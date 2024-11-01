·
El alcalde de Sevilla carga contra Aemet tras el temporal
"Haría falta que no solo esté pendiente el Domingo de Ramos"
sevilla
aemet
lluvias
actualidad
#1
Suleiman
Un clásico... Inútil que trata de desviar su responsabilidad.
#2
elTieso
Vamos, hombre, si con una aplicación en el móvil de la Aemet cualquiera puede saber hoy hasta a qué hora va a llover, y cuánto. Los fabricantes de excusas tienen que mejorar mucho.
#3
slimedition
Señor alcalde: ¿Quién tiene que estar pendiente de qué?
#6
XtrMnIO
Otro tonto del PP tirando piedras al cielo, no?
#5
Leon_Bocanegra
De derechas, verdad?
#8
valandildeandunie
En Sevilla llovieron 115 litros en 12 horas, siendo el nivel de aviso naranja en esa zona entre 90 y 130 l/m2
En Sevilla llovieron 25 litros en una hora, siendo el nivel de aviso naranja entre 30 y 60 l/m2 en una hora.
La Aemet decretó el nivel de aviso naranja en Sevilla.
La Aemet acertó en su pronostico.
El alcalde de Sevilla es subnormal.
#4
Escafurciao
¿Tenemos alcalde en sevilla?
#7
sliana
el alcantarillado no funciona, pero la culpa es del que ha dicho que va a llover. muy pepero todo.
