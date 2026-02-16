edición general
Cómo una simple orden de Trump puede bloquear nuestras tarjetas de crédito y poner contra las cuerdas a los bancos

Los países del euro nunca lograron acordar la creación de una red de pagos plenamente europea. Mientras tanto, las entidades financieras del continente aceptaron de buen grado las jugosas comisiones de Visa y Mastercard. El resultado es que una sanción estadounidense puede equivaler, en la práctica, a una "pena de muerte financiera". Detrás de esta capacidad de coerción está lo que el expresidente francés Valery Giscardd'Estaing llamó en los años sesenta "el privilegio exorbitante" del dólar.

#1 A mi me parecería de puta madre. A ver si nos damos cuenta de una puta vez que Europa necesita independencia de los americanos en muchos aspectos.
cenutrios_unidos
A mi me parecería de puta madre. A ver si nos damos cuenta de una puta vez que Europa necesita independencia de los americanos en muchos aspectos.
28
HartzBaltz
#1 Asi se habla.
1
Beltenebros
#1 CC #10 #12 #14 #20 #22:
Con Europa, no sé si te refieres al continente o a la Unión Europea, que no es lo mismo. En cualquier caso, lo que necesitamos las y los europeos en particular, y los terrícolas en general es abolir el capitalismo, el auténtico causante de la mayoría de nuestros males.
Una Unión Europea del capital, como la actual, no sirve para nadie, salvo para los oligarcas.
1
Herumel
#45 Las peleas de una en una. Aun que llevas razón.
0
Beltenebros
#49
Muchas gracias.
0
Herumel
#1 En todos.
2
Aokromes
#1 desde el momento que sacaron a rusia de swift europa tendria que haber empezado a montar una alternativa.
4
#20 soberao *
#1 Siempre podrás si te bloquean la tarjeta llegarte a una oficina y retirar el dinero en metálico. O a lo mejor tampoco, como le pasa a Albanese, que el banco cuida más al sionista americano que al titular de la cuenta, y eso que estamos en Europa y somos "europeos".
4
tetepepe
#20 Ya te digo yo que no.
No existe efectivo suficiente para cubrir toda la demanda masiva de efectivo que generaría en pocas horas una situación así.
Sería un caos absoluto, millones de personas en las oficinas para retirar milles de millones en efectivo.
0
Razorworks
#1 Europa lleva gobernada ininterrumpidamente desde 2004 por el Partido Popular Europeo, es decir, por basura humana de derechas que solo les importa hacerse ricos a cualquier cosa. Así que buena suerte si pretendes que no se genuflexionen y nos vendan al amo fascista Europeo si así ellos ganan 0,01€ más.
7
Supercinexin
#22 Corrígete: es desde 1999 :palm:

Los únicos que van a votar en masa TODAS las veces que se llama a las urnas son los derechistas. Ellos jamás fallan, siempre van a ir pase lo que pase por un simple motivo: que no gane la izquierda. Todo lo demás, les da exactamente igual.

Las elecciones al Parlamento Europeo son una auténtica vergüenza para cualquiera que se llame a sí mismo "progresista", "socialista" o "de izquierdas" en todos los países de…   » ver todo el comentario
2
#26 eqas
#1 exacto. Y lo mismo con las cuentas de Google de todos nuestros Android, las de nuestros iPhone, Dropbox, Amazon AWS, Windows, Mac, PayPal, Netflix, redes sociales... toda nuestra vida digital pasa por empresas de USA. Yo me estoy desvinculando poco a poco, pero cuesta. Basta algún empujón, como hace poco Gmail ha hecho quitándome el uso de cuentas externas.
6
llorencs
#26 Casi todo pasa por ellos, por desgracia. Y hay mucha gente que no ve problema en que todo esté en manos de EEUU. Y muchas cosas como las redes sociales,... necesitan base social o sea gente para que funcionen. Si son cuatro gatos no habrá transición nunca. Eso obviamente sin forzar.

Además, hay el mayor problema, la comodidad. La comodidad es el mayor motor del humano. Si alguien se siente cómodo con algo, es casi imposible que lo muevas.
1
#37 eqas
#32 por eso es cierto que sería genial que Trump pulsase el botón de "apaga las tarjetas, apaga los Androids e iPhones...", pasaríamos unos días malos, pero seríamos LIBRES.
0
llorencs
#37 Sería un colapso bastante chungo. Por ejemplo, no podrías operar con el banco, no podrías sacar dinero,... No podrías hacer nada. Y no serían unos días si fueran unos días 3-4 de apagón aún. Pero tardaríamos meses en tener algo de infraestructura funcional de nuevo.

Además, por ejemplo, tampoco podrías trabajar, por ejemplo en muchas empresas tienen activado la autorización de doble factor que va con el móvil.
0
Cehona
#38 Para Francesca Albanese y 11 jueces del TPI me da que de chorra nada
elpais.com/internacional/2025-12-21/la-complicada-vida-de-francesca-al

#21 Justo
0
llorencs
#41 Yo no he dicho chorra, he dicho "colapso bastante chungo". Y cierto, ellos están bastante jodidos.
0
#28 eipoc *
#1 jajajajaja. Lo dices como si dependiera de Europa ser independiente. El matón del barrio no te pregunta ni te pude opinión, aunque nosotros no somos mucho mejores que ellos, somos un trozo de mierda moral y cultural que aplastamos a quien haga falta por nuestro ombligo.
0
Atusateelpelo
Habria caos durante unos dias pero:
- El dinero en metalico, ese gran desconocido, seguiria operativo.
- Las transferencias seguirian operativas.
- Bizum seguiria operativo.
- Hasta las criptos seguirian operativas.

Y a cambio EEUU perderia toda su influencia sobre Europa.
15
tierra_del_hielo
#5 a corto plazo si que seria un caos.

El dinero en metalico sigue funcionando, pero no hay capacidad de cajeros hoy en dia para la demanda que habria. Veriamos colas interminables en cajeros.

Las transferencias siguen siendo operativas, pero por algun motivo que nunca entendere, en europa las transferencias no son instantaneas por defecto. Por lo que se pierde mucha conveniencia.

Bizum seria la unica alternativa decente en España. Pero me falta algo que permita pago rapido en comercios. Con la tarjeta visa, tocas con NFC y ya tienes la transacion hecha. Bizum le falta algo similar.
1
Atusateelpelo
#29

02/10/2025

El reglamento europeo sobre pagos inmediatos obliga a los bancos a ofrecer transferencias inmediatas en euros, si ya ofrecen transferencias ordinarias en esta moneda, a partir del 9 de octubre de 2025.

¿Qué son las transferencias inmediatas?

Son pagos que se abonan en la cuenta del beneficiario en cuestión de segundos y que están disponibles a cualquier hora y todos los días del año, tanto en España como en cualquier otro país de la Unión Europea. El

…   » ver todo el comentario
0
kAlvaro
#40 ¿Por qué a mí me siguen tardando las transferencias en llegar 24 horas laborables? ¿Se está incumplimiento el reglamento de forma generalizada o es que España no lo ha aplicado aún?
0
#42 malditopendejo *
#29 MMM, yo puedo hacer transferencias inmediatas y gratuitas entre cuentas de distintos bancos...
0
#39 UNX
#5 Si Bitcoin hubiera seguido el camino original, desarrollando su escalabilidad, ahora sería una alternativa mucho más viable para los pagos electrónicos. Las opciones que nos quedan están centralizadas y eso siempre será un punto débil.
0
Atusateelpelo
#39 La vida no se acaba en BTC. No todas las criptos estan centralizadas ni mucho menos. Y no, un solo pais no puede detener el universo cripto. Mas quisieran...
0
themarquesito
En su momento existían las tarjetas 6000 y 4B, que fueron adquiridas por Visa y Mastercard respectivamente; en Francia tenían Carte Bleue; en Italia está Bancomat, pero no emite tarjetas, sólo es red de cajeros y de pagos; en Bélgica están Bancontact y Sixdots, más de lo mismo.
Visto lo visto, tendrían que volver las tarjetas ajenas a Visa y Mastercard
10
Yonny
#4 en europa odiamos las empresas grandes, por eso tenemos tanta fragmentación fácil de comprar por terceros.

El euro digital está a punto de llegar.
1
#7 Dav3n
#6 Maravilla el euro digital, eh? :-D

Y no vendrá solo, en breve cartilla de racionamiento y control de la opinión :foreveralone: :foreveralone: :foreveralone:
4
Herumel
#7 #6 "El euro digital está a punto de llegar."... mientas sea una opción más y no una imposición, quien lo quiera.

"Y no vendrá solo, en breve cartilla de racionamiento y control de la opinión" :foreveralone: :foreveralone: :foreveralone: este venías más al pelo
:tinfoil: :tinfoil: :tinfoil:
1
#30 Dav3n *
#17 Si claro, te van a poner el euro digital para darte opciones y más libertad, seguro, hamigui, seguro xD

Hay que ser bien primo para seguir confiando en Europa, pero bastante, bastante...

PD: @cosmonauta ya sabía yo que tanto bacilar debía ser que te estaba escociendo a tope, de ahí la burla rollo patio de colegio, qué fácil es burcharte :-D

Dónde está mi silbato, hamigui?
0
Herumel
#30 "Hay que ser bien primo para seguir confiando en Europa, pero bastante, bastante..." Mejor dejémosle el terreno abonado a Trump y amiguetes como J.D. Vance y hagamos mejor cada uno la guerra por nuestra cuenta... En fin...
0
#52 Dav3n
#48 Perdona? Dónde he dicho yo algo parecido?

El ánimo de mentir como un bellaco de dónde te sale? Mera curiosidad.

Más que nada porque veo que abrazáis la falsa dicotomía como si fuera un dulce cachorrito al que dar atenciones xD

:palm:
0
Herumel
#6 "en europa odiamos las empresas grandes..." tonterías de no generar monopolios y un mercado suficientemente sano.
2
Cehona
Los servicios de pago europeos (Bancomat, Bizum, Wero, MB Way, Vipps) forman una alianza para reducir la dependencia de Europa de los proveedores de pagos no europeos
Bancomat, Bizum, SIBS-MB WAY y Vipps MobilePay todas ellas miembros de la Alianza EuroPA y EPI Company (EPI) anunciaron conjuntamente la firma de un memorando de entendimiento MoU lo que supone un paso decisivo hacia el fortalecimiento de la soberanía de los pagos en Europa. La cooperación reúne a las principales soluciones de pago europeas, con la ambición compartida de permitir pagos transfronterizos sin fisuras en toda Europa para 2027

Van lentos, pero ya va siendo funcional
4
tierra_del_hielo
#3 del bizum, me falta una forma "rapida" de hacer pagos en comercios.

WeChat lo hace con QRs. Con una tarjeta VISA puedo pagar tocando con NFC.

Bizum necesita "algo" que sea igual de conveniente.
1
jm22381
#24 Bizum Pay este verano empieza. La UE forzó a Apple a cambiar el Wallet por defecto justo para que se pudiera hacer esto: pagos NFC de cuenta a cuenta sin tarjeta.
0
#27 eqas
#3 espero que alguien investigue un poco, y veamos si sus centros de datos están en las nubes de Azure, AWS y similares...
0
janatxan
Seria la última vez que lo hiciese, se abandonaría el sistema visa en masa.
3
#15 Drazul *
#2 pues ya lo hacen con los miembros del tribunal penal internacional que investigan a Israel, pero casi todo el mundo calla. Apenas se ha visto nada de esto en la TV

www.revistavanityfair.es/articulos/sanciones-jueces-donald-trump
10
Aokromes
#2 pues, las barbas al vecino remojar vieron (rusia y swift) y aqui seguimos.
0
Malaguita
#2 No tiene pinta de que Trump sea un jugador de ajedrez reflexivo que contemple una cadena de consecuencias a largo plazo. A lo mejor me equivoco.
1
#21 Rixx
Ya lo están haciendo con Francesca Albanese y 11 jueces y funcionarios del TPI: cuentas y tarjetas bloqueadas :-x
2
Virusaco
Esto se puede considerar sensacionalismo o un ejercicio de imaginación.

Trump jamás va a hacer eso, ni aunque pudiera y quisiera con todas sus ganas. A Europa se la cargaría (y una nueva crisis financiera nos invadiría en todo el mundo). Pero la confianza de EEUU se esfumaría tan pronto que sería un suicidio financiero irreversible. Nadie confiaría en el dólar, jamás.

Pero ojalá en algún momento Europa se hiciera independiente de EEUU. Cada día que pasa se hace más evidente y necesario que la UE debe de reaccionar con contundencia.

Salu3
1
HeilHynkel
#9

Claro, como Trump no ha hecho ninguna idiotez ....
5
Aokromes
#9 claro, como no hay antecedentes..... swift y rusia. ah espera....
4
Herumel
#9 "Trump jamás va a hacer eso, ni aunque pudiera y quisiera con todas sus ganas. A Europa se la cargaría (y una nueva crisis financiera nos invadiría en todo el mundo). Pero la confianza de EEUU se esfumaría tan pronto que sería un suicidio financiero irreversible. Nadie confiaría en el dólar, jamás."
No se si os dais cuenta que USA ya no quiere generar confianza, lo que quiere es generar miedo, si no no habrían dicho que invadirían Dinamarca.
3
Lamantua
Ese fachaAsno se caga en la UE y le aplauden.
1
Mltfrtk
Si me bloquean la txartela sería mi ruina xD xD xD

:foreveralone:
0
moco36
Que lo haga, perderían tanto dinero en 1h que trump seria decapitado, que lo intenten
0
#46 Eukherio
Yo siempre usé tarjetas virtuales, pero la verdad es que también se apoyan en VISA. De todas maneras tampoco creo que les cueste tanto apoyarse en Bizum para dar un servicio comparable.
0
#36 Barriales
Noticia chorra del dia.
Y da la orden tapar el sol, sera siempre de noche?.
Y los misiles. Y si pone los pájaros a volar?
0

