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China propone a Taiwan una "reunificación" pacífica a cambio de seguridad energética

China ha encontrado en la geopolítica de la energía una palanca adicional para avanzar en uno de sus objetivos estratégicos más sensibles: la "reunificación" con Taiwan. La actual crisis energética desencadenada por la guerra en Oriente Próximo, ha ofrecido a Pekín una oportunidad para reformular su discurso hacia la isla: menos énfasis retórico en la identidad nacional compartida y más pragmatismo en torno a la seguridad del suministro.

| etiquetas: china , taiwan , reunificacion , crisis energetica
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7 comentarios
13 3 0 K 142 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Como que EEUU lo va a permitir xD
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OdaAl #2 OdaAl
#1 Ya te digo, seguro que va a permitir perder esa baza para liarla en la zona.
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pitercio #3 pitercio
#1 tendrá que ir preparando el envío de gasolineras, sin garantía de que un día no lleguen.
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Powertrip #6 Powertrip
#1 como que EEUU tiene tanto poder como para plantarle cara a China en su propia zona de influencia
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HeilHynkel #4 HeilHynkel
Los OTANazis preparando el golpe de estado.
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#5 chavi
#4 Si Taiwan nogocia la adhesión, no lo dudes.
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Don_Pixote #7 Don_Pixote
#_4 aqui tambien deben votar todos los chinos o solo los Taiwaneses?
Como funciona en tu sesgo?
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menéame