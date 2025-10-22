El COI no dará eventos olímpicos a Indonesia tras prohibir la entrada a los gimnastas israelíes al Mundial

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció este miércoles que Indonesia no podrá albergar ningún acontecimiento de pruebas olímpicas hasta que retire la prohibición que ha impuesto a los deportistas israelíes y que les mantiene vetados para entrar al país.
Olvida ya esas mierdas de derechos laborales y humanos. Esa mierda es del pasado. Ahora las cosas se hacen diferentes, mejores.
Ahora podemos pregonar derechos de la mujer donde ya los tiene y abandonar donde no los tienen. Es mejor, la extrema derecha, nazis y fachas no descansan, no podemos pretender dejar en mal lugar a países que apoyan Palestina. Que te gusta matar niños?
Yo veo bien que la flotilla se parase para quitar las banderas lgtbi, eso es darle alas a la fachosfera.
Y algunos pretenden quitarles, solo hay que ver a los piden la pena de muerte para las mujeres quieren abortar, o como las persiguen con recompensas (hablo de EEUU)
Estás más cerca tú de los malvados musulmanes que los rojos.
Parece como si te hubieran entrenado para que cualquier crítica a la propaganda del momento (en estos momentos la dudosa santidad del islam y su progresismo), tuviera que ser metida en un saco e insultada.
Lo lógico sería dejar a la gente tranquila y que le guste lo que quiera, y estar en contra de genocidios.
No boicot a Israel.