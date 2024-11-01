Creciente sensación de vergüenza en la FIFA por el premio de la paz otorgado a Donald Trump (ENG)

Existe un creciente sentimiento de vergüenza entre los altos cargos de la FIFA por la concesión del premio de la paz a Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos recibió el premio en el sorteo de la Copa del Mundo celebrado en Washington D. C. en diciembre, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le dijo a Trump: «Queremos ver esperanza, queremos ver unidad, queremos ver un futuro. Esto es lo que queremos ver en un líder y usted sin duda merece el primer Premio de la Paz de la FIFA».
Estos te organizan un mundial el Cisjordania sobre esqueletos de niños.
Ahora? No cuando se inventaron el premio y se lo dieron al crío para complacerle? Hay que joderse.
