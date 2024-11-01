Almirante del portaaviones USS Gerald R. Ford admite que los están llevando al límite

El jefe de Operaciones Navales (CNO), almirante Daryl Caudle, rechazó la idea de alargar la misión del portaaviones USS Gerald R. Ford. Consideró que el ritmo actual implica un sacrificio humano y técnico que la institución ya no está dispuesta a tolerar. Tras 200 días navegando, el jefe naval rechaza extender la misión del USS Gerald R. Ford. Advierten graves riesgos para el mantenimiento y la tropa
