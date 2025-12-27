edición general
Las condiciones de Vox para Extremadura, la línea roja del PP en el pasado: de la derogación de la ley LGTBI a la eliminación del Instituto de la Mujer

A una semana de que se produjese la victoria de la popular María Guardiola en Extremadura, el PP ya ha puesto en marcha con lo querían evitar con los comicios: retomar el contacto con Vox para tratar de formar gobierno. Un acuerdo por el que Vox no estaría dispuesto a pasar por alto sus 200 medidas rechazadas anteriormente por el PP y por las que los populares se vieron forzados a convocar elecciones, al no ser capaces de cerrar los presupuestos. Estas medidas son, precisamente, las líneas rojas que el Partido Popular impuso en el pasado y ..

Mark_ #2 Mark_
Misóginos y homófobos a todo lo que dan. VOX es tan Muerte como lo es el PP.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 La Guardiola ya sabe o acepta lo de Vox si no a ver que hace de nuevo.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Una de las medidas que Vox pone de nuevo sobre la mesa es la derogación de la ley LGTBI, aprobada en Extremadura en 2015 con el apoyo de PSOE, PP y otros grupos parlamentarios. En ella se incluyen políticas públicas y de igualdad social para el colectivo con el objetivo de luchar contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Cosas que son competencias estatales. Si se deroga la ley LGTBI autonómica se aplicará la estatal y si se quita el instituto para la mujer tampoco ocurrirá una gran desprotección, porque las campañas de prevención dependen de Igualdad y las medidas de protección contra la violencia de género dependen de Interior y Justicia.

Pero no digamos esto en voz alta, que creo que no gusta.
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#6 Son 200 cosas las que pide Vox, no solamente eso.
elGude #4 elGude
Pero no sin no homófobos ni machistas.
Shuquel #8 Shuquel
El PP con estas elecciones no buscaba la mayoría absoluta, lo que buscaba era la caída del PSOE a los infiernos y la posibilidad de pactar con VOX sin que le penalice en futuras elecciones autonómicas y estatales. La derecha ha sacado un 60% de los votos.
#9 BoosterFelix
Vox es un partido perfecto para gobernar el Reino de España: un partido que en vez de pedir cosas serias, como prosperidad o acabar con la pobreza, pide gilipolleces.
frankiegth #10 frankiegth *
Si yo fuera el PP en extremadura pactaría la investidura con el PSOE y mandaría a los de VOX a lo más profundo del olvido. Sinceramente, mejor un PPSOE que esta involución directa hacia la nada a manos de la extrema derecha.  media
Lyovin81 #11 Lyovin81
#10 Muy bien traído el viejo Gnork. Una comparación perfecta. Y los motivos son los mismos. Grande.
loborojo #5 loborojo
Eso son chorradas para la prensa, lo que quieren es dinero sin trabajar, como las donaciones de valencia
