanecen obligados a incorporarse en caso de necesidad. En términos presupuestarios, el sistema supone una inversión cercana a los 95 millones de euros anuales. Su activación no requiere una declaración formal de guerra. están obligados a reincorporarse sin posibilidad de rechazar...
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El truco es que cuando te vengan a buscar estar tan jodidamente fuera de forma que no te puedan reincorporar.
Error 707.
Esos quieren que tu defiendas y si es dado el cafo, que mueras por españa mientras se estan partiendo el lomo en su club de tenis entre Martini y Martini.
O que pensaban retirarse con 38 tacos y vivir del cuento?
Es un trabajo de riesgo , bien o mal pagado, cuanto te alistas ya sabes lo que hay
Si fuera la ministra de Sanidad... ¿Se disfrazaría de cirujana o enfermera? ¿Y si estuviera al frente de Fomento? ¿De peón o de albañil?
En el caso de la famosa foto de la ministra con casco y chaleco antibalas, pues a ver, leñe, esa foto se hizo en Kabul, Afganistan.