Capas sedimentadas de estupidez

Hasta hace poco los derechistas decían: las mujeres pobres buscan embarazarse como sea para cobrar un plan social. En su imaginación, los planes (y las mujeres) estaban causando toda clase de problemas: sobrepoblación, pobreza descontrolada, familias inviables, anomia, vagancia, más gasto público. Ahora el eslogan ha caído en desuso porque causa interferencia con otro eslogan que la derecha salió a instalar: nos estamos quedando sin bebés porque feministas y aborteras woke convencieron a las mujeres para no tener hijos. ¡Pónganse a parir!.
| etiquetas: opinión , argentina , natalidad , mujeres , ayudas , woke
Lo que está claro es que mucha gente de la izquierda tiene muy poco conocimiento de lógica formal. Porque estas 2 afirmaciones pueden ser perfectamente válidas y no se contradicen .
O quizás es que la izquierda está tomando a los casos más extremos y tontos para ridiculizar a la derecha para enfrentarnos los unos a los otros . Exactamente lo que hace la derecha con los perroflautas, feministas de pacotilla y demas