China prueba un prototipo de máquina de litografía EUV producido de fabricación nacional [ENG]

China prueba un prototipo de máquina de litografía EUV producido de fabricación nacional [ENG]

China ha desarrollado y está poniendo a prueba un prototipo de máquina de litografía de luz ultravioleta extrema (EUV), una tecnología clave para fabricar semiconductores avanzados, hasta ahora monopolizada por occidente. Aunque el prototipo aún no ha producido chips funcionales, su existencia acorta potencialmente la brecha con líderes globales como ASML. Se cree que se ha desarrollado mediante ingeniera inversa de máquinas de ASML.

27 comentarios
Suigetsu
Básicamente era una tecnología que se pensaban que China no sería capaz de copiar ya que es harto complejo generar luz EUV.
Pues ya la tienen, esto va a causar mucha bilis en EEUU.

Edito: A ver si algún @admin puede cambiar la url de la noticia por Reuters, que es la fuente original.

www.reuters.com/world/china/how-china-built-its-manhattan-project-riva
3 K 50
sxentinel
#1 Y que China no ha podido copiar.

"The availability of parts from older ASML machines on secondary markets has allowed China to build a domestic prototype, with the government setting a goal of producing working chips on the prototype by 2028"

Han comprado piezas de segunda mano y están a ver si son capaces de hacer funcionar un prototipo a base de ellas.
1 K 23
Suigetsu
#5 Es lo mismo que hace ASML, a ver si te piensas que ellos fabrican todos los componentes.
Las lentes en Alemania, los láser en EEUU...
0 K 10
sxentinel
#7 Mi respuesta venia a a que china no ha desarrollado esos componentes por si mismo, esta comprándolos en el mercado de segunda mano.

Con la diferencia de que las de ASML funcionan ya y las de China siendo optimistas, que el propio articulo habla de 2030 hasta 2028 no.

Y eso si salen las pruebas bien, que de momento simplemente están montando la maquina que han copiado.
1 K 25
Suigetsu
#9 Han ido muchísimo más rápido de lo que se pensaban que tardarían. La idea de EEUU es que nunca llegaran a conseguirlo. Además una vez tengan la máquina entiendo que irán haciendo gradualmente los distintos componentes de forma local en China, para ser resistentes a sanciones.
1 K 25
sxentinel
#12 Resumiendo, China siguiendo a lo suyo, copiando innovaciones en lugar de aportar. Luego que si tal o pascual.
0 K 10
Suigetsu
#15 Primero se copia, luego se mejora e innova.
A ver si te piensas que los chinos inventaron las baterías de litio.
1 K 18
sxentinel
#16 Efectivamente.

Con robar la innovación al resto del mundo, hasta que a nadie le quede interés por innovar ya tienen bastante.

Que por cierto, ya hace mucho que vienen copiando, a ver cuando empiezan con la parte de mejora e innovación.
0 K 10
Suigetsu
#17 Las mejores placas solares son chinas, las mejores baterías también. Esto se llama innovar e inventar nuevas tecnologías. A día de hoy China es el país de mundo que más patentes y papers publica al año. Ya están en esa fase.
1 K 18
sxentinel
#19 Las mejores no, solo las mas baratas, cuidado que puede ser parecido, pero no es lo mismo.

¿Te refieres al país que mas patentes abandona por falta de utilidad al año?
0 K 10
Suigetsu
#21 Son las mejores. CATL es la empresa más puntera de baterías del mundo. Los Tesla llevan CATL. También han conseguido rebajar el precio, a ver si te piensas que no es innovar rebajar el precio de fabricación a nivel industrial.
1 K 18
sxentinel
#22 Panasonic, LG y Samsung tienen mucho que decir al respecto en cuanto tecnología de celdas. Y no, bajar el precio se puede hacer de muchas maneras y la mayoría no incluye innovar.
0 K 10
Suigetsu
#26 No tienes ni idea.
0 K 10
NoMeVeas
#17 Madre mia, menuda llorera.
0 K 8
Malinke
#15 me pareció entender que Huawei está haciendo una máquina desde cero con componentes propios y con un sistema algo distinto al de ASML.
0 K 11
sxentinel
#20 Ni idea, por ejemplo se que Canon tiene otra equivalente pero con otro sistema.

Pero no se exactamente en que consiste.
0 K 10
johel
#3 #1 Teniendo en cuenta que una posibilidad que barajan es construir un acelerador de particulas y conectar las fabricas alrededor del anillo del citado acelerador para darles EUV, a su lado tambien seria "domestica" :shit:

El titular que buscas es: "China prueba un prototipo de máquina de litografía EUV de fabricacion nacional"
1 K 21
Suigetsu
#11 Te compro el nuevo título, "doméstica" creo que es una traducción demasiado literal del inglés.
0 K 10
Jakeukalane
"Doméstica" hace referencia en el contexto a "fabricada en China", no fabricada de manera casera.
"De forma doméstica" no da a entender eso como primera acepción, la verdad. Quizás quedaría mejor domésticamente, pero no sé, la verdad.
3 K 48
court
#3 En español se entiende mejor "nacional", que es lo que en inglés sería domestic.
0 K 9
alfre2
mi casa es más pequeña que eso. Aunque viene costando lo mismo
1 K 25
g3_g3
#4 Ya nos dirás dónde vives porque cientos de millones de dólares por una casa más pequeña que esa máquina. :-O :shit:

En cualquier caso enhorabuena millonario!!! :ferrari:
0 K 13
alfre2
#8 Solo diré que es un primer piso. No pienso revelar nada más
1 K 25
g3_g3
#10 Apuesto por Beverly Hills entonces. :troll:

Na es coña, enhorabuena por esa casa, disfrútala. ;)
0 K 13
Mustela
#0 "[ENG]" (falta indicarlo en el título)
1 K 21
Review
Gracias a naranjito la hostia que se van a pegar en Países Bajos va a ser cósmica
0 K 7

