Detienen a 11 bomberos en Portugal acusados de violar a un compañero de 19 años

La Policía portuguesa ha detenido este martes a 11 bomberos acusados de haber violado a un compañero de 19 años que había ingresado recientemente al cuerpo. Se les acusa de dos delitos de violación y uno de coacción sexual a un compañero como parte de una "dudosa novatada", según ha informado la Policía Judicial este martes
| etiquetas: violación , portugal , bomberos , bullying
Violar a una persona lo llaman novatada...menudos hijos de la gran puta.
Qué horror
Por el momento, los acusados no han sido suspendidos, según ha informado el comandante de los bomberos de Fundão, que también ha asegurado que "en este momento no hay motivos" para proceder de ese modo. No obstante, ha indicado que se ha abierto una investigación interna que determinará si "hay motivos para una acción disciplinaria".
Joder que fui de los que hizo la mili , y jamas escuche ni siquiera en leyendas cuartelarías tal burrada ;
Como apunta #1 se debe profesionalizar pues se pasaron el " juego" de las novatadas