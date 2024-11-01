edición general
Momento del arresto del conductor que ha sembrado el caos en Villanueva del Trabuco

Momento del arresto del conductor que ha sembrado este jueves el caos en Villanueva del Trabuco. La Guardia Civil ha tenido que reducir al individuo a la fuerza tras oponer resistencia. El detenido ha embestido a una veintena de coches en el casco urbano del pueblo. Algunos se encontraban estacionados, otros en plena circulación. Al parecer, venía conduciendo de forma violenta e imprudente desde Málaga por la A-45.

