Creciente sensación de vergüenza en la FIFA por el premio de la paz otorgado a Donald Trump (ENG)

Existe un creciente sentimiento de vergüenza entre los altos cargos de la FIFA por la concesión del premio de la paz a Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos recibió el premio en el sorteo de la Copa del Mundo celebrado en Washington D. C. en diciembre, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le dijo a Trump: «Queremos ver esperanza, queremos ver unidad, queremos ver un futuro. Esto es lo que queremos ver en un líder y usted sin duda merece el primer Premio de la Paz de la FIFA».