Cómo una simple orden de Trump puede bloquear nuestras tarjetas de crédito y poner contra las cuerdas a los bancos

Los países del euro nunca lograron acordar la creación de una red de pagos plenamente europea. Mientras tanto, las entidades financieras del continente aceptaron de buen grado las jugosas comisiones de Visa y Mastercard. El resultado es que una sanción estadounidense puede equivaler, en la práctica, a una "pena de muerte financiera". Detrás de esta capacidad de coerción está lo que el expresidente francés Valery Giscardd'Estaing llamó en los años sesenta "el privilegio exorbitante" del dólar.
Con Europa, no sé si te refieres al continente o a la Unión Europea, que no es lo mismo. En cualquier caso, lo que necesitamos las y los europeos en particular, y los terrícolas en general es abolir el capitalismo, el auténtico causante de la mayoría de nuestros males.
Una Unión Europea del capital, como la actual, no sirve para nadie, salvo para los oligarcas.
No existe efectivo suficiente para cubrir toda la demanda masiva de efectivo que generaría en pocas horas una situación así.
Sería un caos absoluto, millones de personas en las oficinas para retirar milles de millones en efectivo.
Los únicos que van a votar en masa TODAS las veces que se llama a las urnas son los derechistas. Ellos jamás fallan, siempre van a ir pase lo que pase por un simple motivo: que no gane la izquierda. Todo lo demás, les da exactamente igual.
Las elecciones al Parlamento Europeo son una auténtica vergüenza para cualquiera que se llame a sí mismo "progresista", "socialista" o "de izquierdas" en todos los países de… » ver todo el comentario
Además, hay el mayor problema, la comodidad. La comodidad es el mayor motor del humano. Si alguien se siente cómodo con algo, es casi imposible que lo muevas.
Además, por ejemplo, tampoco podrías trabajar, por ejemplo en muchas empresas tienen activado la autorización de doble factor que va con el móvil.
- El dinero en metalico, ese gran desconocido, seguiria operativo.
- Las transferencias seguirian operativas.
- Bizum seguiria operativo.
- Hasta las criptos seguirian operativas.
Y a cambio EEUU perderia toda su influencia sobre Europa.
El dinero en metalico sigue funcionando, pero no hay capacidad de cajeros hoy en dia para la demanda que habria. Veriamos colas interminables en cajeros.
Las transferencias siguen siendo operativas, pero por algun motivo que nunca entendere, en europa las transferencias no son instantaneas por defecto. Por lo que se pierde mucha conveniencia.
Bizum seria la unica alternativa decente en España. Pero me falta algo que permita pago rapido en comercios. Con la tarjeta visa, tocas con NFC y ya tienes la transacion hecha. Bizum le falta algo similar.
El reglamento europeo sobre pagos inmediatos obliga a los bancos a ofrecer transferencias inmediatas en euros, si ya ofrecen transferencias ordinarias en esta moneda, a partir del 9 de octubre de 2025.
¿Qué son las transferencias inmediatas?
Son pagos que se abonan en la cuenta del beneficiario en cuestión de segundos y que están disponibles a cualquier hora y todos los días del año, tanto en España como en cualquier otro país de la Unión Europea. El
Visto lo visto, tendrían que volver las tarjetas ajenas a Visa y Mastercard
El euro digital está a punto de llegar.
Y no vendrá solo, en breve cartilla de racionamiento y control de la opinión
"Y no vendrá solo, en breve cartilla de racionamiento y control de la opinión" este venías más al pelo
Hay que ser bien primo para seguir confiando en Europa, pero bastante, bastante...
Bancomat, Bizum, SIBS-MB WAY y Vipps MobilePay todas ellas miembros de la Alianza EuroPA y EPI Company (EPI) anunciaron conjuntamente la firma de un memorando de entendimiento MoU lo que supone un paso decisivo hacia el fortalecimiento de la soberanía de los pagos en Europa. La cooperación reúne a las principales soluciones de pago europeas, con la ambición compartida de permitir pagos transfronterizos sin fisuras en toda Europa para 2027
Van lentos, pero ya va siendo funcional
WeChat lo hace con QRs. Con una tarjeta VISA puedo pagar tocando con NFC.
Bizum necesita "algo" que sea igual de conveniente.
Trump jamás va a hacer eso, ni aunque pudiera y quisiera con todas sus ganas. A Europa se la cargaría (y una nueva crisis financiera nos invadiría en todo el mundo). Pero la confianza de EEUU se esfumaría tan pronto que sería un suicidio financiero irreversible. Nadie confiaría en el dólar, jamás.
Pero ojalá en algún momento Europa se hiciera independiente de EEUU. Cada día que pasa se hace más evidente y necesario que la UE debe de reaccionar con contundencia.
Claro, como Trump no ha hecho ninguna idiotez ....
No se si os dais cuenta que USA ya no quiere generar confianza, lo que quiere es generar miedo, si no no habrían dicho que invadirían Dinamarca.
Y da la orden tapar el sol, sera siempre de noche?.
Y los misiles. Y si pone los pájaros a volar?