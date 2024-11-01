edición general
Ayuso plantea privatizar el estadio del Rayo por 60 millones de euros en una reunión con empresas de Estados Unidos

La dirigente madrileña aprovecha su nuevo viaje a Nueva York para ofrecer una concesión que supondría ceder las instalaciones de titularidad autonómica, aunque manteniendo el uso deportivo, frente a la marcha de Vallecas que propone el presidente del club.

reivaj01 #16 reivaj01
#15 Más cansa ella y la tenemos que aguantar.
"La lucha sigue, la victoria es segura"
2 K 35
josde #19 josde
#16 Pues no se quien cansara mas, tu desde luego tiene muchas participaciones para eso.
0 K 20
Kantinero #5 Kantinero
La patriota se va a USA con el dinero de los madrileños, para hacer negocio con bienes privados q
2 K 32
#7 detectordefalacias
fabuloso, vendiendo cachitos del país a otro país. Ayuso ya ha cambiado la bandera, los intereses que defiende están al otro lado del charco. Espero que actualicéis los fachalecos y pulseritas pronto, ya que estáis más que de acuerdo con su manera de proceder.

Madrid es EEUU dentro de España
2 K 29
reivaj01 #21 reivaj01
#7 Falta la IDA, pero se entiende la idea:

.  media
0 K 10
reivaj01 #6 reivaj01
Poco plantea pa lo guapa que es.

.  media
4 K 24
elgranpilaf #15 elgranpilaf
#6 Ya cansa ya la frasecita eh?
0 K 11
josde #18 josde
#15 No sabe poner otra cosa sobre la loca, choriza y nazi,
0 K 20
Falk #8 Falk
#3 el uso será deportivo cuanto tiempo y que deportes? Lo mismo lo tiran y te crean un edificio con un gimnasio abajo.
1 K 21
kumo #10 kumo
#9 #8 Pues hace poco vi que algunas franquicias deportivas yankees querían venir a Europa (de hecho había interés por equipos de aquí). Así que es posible que sea un equipo deportivo.
0 K 8
#9 Finneward
#3 Claro como las torres de la Castellana o los nuevos terrenos terciarios en Valdebebas...
1 K 21
Aguarrás #14 Aguarrás
Como siempre, vendiendo lo público para enriquecerse ellos.
LADRONA.
1 K 19
Rogue #12 Rogue
Yo siempre he creído que el campo del Rayo acabaría como una mega clínica de Quirón.
0 K 16
reivaj01 #20 reivaj01
#12 Los fachapobres de Vallekas no tienen pasta para sanidad privada.
0 K 10
#1 daniMate
Bueno, el plan es derribarlo y hacer pisos ahí.

Así que la empresa que lo coja se va a forrar. Ya solo el terreno debe valer el triple.
1 K 15
Dene #2 Dene
#1 menos los sobres que vuelen al ático de los marqueses de Quirones, obviamente
3 K 38
kumo #3 kumo *
Si el Rayo se va, el estadio queda libre para una cesión y el uso sigue siendo deportivo, no veo tanto problema. Si no, es un muerto que hay que mantener o derribar. Puede ser un cambio de cromos como hicieron con el Calderón/Wanda.

#1 "aunque manteniendo el uso deportivo"
0 K 8
HAL9K #11 HAL9K
#1 Las gradas del estadio están protegidas desde 1971. Quitar esa protección no es nada fácil.
0 K 10
josde #17 josde
#1 En la noticia pone que se mantendrá para uso deportivo
0 K 20
sat #13 sat
Regalazo al amo americano.
0 K 11
silvano.jorge #4 silvano.jorge
Qué pena me dais los futboleros anticapitalistas.
Necesitáis una desintoxicación.
0 K 10

