El que ha agredido a una reportera de 'En boca de todos' es un escuadrista de la organización parapolicial AMA Desokupa

Titulares amarillistas y sensacionalistas como “Un okupa da una brutal paliza a un equipo de En Boca de Todos” (ABC) o “No te pierdas el vídeo de la brutal agresión por parte de un okupa al equipo del programa” (Cuatro) buscan aprovechar la agresión para, una vez más, criminalizar a las personas vulnerables a las que despectivamente llaman “okupas”. Pero la historia real dista mucho de lo que estos medios han querido vender.
Suena irónico, pero es como si mañana los periodistas empiezan a llamar "PSOE" a los que hacen simpas en las gasolineras. Si eso ocurriera, el partido denunciaría a esos periodistas por usurpación de la marca. Es un poco capitalista lo de la marca, pero es la forma de que no confundan tu lucha con otras cosas que no lo son.
Eso es como cuando hacen una ley y dicen que no, que no se preocupe la gente, que solo lo van a aplicar en casos excepcionales , como lucha contra el terrorismo o la pornografía infantil y luego acaban aplicando las leyes a cualquiera o vigilando nuestra mensajería de manera indiscriminada.
Con el "movimiento okupa (TM)" ocurre lo mismo, inicialmente algunos pudieran haberlo justificado así, pero se generaliza y da pie a otras muchas okupaciones , incluidas segundas e incluso primeras residencias.
Quien siembra vientos, recoge tempestades
#4 La rae ya define lo que significa okupar. Aunque es normal que los seres de izquierdas no sepais ni lo que es un diccionario.
Creo que va por ahi el tema
Como "golpista" a Ortega Smith.
Que de acuerdo que nadie debería verse en la calle, pero debería ser el estado el que se haga cargo del problema, no un particular que no tiene la culpa de nada.
Son gente que saben que no van a poder pagar más allá del primer o segundo mes, engañando al propietario. Cuando ya están instalados, dejan de pagar. Dicen que son una pareja sin hijos, etc, y resulta que no, que tienen hijos y con ello es muy difícil echarles.
Y es esa técnica la que ha llamado la atención. Un inquilino que lleva alquilado 3 años y pierde el trabajo y empieza a tener problemas de liquidez y para pagar la renta no es noticia.