Las empresas de aspiradoras inteligentes están vendiendo los mapas de las casas que limpian y han convertido cada pasillo en una fuente de datos rentable

Los aspiradores inteligentes se desplazan por los hogares guiados por sensores que reconocen muebles, esquinas y paredes, creando recorridos automáticos sin intervención humana. Estos dispositivos se programan con facilidad y limpian de forma autónoma incluso cuando nadie está en casa, lo que ha impulsado su presencia en millones de viviendas. El programador y aficionado a la electrónica Harishankar Narayanan, residente en India, descubrió que su aspiradora inteligente enviaba información de su vivienda a servidores situados fuera del país.
| etiquetas: espionaje , robots , aspiradoras
Jamás volverás a reírte cuando tu amigo te diga que su cafetera le espía.
Los modelos antiguos como conga 990 o Animal X cumplen su función sin comprometer privacidad.