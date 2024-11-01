edición general
El que ha agredido a una reportera de 'En boca de todos' es un escuadrista de la organización parapolicial AMA Desokupa

Titulares amarillistas y sensacionalistas como “Un okupa da una brutal paliza a un equipo de En Boca de Todos” (ABC) o “No te pierdas el vídeo de la brutal agresión por parte de un okupa al equipo del programa” (Cuatro) buscan aprovechar la agresión para, una vez más, criminalizar a las personas vulnerables a las que despectivamente llaman “okupas”. Pero la historia real dista mucho de lo que estos medios han querido vender.

antesdarle #1 antesdarle *
No voy a justificar una agresión nunca. Pero Mediaset lleva años fomentando un discurso de odio hacia todo lo que sea luchar por tener una vivienda. Así que te agredan unos nazis es una buena ironía. Habéis alimentado a las bestias, las habéis financiado de forma indirecta dándoles cobertura y ahora las tenéis. Los nazis y los periodistas no se suelen llevar bien, y os digo periodistas viniéndome mucho arriba. Os queda bastante grande y ridículo.
obmultimedia #2 obmultimedia
#1 Teniendo a la Villareja con mas de 40 pisos turisticos por las mañanas escupiendo odio, normal que tengan este discurso anti okupa.
antesdarle #4 antesdarle
#2 pero además es un discurso falso. Llevo años colaborando con ciertos colectivos y no, el movimiento okupa no te va a okupar ni tu primera ni segunda residencia, así que tu abuela puede estar tranquila. Los que se apropian de esas residencias son mafias. Lo que hace el movimiento es okupar inmuebles de grandes tenedores, de fondos buitres y de bancos. Luchando para que no se especule con algo tan esencial como es la vivienda. Pero todo eso nunca te lo explicará Ana Rosa y compañía. No vayan a pensar más de la cuenta sus espectadores. “Que vienen los okupas” le funciona muy bien a Securitas. Campaña del miedo.
#7 mcfgdbbn3
#4: El Movimiento Okupa debería haber registrado "okupa" como marca comercial.

Suena irónico, pero es como si mañana los periodistas empiezan a llamar "PSOE" a los que hacen simpas en las gasolineras. Si eso ocurriera, el partido denunciaría a esos periodistas por usurpación de la marca. Es un poco capitalista lo de la marca, pero es la forma de que no confundan tu lucha con otras cosas que no lo son.
antesdarle #13 antesdarle *
#7 entiendo lo que dices pero es muy contrario a la propia naturaleza del movimiento como bien apuntas. Que también es cierto que podría ser un poco más accesible para el público general pero eso ya es otra guerra. Además el movimiento okupa no solo okupa esos inmuebles si no que los abre a la gente del barrio, se hacen toda clase de actividades que rara vez tienen atención mediática. Es democratizar el acceso a la vivienda. Y ese problema lo estamos viviendo en todas las ciudades de España.…   » ver todo el comentario
#22 mcfgdbbn3
#13: Por eso, hay que buscar una forma de defender la identidad de los usurpadores.
obmultimedia #8 obmultimedia
#4 exacto. Campañas del miedo para vender alarmas de juguete.
#23 MADMax2 *
#4 Ya, claro. Muy bonito todo....

Eso es como cuando hacen una ley y dicen que no, que no se preocupe la gente, que solo lo van a aplicar en casos excepcionales , como lucha contra el terrorismo o la pornografía infantil y luego acaban aplicando las leyes a cualquiera o vigilando nuestra mensajería de manera indiscriminada.

Con el "movimiento okupa (TM)" ocurre lo mismo, inicialmente algunos pudieran haberlo justificado así, pero se generaliza y da pie a otras muchas okupaciones , incluidas segundas e incluso primeras residencias.
lib_free #26 lib_free
#4 Los okupas antaño rehabilitaban edificios verdaderamente abandonados. Hoy ocupan viviendas o como mucha gente caradura hace deja de pagar y se queda 5 años en el inmueble sin pagar nada aún teniendo más renta que el propietario que debe pagar impuestos, gastos judiciales, reparaciones y los servicios...Si florecen las empresas de desokupación no es porque las contraten los bancos sino porque la gente esta desesperada y eso ha culminado con la situacion actual.
#27 M.Burns *
#1 Exacto, es como cuando acosaban a politicos de Podemos en sus casas despues de que estos hubiera alentado el acoso ultra por parte de los escuadristas del grupo nazi Bukaneros a politcos de Ciudadanos.

Quien siembra vientos, recoge tempestades

#4 La rae ya define lo que significa okupar. Aunque es normal que los seres de izquierdas no sepais ni lo que es un diccionario.
#5 DonaldBlake
#1 Esto es algo así como los leopardos come caras, ¿no?
Torrezzno #3 Torrezzno
¿Que es un escuadrista? Un arquitecto?
unlugar #6 unlugar
#3 Alguien que debería vivir en una cuadra.
Torrezzno #10 Torrezzno
#6 eso es un animalista xD
unlugar #17 unlugar
#10 Un animalista podría darle lecciones de humanidad a un escuadrista además de cepillarle el pelo.
#16 intotheflow
#3 Supongo que es un préstamo del italiano: es.wikipedia.org/wiki/Escuadrismo
BastardWolf #18 BastardWolf
#3 es.wikipedia.org/wiki/Escuadrismo

Creo que va por ahi el tema
earthboy #20 earthboy
#3 Es una palabra que pone palote a Iglesias.
Como "golpista" a Ortega Smith.
#12 UNX
Es increíble la cantidad de casos de morosidad que enseñan en la tele, a los que ahora por algún motivo llaman ocupación. No entiendo desde cuando los casos individuales de morosidad son de interés público, tampoco veo que enseñen caso de morosidad entre empresas, por ejemplo. Van usan casos individuales para proteger los intereses de una minoría.
bronco1890 #19 bronco1890
#12 Si te cae alguien que no te paga cualquier bien o servicio existen leyes que te protegen contra ese moroso, excepto en el caso de la vivienda en el que si no te pagan y se declaran vulnerables te toca seguir suministrando tu vivienda hasta que el estado le encuentre alguna "solución habitacional"
Que de acuerdo que nadie debería verse en la calle, pero debería ser el estado el que se haga cargo del problema, no un particular que no tiene la culpa de nada.
#25 MADMax2 *
#12 Se ha mediatizado "la morosidad" pero la relacionada con la nueva estrategia adoptadas por algunos, que okupación y alquiler.

Son gente que saben que no van a poder pagar más allá del primer o segundo mes, engañando al propietario. Cuando ya están instalados, dejan de pagar. Dicen que son una pareja sin hijos, etc, y resulta que no, que tienen hijos y con ello es muy difícil echarles.

Y es esa técnica la que ha llamado la atención. Un inquilino que lleva alquilado 3 años y pierde el trabajo y empieza a tener problemas de liquidez y para pagar la renta no es noticia.
SegarroAmego #15 SegarroAmego
Los ocupas pueden ser personas vulnerables o caraduras hdps. Y casi siempre es lo segundo
kratos287 #14 kratos287
Desde que se recicla, el tema del identificado de la BASURA cada vez se torna más complejo.
Ainhoa_96 #9 Ainhoa_96
No me creo nada, no he visto el vídeo de la agresión (alguien lo enlaza?) pero si fuese todo un montaje no me iba a extrañar.
moco36 #11 moco36
Jajajaj que se jodan, ellos mismo alimentaron a esa mierda de gente
Elrosquasard #21 Elrosquasard
El "tuiter" del programa es muy gracioso, los usuarios no están muy seguros si echar espumarajos por la boca porque es de nombre árabe, es un okupa, es un desokupa o es un inmigrante ilegal o es de color. xD xD
lib_free #24 lib_free
A ver si ahora el destrozo que ha hecho la izquierda woke con la vivienda va a ser culpa de la Quintana. Habeis creado lo que mejor sabeis hacer, caos, violencia y desabastecimiento, como no podia ser de otra forma.
