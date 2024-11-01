edición general
Almirante del portaaviones USS Gerald R. Ford admite que los están llevando al límite

El jefe de Operaciones Navales (CNO), almirante Daryl Caudle, rechazó la idea de alargar la misión del portaaviones USS Gerald R. Ford. Consideró que el ritmo actual implica un sacrificio humano y técnico que la institución ya no está dispuesta a tolerar. Tras 200 días navegando, el jefe naval rechaza extender la misión del USS Gerald R. Ford. Advierten graves riesgos para el mantenimiento y la tropa

Veelicus #2 Veelicus
una forma muy elegante de decir que la tripulacion esta al borde del motin...
#4 unocualquierax
#2
Pues fácil que ahora mismo los envíen a Groenlandia. Se van a poner contentos.
wata #1 wata
Mira...solo faltaba que de tantos moverlos se rompieran y quedan a la deriva. Sería todo un símbolo.
Forni #3 Forni
Es lo que tiene tener unos dirigentes/estrategas que en el mejor de los casos la mayor experiencia que tienen es la del Command & Conquer
#6 Mustela
#3 Unit lost! Unit lost! Unit lost! xD
DDJ #7 DDJ
Ojo que el ejército usano es de disparo fácil, en el primer sitio donde atraquen se van a multiplicar x1000 las denuncias de violación
japal #5 japal
Veis como no hacia falta mandar mas de 35 soldados a Groelandia? Ellos solitos se están autodestruyendo.
