Cancelan el pedido de un megabarco cuando estaba 98,9% completado y tiran 410 millones de euros por la borda

Lo tenía todo para convertirse en una joya de la ingeniería naval: 145 metros de eslora, capacidad para levantar 1.900 toneladas a 180 metros de altura y un precio de 475 millones de dólares (unos 410 millones de euros). Pero el barco nunca llegará a trabajar. Maersk Offshore Wind, filial del gigante danés A.P. Møller-Mærsk, ha decidido cancelar el pedido de su colosal buque de instalación de aerogeneradores marinos cuando el proyecto estaba completado en un 98,9%, según ha confirmado la compañía a Reuters.