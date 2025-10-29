edición general
16 meneos
28 clics
Aimar Bretos: "Feijóo ha escuchado aquí los gritos de dolor y rabia contra Mazón. Ahora debe calibrar si le compensa mantener esta afrenta a las víctimas"

Aimar Bretos: "Feijóo ha escuchado aquí los gritos de dolor y rabia contra Mazón. Ahora debe calibrar si le compensa mantener esta afrenta a las víctimas"

Esta noche tendrá que calibrar hasta qué punto le compensa seguir siendo corresponsable de esta afrenta a la dignidad de las víctimas

| etiquetas: mazón , dana , vuctimas
13 3 0 K 158 politica
14 comentarios
13 3 0 K 158 politica
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Feijoo es tan culpable como Mazón.
3 K 55
#2 Tronchador.
#1 No tanto, pero es cómplice por mantenerlo ahí.
0 K 8
wata #7 wata
#2 Según Feijóo el presidente Mazón le mantuvo informado desde el día anterior de la Dana y durante todo el día de lo que estaba pasando. Y resulta que no hay ninguna llamada de Mazón a Feijóo.
Eso se llama ser cómplice por encubrimiento.
2 K 42
Asimismov #11 Asimismov
#1 #2
Feijóo es culpable por encubridor, colaborador necesario y cómplice.
1 K 22
sotillo #3 sotillo
#1 Y todo el partido popular, que siempre que tienen oportunidad se rompen las manos aplaudiendo a Mazon, demostrando que no es algo único en el partido y que uno más demostrando tantos impresentables
3 K 33
#5 covacho
#1 No lo es, porque Feijoo no quiso ser presidente. Y para los que dicen que Feijoo mantiene a Mazón ahí... No, Feijoo no puede cesar a un presidente autonómico sólo por ser del PP. Mazón fue elegido por el PPV, no nombrado por Feijoo.
0 K 8
#8 Cuchifrito *
#5 No puede cesarlo como presidente, pero puede presionarlo para que dimita o expulsarlo en caso de que no ceda. Y lo único que ha hecho es apoyarlo.
3 K 39
#10 Hynkel
#8 Lo único que ha hecho son malabares porque todas las opciones eran malas. No podía dimitir y adelantar elecciones porque se iban de cabeza a la oposición. No podían poner a otro porque están en minoría en el parlamento y no se llevan bien con Vox. Poner a otro era exponerlo y quemarlo.

Los puñeteros juegos de la política. Han elegido esperar y rezar para que el asunto se desinfle solo.
0 K 7
#6 Ninethousand *
#1 Creo que Feijoo es tan miserable como Mazón. Y como secretario general de su partido, además de ser responsable de sus propias palabras y acciones (como decíamos, miserables por regla general), comparte hasta cierto punto la responsabilidad de las acciones de otros miembros del partido a los cuáles ha decidido mantener en el cargo a pesar de que sus acciones le son conocidas.

Sin embargo, el grueso de la culpa por las pérdidas y víctimas que sucedieron durante la DANA, por omisión de…   » ver todo el comentario
0 K 7
XtrMnIO #14 XtrMnIO
Vamos a ver, no es Feijoo, es el modelo de no-gestión del PP, jamás han rendido cuentas por sus cagadas, aunque haya muerto gente por ellas.

Mazón, Ayuso, Moreno, Aznar, Mañueco, Rueda...
0 K 12
Robus #12 Robus
Recordemos que para el PP todos aquellos que no se manifiesten en contra de sus ideas están a su favor, así que el pueblo valenciano apoya ampliamente a Mazón.
0 K 12
TonyStark #13 TonyStark
que afrenta? más afrenta son los 7000 y pico de los protocolos del terror de Ayuso y ahí está, como pedro por su casa
0 K 11
#9 NoMeVeas
xD Son psicopatas... Vaya pregunta mas tonta
0 K 7
#4 Garminger2.0
Si a estas alturas hay que explicarle a Feijoo lo que significan 200 personas muertas, mal vamos. Pero bueno, hablamos de un tipo que le besa el culo a genocidas que llevan miles de asesinatos a sus espaldas.
Si la gentuza del PP tuviera empatía... serían de izquierdas, y no la panda de tarados psicópatas que son.
0 K 7

menéame