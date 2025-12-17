China prueba un prototipo de máquina de litografía EUV producido de fabricación nacional [ENG]

China ha desarrollado y está poniendo a prueba un prototipo de máquina de litografía de luz ultravioleta extrema (EUV), una tecnología clave para fabricar semiconductores avanzados, hasta ahora monopolizada por occidente. Aunque el prototipo aún no ha producido chips funcionales, su existencia acorta potencialmente la brecha con líderes globales como ASML. Se cree que se ha desarrollado mediante ingeniera inversa de máquinas de ASML.
Pues ya la tienen, esto va a causar mucha bilis en EEUU.
"The availability of parts from older ASML machines on secondary markets has allowed China to build a domestic prototype, with the government setting a goal of producing working chips on the prototype by 2028"
Han comprado piezas de segunda mano y están a ver si son capaces de hacer funcionar un prototipo a base de ellas.
Las lentes en Alemania, los láser en EEUU...
Con la diferencia de que las de ASML funcionan ya y las de China siendo optimistas, que el propio articulo habla de 2030 hasta 2028 no.
Y eso si salen las pruebas bien, que de momento simplemente están montando la maquina que han copiado.
A ver si te piensas que los chinos inventaron las baterías de litio.
Con robar la innovación al resto del mundo, hasta que a nadie le quede interés por innovar ya tienen bastante.
Que por cierto, ya hace mucho que vienen copiando, a ver cuando empiezan con la parte de mejora e innovación.
¿Te refieres al país que mas patentes abandona por falta de utilidad al año?
Pero no se exactamente en que consiste.
El titular que buscas es: "China prueba un prototipo de máquina de litografía EUV de fabricacion nacional"
"De forma doméstica" no da a entender eso como primera acepción, la verdad. Quizás quedaría mejor domésticamente, pero no sé, la verdad.
