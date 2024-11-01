Casi el 90 % de los juegos de Windows ahora funcionan en Linux: con la desaparición de Windows 10, jugar en Linux es más viable que nunca [ENG]

La viabilidad de Linux como plataforma de juegos ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años gracias al excelente trabajo de los desarrolladores de WINE y Proton, entre otros, y al interés por hardware como Steam Deck. Las estadísticas más recientes de ProtonDB (a través de Boiling Steam) ponen de relieve que nos estamos acercando a un hito magnífico. Los últimos datos recopilados muestran que casi el 90 % de los juegos de Windows ahora se ejecutan en Linux.