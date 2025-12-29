Las empresas de Mallorca no avanzan la llegada de empleados «porque no fideliza»

Se venía contratando con antelación, en ocasiones para formar por falta de experiencia, para encontrarse con que una vez mejorada la cualificación, el empleado se marchaba al recibir ofertas económicas que «en algunos casos han sido de solo 20€ más al mes», especialmente entre los jóvenes debido a un cambio de valores y prioridades. Ya no se produce la fidelización, incluso la salida de las empresas se produce en muchas ocasiones «sin dar siquiera los 15 días de antelación». Este tipo de situaciones «no dejan de empeorar año tras año».