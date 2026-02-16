Cómo una simple orden de Trump puede bloquear nuestras tarjetas de crédito y poner contra las cuerdas a los bancos

Los países del euro nunca lograron acordar la creación de una red de pagos plenamente europea. Mientras tanto, las entidades financieras del continente aceptaron de buen grado las jugosas comisiones de Visa y Mastercard. El resultado es que una sanción estadounidense puede equivaler, en la práctica, a una "pena de muerte financiera". Detrás de esta capacidad de coerción está lo que el expresidente francés Valery Giscardd'Estaing llamó en los años sesenta "el privilegio exorbitante" del dólar.