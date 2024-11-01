Una encuesta revela un rechazo histórico de los estadounidenses a Israel y Netanyahu, impulsado por los jóvenes

Entre los republicanos de 18 a 49 años, el 57% tiene una opinión desfavorable de Israel, frente al 50% del año anterior. "Los republicanos de 50 años o más tienen aproximadamente el doble de probabilidades que los menores de 50 de confiar en Netanyahu", señala el estudio, con cifras de 58% frente al 30%. Entre los demócratas el 80%, frente al 69% del año anterior y al 53% de 2022. Los judíos estadounidenses y los protestantes evangélicos blancos son los únicos grupos que mantienen una visión mayoritariamente positiva de Israel: 64% y 65%.