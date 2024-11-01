edición general
Casi el 90 % de los juegos de Windows ahora funcionan en Linux: con la desaparición de Windows 10, jugar en Linux es más viable que nunca [ENG]

La viabilidad de Linux como plataforma de juegos ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años gracias al excelente trabajo de los desarrolladores de WINE y Proton, entre otros, y al interés por hardware como Steam Deck. Las estadísticas más recientes de ProtonDB (a través de Boiling Steam) ponen de relieve que nos estamos acercando a un hito magnífico. Los últimos datos recopilados muestran que casi el 90 % de los juegos de Windows ahora se ejecutan en Linux.

JackNorte
Estuve medio probando a cambiar configuraciones con ia en un ordenador a distancia y con comandos en ubuntu y realmente es interesante para solucionar problemas, hasta el punto de conseguir el menu de un monitor para combinar a 4k y 60hz que no saltaba por defecto como en windows.
No solo es la compatibilidad sino poder ver como hacer las cosas y hacerlas mas facil , antes podias preguntar en foros y respondian , pero siempre desde mi opinion creo que ha existido en la comunidad linux esas…   » ver todo el comentario
Dectacubitus
Estoy probando un dual boot con Linux Mint y SteamOS, pero el GRUB no carga Steam correctamente.
