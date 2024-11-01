Asturias pide a Israel Premier Tech que se retire de La Vuelta 2025

La vicepresidenta del Gobierno del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha instado este viernes al equipo Israel Premier Tech a retirarse de la Vuelta Ciclista a España 2025. "Sería lo mejor para todos, incluida la propia competición", ha afirmado y añade que "ni el presidente del Principado, Adrián Barbón, ni ningún miembro del Ejecutivo asistirá a la salida ni llegada de las etapas asturianas".
Es lo que hay que hacer.
Y hacer frente a las consecuencias luego. Como si luego hay que estar 5 años sin Vuelta en el calendario.
Volvamos a las raíces.
son sus embajadores.