Detienen a 11 bomberos en Portugal acusados de violar a un compañero de 19 años

La Policía portuguesa ha detenido este martes a 11 bomberos acusados de haber violado a un compañero de 19 años que había ingresado recientemente al cuerpo. Se les acusa de dos delitos de violación y uno de coacción sexual a un compañero como parte de una "dudosa novatada", según ha informado la Policía Judicial este martes

8 comentarios
#6 laruladelnorte *
Al ser consultados por EFE, los Bomberos Voluntarios de Fundão indicaron que no tienen ninguna declaración al respecto. EFE

Violar a una persona lo llaman novatada...menudos hijos de la gran puta. :clap:
jonolulu #2 jonolulu *
"Asociación Humanitaria de Bomberos Voluntarios de Fundão"

Qué horror

Por el momento, los acusados no han sido suspendidos, según ha informado el comandante de los bomberos de Fundão, que también ha asegurado que "en este momento no hay motivos" para proceder de ese modo. No obstante, ha indicado que se ha abierto una investigación interna que determinará si "hay motivos para una acción disciplinaria".
jonolulu #3 jonolulu *
Uda #4 Uda
Terror. El ser humano me da terror.
Kamillerix #8 Kamillerix
Vaya con lo de los bomberos y lo de pisar la manguera... o_o
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Los bomberos portugueses son voluntarios por tradición. Espero que esto les mueva a la profesionalización.
#5 Pivorexico
Esto te deja filipando " como parte de una "dudosa novatada"

Joder que fui de los que hizo la mili , y jamas escuche ni siquiera en leyendas cuartelarías tal burrada ;

Como apunta #1 se debe profesionalizar pues se pasaron el " juego" de las novatadas
#7 Eukherio
#5 A mí que se le ocurra a uno lo de violar a un compañero como novatada no me parece tan raro, colgaos y psicópatas hay en todos lados, pero que 10 más lo vean como algo normal me acojona.
