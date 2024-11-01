edición general
Creciente sensación de vergüenza en la FIFA por el premio de la paz otorgado a Donald Trump (ENG)

Existe un creciente sentimiento de vergüenza entre los altos cargos de la FIFA por la concesión del premio de la paz a Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos recibió el premio en el sorteo de la Copa del Mundo celebrado en Washington D. C. en diciembre, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le dijo a Trump: «Queremos ver esperanza, queremos ver unidad, queremos ver un futuro. Esto es lo que queremos ver en un líder y usted sin duda merece el primer Premio de la Paz de la FIFA».

Pointman
Me cuesta creer que alguien en la FIFA tenga algo de eso.

Verdaderofalso
#1 el Mundial a Rusia o a Qatar ya nos tenía que hacer sospechar xD

UsuarioDuro
#5 Y a Estados Unidos.

Estos te organizan un mundial el Cisjordania sobre esqueletos de niños.

MiguelDeUnamano
"Creciente sensación de vergüenza"

Ahora? No cuando se inventaron el premio y se lo dieron al crío para complacerle? Hay que joderse.

angelitoMagno
Le coméis el culo a alguien y después os da asco, problema vuestro, no haberle comido el culo.

PerritaPiloto
No se podía saber.

Alegremensajero
Ya lo dijo el Diego: "yo no tengo una familia hija de puta".

www.youtube.com/shorts/pU1zvqeYbHo


menéame