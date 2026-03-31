España cuenta con más de 10.000 reservistas obligados a acudir en caso de guerra, pero la situación es catastrófica. Llevan años sin entrenamiento y perciben solo 729 euros al mes

La realidad es que España cuenta con una herramienta legal que pasa desapercibida para gran parte de la población: los Reservistas de Especial Disponibilidad. Se trata de más de 10.000 exmilitares profesionales que, tras finalizar su etapa en las Fuerzas Armadas, permanecen obligados a incorporarse en caso de necesidad. En términos presupuestarios, el sistema supone una inversión cercana a los 95 millones de euros anuales. Su activación no requiere una declaración formal de guerra. están obligados a reincorporarse sin posibilidad de rechazar...