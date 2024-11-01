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Una encuesta revela un rechazo histórico de los estadounidenses a Israel y Netanyahu, impulsado por los jóvenes

Una encuesta revela un rechazo histórico de los estadounidenses a Israel y Netanyahu, impulsado por los jóvenes

Entre los republicanos de 18 a 49 años, el 57% tiene una opinión desfavorable de Israel, frente al 50% del año anterior. "Los republicanos de 50 años o más tienen aproximadamente el doble de probabilidades que los menores de 50 de confiar en Netanyahu", señala el estudio, con cifras de 58% frente al 30%. Entre los demócratas el 80%, frente al 69% del año anterior y al 53% de 2022. Los judíos estadounidenses y los protestantes evangélicos blancos son los únicos grupos que mantienen una visión mayoritariamente positiva de Israel: 64% y 65%.

| etiquetas: estados unidos , encuesta , rechazo , jóvenes , trump , netanyahu
13 2 0 K 160 EEUU
11 comentarios
13 2 0 K 160 EEUU
security_incident #3 security_incident *
Lo dije y lo vuelvo a repetir. Estamos ante el último presidente americano sionista. No habrá otro. Y le quedan 2 años y medio. De ahí las prisas
3 K 56
#10 Feliberto
#3 Admiro tu optimismo
0 K 11
#11 eipoc
#3 si piensas que esto acaba con Trump estás muy equivocado. Las prisas no son por Trump, son por sostener un sistema que no se sostiene. El imperialismo yanki va a morir matando.
0 K 10
security_incident #4 security_incident
Los demócratas han pasado del 53% de opinión desfavorable en 2022 a 80% en 2026. Histórico y brutal.
2 K 44
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
#4 Y los putos evangélicos siguen al 64%. Menuda plaga.
1 K 24
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Habrá que subir el sionizador al nivel 11.

A ver si es verdad, cojones, y el pueblo norteamericano abre los ojos de una puñetera vez.
2 K 35
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
#2 Positivo por el 11.
1 K 26
efectogamonal #8 efectogamonal
Pero siguen apoyando al carcamal sátrapa pedófilo.

Curioso {0x1f525}
1 K 29
Connect #7 Connect *
Trump pasará a la historia como el peor presidente por que no pudo cumplir nada de lo que prometió; como el más putero superando a Bill Clinton; y como el más tonto porque se dejó liar por Netanyahu cuando los otros presidentes supieron decirle que no.
1 K 22
#1 Leclercia_adecarboxylata
Todos antisemitas.
0 K 20
#9 CrudaVerdad
(modo pastor evangélico por defecto lleno de rencor, ira, intolerancia, homofobia y odio profundo e infinito a cualquiera que no piense como él) Dios castigará en el lago de fuego para siempre a todos esos jóvenes que rechacen al pueblo elegido, a la niña de los ojos de Dios todopoderoso y nosotros desde el paraíso disfrutaremos viendo ese sufrimiento infinito.

(Modo off)

Por morbo, he mirado foros y blogs de estos pastores y así de retorcido piensan.
1 K 20

menéame