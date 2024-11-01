edición general
10 meneos
53 clics
Dos exconcursantes de OT se desmarcan de los Army Awards por "blanquear el fascismo" con Vito Quiles

Dos exconcursantes de OT se desmarcan de los Army Awards por "blanquear el fascismo" con Vito Quiles

La intervención del agitador ultraderechista ha generado cánticos contra el presidente y el abandono de varios asistentes

| etiquetas: vito quiles , fascismo
9 1 0 K 115 actualidad
1 comentarios
9 1 0 K 115 actualidad
Kasterot #1 Kasterot
Está bien saber quién están entre los afines a Vito Quiles.
"Con Ceciarmy y Santiago Segura al frente de la presentación, el evento ha combinado actuaciones musicales de artistas como Omar Montes, Kidd Keo, RVFV, Fernando Costa y Nueva Línea"
0 K 16

menéame