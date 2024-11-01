edición general
Las empresas de aspiradoras inteligentes están vendiendo los mapas de las casas que limpian y han convertido cada pasillo en una fuente de datos rentable

Los aspiradores inteligentes se desplazan por los hogares guiados por sensores que reconocen muebles, esquinas y paredes, creando recorridos automáticos sin intervención humana. Estos dispositivos se programan con facilidad y limpian de forma autónoma incluso cuando nadie está en casa, lo que ha impulsado su presencia en millones de viviendas. El programador y aficionado a la electrónica Harishankar Narayanan, residente en India, descubrió que su aspiradora inteligente enviaba información de su vivienda a servidores situados fuera del país.

Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues *
Quien dice pasillo, dice ducha. Y quien dice fuente de datos, dice foto en pelotas.

Jamás volverás a reírte cuando tu amigo te diga que su cafetera le espía.
Connect #3 Connect
Pues espera cuando entren los robots para tareas domésticas. Lo sabrán todo, informaran de todo, y además con webcam incorporadas.
#6 covacho
Es de cajón. Nunca emparejeis el aspirador con el WiFi de la casa. Y no compréis un modelo que no funcione sin WiFi y sin emparejar con un móvil.
Los modelos antiguos como conga 990 o Animal X cumplen su función sin comprometer privacidad.
#1 Pozitronico
El caso ha servido para poner en evidencia la dependencia creciente de los hogares respecto a dispositivos que actúan sin supervisión. La capacidad de registrar movimientos, construir modelos digitales de los espacios y enviar información de uso amplía el alcance de las empresas sobre la vida cotidiana.
Veelicus #2 Veelicus
#1 Las empresas, la policia y los servicios secretos de los paises.
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
Las pelusas serán la próxima fuente de energía renovable; no me extraña que algunos gobiernos estén mirando los mapas de las casas xD
#7 gadish
Algumas se pueden descolgar de la nube y controlarla con home assistant.
