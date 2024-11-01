Cancelan el pedido de un megabarco cuando estaba 98,9% completado y tiran 410 millones de euros por la borda

Lo tenía todo para convertirse en una joya de la ingeniería naval: 145 metros de eslora, capacidad para levantar 1.900 toneladas a 180 metros de altura y un precio de 475 millones de dólares (unos 410 millones de euros). Pero el barco nunca llegará a trabajar. Maersk Offshore Wind, filial del gigante danés A.P. Møller-Mærsk, ha decidido cancelar el pedido de su colosal buque de instalación de aerogeneradores marinos cuando el proyecto estaba completado en un 98,9%, según ha confirmado la compañía a Reuters.
| etiquetas: economia , cancelan pedido barco , 410 millones , tirados
Ese proyecto lo anuló Trump por decreto. Lo van a pagar con intereses, igual que pasó aquí con lo del "impuesto al Sol" así que la empresa no pierde nada. El astillero gana un barco gratis para venderlo a quien esté interesado en la eólica marina.
(NO)