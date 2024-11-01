Ayuso plantea privatizar el estadio del Rayo por 60 millones de euros en una reunión con empresas de Estados Unidos

La dirigente madrileña aprovecha su nuevo viaje a Nueva York para ofrecer una concesión que supondría ceder las instalaciones de titularidad autonómica, aunque manteniendo el uso deportivo, frente a la marcha de Vallecas que propone el presidente del club.
| etiquetas: ayuso , privatización , estadio , rayo , reunión , empresas , usa
"La lucha sigue, la victoria es segura"
Madrid es EEUU dentro de España
Así que la empresa que lo coja se va a forrar. Ya solo el terreno debe valer el triple.
#1 "aunque manteniendo el uso deportivo"
