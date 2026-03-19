China propone a Taiwan una "reunificación" pacífica a cambio de seguridad energética

China ha encontrado en la geopolítica de la energía una palanca adicional para avanzar en uno de sus objetivos estratégicos más sensibles: la "reunificación" con Taiwan. La actual crisis energética desencadenada por la guerra en Oriente Próximo, ha ofrecido a Pekín una oportunidad para reformular su discurso hacia la isla: menos énfasis retórico en la identidad nacional compartida y más pragmatismo en torno a la seguridad del suministro.