El COI no dará eventos olímpicos a Indonesia tras prohibir la entrada a los gimnastas israelíes al Mundial

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció este miércoles que Indonesia no podrá albergar ningún acontecimiento de pruebas olímpicas hasta que retire la prohibición que ha impuesto a los deportistas israelíes y que les mantiene vetados para entrar al país.

rafaLin #2 rafaLin
Prohíben participar a Rusia y a Belorrusia, pero a los sionistas genocidas no se les puede prohibir porque el COI no se mete en política.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#2 se llama hipocresía
Skiner #11 Skiner *
#4 #10 no se llama se escucha la cartera llena
:take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take:
sotillo #10 sotillo
#2 Cooperación con genocidio es lo que hace el COI y a cambio de unas monedas de plata
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso *
#9 Arabia Saudí les mandamos la Supercopa de España donde todos vimos el acoso a las mujeres de futbolistas en la última edición, la F1, Qatar un Mundial de fútbol con muertos en las obras… y ahí están, aliados de occidente
Amoniaco #16 Amoniaco
#15 es el nuevo pregresismo.
Olvida ya esas mierdas de derechos laborales y humanos. Esa mierda es del pasado. Ahora las cosas se hacen diferentes, mejores.
Ahora podemos pregonar derechos de la mujer donde ya los tiene y abandonar donde no los tienen. Es mejor, la extrema derecha, nazis y fachas no descansan, no podemos pretender dejar en mal lugar a países que apoyan Palestina. Que te gusta matar niños?

Yo veo bien que la flotilla se parase para quitar las banderas lgtbi, eso es darle alas a la fachosfera.
Verdaderofalso #18 Verdaderofalso
#16 Ahora podemos pregonar derechos de la mujer donde ya los tiene

Y algunos pretenden quitarles, solo hay que ver a los piden la pena de muerte para las mujeres quieren abortar, o como las persiguen con recompensas (hablo de EEUU)
Andreham #21 Andreham
#16 Principio de transposición.

Estás más cerca tú de los malvados musulmanes que los rojos.
Amoniaco #23 Amoniaco *
#21 en que te basas, más allá de prejuicios y odio digno de la novela 1984 para juzgar que yo soy X o Y? No me conoces de nada.

Parece como si te hubieran entrenado para que cualquier crítica a la propaganda del momento (en estos momentos la dudosa santidad del islam y su progresismo), tuviera que ser metida en un saco e insultada.
janatxan #1 janatxan
Chupapollas genocidas.
Imag0 #5 Imag0
Boicot a las olimpiadas y a por lo siguiente.
#7 laruladelnorte
Algunos paises tienen dignidad y la usan... :-* :-* :-*
Amoniaco #9 Amoniaco
#7 muchísima dignidad, llevales una bandera lgtbi y hablales del derecho de la mujer y los homosexuales.
eltxoa #13 eltxoa
#9 te falta un protón para tener una mica de gracia
Amoniaco #14 Amoniaco
#13 me parece genial
Skiner #17 Skiner *
#7 #8 En todas partes hay tarados. Unos ven bien los LGTBi+ , otros que los persiguen les parece mal los genocidios :shit:
Lo lógico sería dejar a la gente tranquila y que le guste lo que quiera, y estar en contra de genocidios. {0x1f600}
#20 laruladelnorte
#17 En contra de los genocidios siempre.
asola33 #3 asola33
Viva indonèsia!
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
En el COI hay gente afín a los asesinos Israelitas, mucha pasta por medio que es lo que le importa a Kirsty Coventry.
#19 R2dC
#12 Gente afín no. Que por dinero baila el perro. Cuando se cierre el grifo "ese país del que usted me habla"
powernergia #6 powernergia
Boicot a Indonesia.
No boicot a Israel.
DayOfTheTentacle #22 DayOfTheTentacle
Poderoso don dinero
Amoniaco #8 Amoniaco
Por eso? Que ser homosexuales est e penado no? Que mierda es esta..
