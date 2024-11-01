edición general
16 meneos
99 clics
Cancelan el pedido de un megabarco cuando estaba 98,9% completado y tiran 410 millones de euros por la borda

Cancelan el pedido de un megabarco cuando estaba 98,9% completado y tiran 410 millones de euros por la borda

Lo tenía todo para convertirse en una joya de la ingeniería naval: 145 metros de eslora, capacidad para levantar 1.900 toneladas a 180 metros de altura y un precio de 475 millones de dólares (unos 410 millones de euros). Pero el barco nunca llegará a trabajar. Maersk Offshore Wind, filial del gigante danés A.P. Møller-Mærsk, ha decidido cancelar el pedido de su colosal buque de instalación de aerogeneradores marinos cuando el proyecto estaba completado en un 98,9%, según ha confirmado la compañía a Reuters.

| etiquetas: economia , cancelan pedido barco , 410 millones , tirados
14 2 0 K 290 actualidad
11 comentarios
14 2 0 K 290 actualidad
Comentarios destacados:      
OCLuis #1 OCLuis
Podían haber dicho en el titular que el proyecto se ha ido a pique.
6 K 75
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#1 Lo que se ha ido a pique son los 410 millones pagados
0 K 17
#8 rafeame
#1 ¡Matías!
1 K 10
#9 Poll
#1 La liquidez del comprador ha hecho aguas
1 K 13
Aokromes #11 Aokromes
#9 para Maersk 410 millones de euros es calderilla.
1 K 20
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#1 el proyecto hizo aguas
0 K 20
Gry #4 Gry *
El buque, diseñado para instalar aerogeneradores marinos en EE UU, formaba parte del proyecto Empire Wind

Ese proyecto lo anuló Trump por decreto. Lo van a pagar con intereses, igual que pasó aquí con lo del "impuesto al Sol" así que la empresa no pierde nada. El astillero gana un barco gratis para venderlo a quien esté interesado en la eólica marina.
5 K 67
Macadam #2 Macadam
Menos mal que no era un gigabarco
0 K 18
#3 enterum
por la borda! jajaja


(NO)
1 K 16
#6 vitomarbela
#3 pareciera que lo ha redactado Matías Prats
0 K 6
#7 lordban
Supongo que habrán clausulas que lo impidan, pero sino estaría bien que algún gobierno europeo pagara el resto y se quedara con el trasto.
0 K 7

menéame