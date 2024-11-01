El que ha agredido a una reportera de 'En boca de todos' es un escuadrista de la organización parapolicial AMA Desokupa

Titulares amarillistas y sensacionalistas como “Un okupa da una brutal paliza a un equipo de En Boca de Todos” (ABC) o “No te pierdas el vídeo de la brutal agresión por parte de un okupa al equipo del programa” (Cuatro) buscan aprovechar la agresión para, una vez más, criminalizar a las personas vulnerables a las que despectivamente llaman “okupas”. Pero la historia real dista mucho de lo que estos medios han querido vender.