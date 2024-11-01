edición general
9 meneos
48 clics
Un compañero de clase secuestra a un niño de 11 años, lo tortura y le quema el cuerpo en Los Barrios

Un compañero de clase secuestra a un niño de 11 años, lo tortura y le quema el cuerpo en Los Barrios

Una familia de Los Barrios ha pasado este fin de semana por un momento muy complicado. Jonathan, vecino de la Villa, ha querido hacer públicos los graves hechos que presuntamente habría sufrido su hijo, un menor de 11 años, el pasado sábado por la tarde mientras se encontraba en el domicilio de un compañero de clase, otro menor de 12 años que habría pasado varias horas torturando y reteniendo a su supuesto amigo. Según el testimonio del padre, que ya ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil, los hechos habrían ocurrido durante varias..

| etiquetas: acoso escolar , bullying , secuestro , los barrios
7 2 0 K 92 actualidad
5 comentarios
7 2 0 K 92 actualidad
johel #1 johel *
Texto demasiado corto  media
0 K 10
#2 Ingjen
Solo dos palabras:
In imputable.

Gracias al partido que permitió esto. No sé quién es y me da igual, porque si fue uno, el otro permite o permitió siga la cosa igual
0 K 7
#3 silzul
#0 Esto es pura psicopatía de un menor de edad de manual. Algo que por desgracia existe y que sino se educa bien a los críos desde pequeños es más probable que aparezcan comportamientos psicópatas por el ambiente (que no quiere decir que sea el caso).

Por cierto, sino hay antecedentes de acoso (en la noticia creo que no viene) ¿Por qué lo etiquetas como tal?
0 K 7
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
aunque sea inimputable, lo mas seguro que requiera un internamiento psiquiatrico porque muy bien de la azotea no tiene que estar el prenda, y tambien echar un ojito a la familia
0 K 7

menéame