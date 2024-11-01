edición general
Asturias pide a Israel Premier Tech que se retire de La Vuelta 2025

La vicepresidenta del Gobierno del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha instado este viernes al equipo Israel Premier Tech a retirarse de la Vuelta Ciclista a España 2025. "Sería lo mejor para todos, incluida la propia competición", ha afirmado y añade que "ni el presidente del Principado, Adrián Barbón, ni ningún miembro del Ejecutivo asistirá a la salida ni llegada de las etapas asturianas".

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Y no sera mejor pedir que paren el genocidio?
2 K 39
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#1 Barbon pertenece al PSOE, que ya ha pedido en varias ocasiones que se pare el genocidio.
Sánchez urge a Israel a detener el genocidio en Gaza y a levantar el bloqueo de ayuda humanitaria
www.publico.es/internacional/sanchez-urge-israel-detener-genocidio-gaz
2 K 32
Ihzan #11 Ihzan
#10 :shit: :shit: :shit: Pero que cojones dices? Hay 1 solo israeli en la vuelta y hasta el director de equipo es Español
2 K 25
IrMaNDiÑo #9 IrMaNDiÑo
Los palestinos también le han pedido a Israel durante casi 100 años que se retiren de sus tierras y eso les ha costado miles de muertos, hambre y expulsión.
1 K 22
felpeyu2 #14 felpeyu2
En el Descenso del Sella el presidente de Asturias ya salió con la bandera de Palestina: www.eldiario.es/asturias/victoria-asturiana-bandera-palestina-protagon
0 K 13
zogo #3 zogo
Bravo Barbón. Esos genocidas no merecen estar en Asturias.
0 K 10
#15 Jacusse
Que los echen, coño.

Es lo que hay que hacer.

Y hacer frente a las consecuencias luego. Como si luego hay que estar 5 años sin Vuelta en el calendario.
0 K 10
Escafurciao #8 Escafurciao
Estos buscan que los echen o los agredan para seguir yendo de víctimas, como con todo lo que sale de turistas israelíes maleducados, no dudo que estén orientados.
0 K 7
XtrMnIO #2 XtrMnIO
El recibir a pedradas a los indeseables es una muy buena costumbre española que se ha ido perdiendo en el tiempo.

Volvamos a las raíces.
1 K 2
Alegremensajero #5 Alegremensajero
#2 A ver, que las protestas me parecen magníficas, pero los ciclistas de ese equipo no son los que están matando a nadie precisamente como para apedrearlos. Un poco de sentido común.
1 K 18
XtrMnIO #10 XtrMnIO *
#5 El servicio militar en Israel es obligatorio, y se les envía a combate, por lo que, muy probablemente estos señores en bici hayan asesinado a unos cuantos inocentes...
2 K 16
Veo #12 Veo
#5 en todos los hilos....

son sus embajadores.
0 K 7
Tito_Keith #13 Tito_Keith
#5 que se busquen curro en otro equipo. Cuando los israelíes empiecen a ver que son unos apestados allá por donde van a lo mejor se dan cuenta que tienen que posicionarse en contra del genocidio, no al revés. Aunque no hayas pegado un tiro en tu vida. Con los rusos no se lo pensaron ni 5 minutos. ¿Los cantantes y los deportistas de Rusia eran soldados? Tampoco
0 K 8
#6 chocoleches
#2 Basta con que vayan cortando la carrera, hasta que no tengan más remedio que echarlos. Se puede controlar policialmente la salida y la llegada, pero un recorrido de 300 km es imposible,
0 K 12

