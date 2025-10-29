·
Aimar Bretos: "Feijóo ha escuchado aquí los gritos de dolor y rabia contra Mazón. Ahora debe calibrar si le compensa mantener esta afrenta a las víctimas"
Esta noche tendrá que calibrar hasta qué punto le compensa seguir siendo corresponsable de esta afrenta a la dignidad de las víctimas
|
etiquetas
:
mazón
,
dana
,
vuctimas
#1
Esteban_Rosador
Feijoo es tan culpable como Mazón.
3
K
55
#2
Tronchador.
#1
No tanto, pero es cómplice por mantenerlo ahí.
0
K
8
#7
wata
#2
Según Feijóo el presidente Mazón le mantuvo informado desde el día anterior de la Dana y durante todo el día de lo que estaba pasando. Y resulta que no hay ninguna llamada de Mazón a Feijóo.
Eso se llama ser cómplice por encubrimiento.
2
K
42
#11
Asimismov
#1
#2
Feijóo es culpable por encubridor, colaborador necesario y cómplice.
1
K
22
#3
sotillo
#1
Y todo el partido popular, que siempre que tienen oportunidad se rompen las manos aplaudiendo a Mazon, demostrando que no es algo único en el partido y que uno más demostrando tantos impresentables
3
K
33
#5
covacho
#1
No lo es, porque Feijoo no quiso ser presidente. Y para los que dicen que Feijoo mantiene a Mazón ahí... No, Feijoo no puede cesar a un presidente autonómico sólo por ser del PP. Mazón fue elegido por el PPV, no nombrado por Feijoo.
0
K
8
#8
Cuchifrito
*
#5
No puede cesarlo como presidente, pero puede presionarlo para que dimita o expulsarlo en caso de que no ceda. Y lo único que ha hecho es apoyarlo.
3
K
39
#10
Hynkel
#8
Lo único que ha hecho son malabares porque todas las opciones eran malas. No podía dimitir y adelantar elecciones porque se iban de cabeza a la oposición. No podían poner a otro porque están en minoría en el parlamento y no se llevan bien con Vox. Poner a otro era exponerlo y quemarlo.
Los puñeteros juegos de la política. Han elegido esperar y rezar para que el asunto se desinfle solo.
0
K
7
#6
Ninethousand
*
#1
Creo que Feijoo es tan
miserable
como Mazón. Y como secretario general de su partido, además de ser responsable de sus propias palabras y acciones (como decíamos, miserables por regla general), comparte hasta cierto punto la responsabilidad de las acciones de otros miembros del partido a los cuáles ha decidido mantener en el cargo a pesar de que sus acciones le son conocidas.
Sin embargo, el grueso de la culpa por las pérdidas y víctimas que sucedieron durante la DANA, por omisión de…
» ver todo el comentario
0
K
7
#14
XtrMnIO
Vamos a ver, no es Feijoo, es el modelo de no-gestión del PP, jamás han rendido cuentas por sus cagadas, aunque haya muerto gente por ellas.
Mazón, Ayuso, Moreno, Aznar, Mañueco, Rueda...
0
K
12
#12
Robus
Recordemos que para el PP todos aquellos que no se manifiesten en contra de sus ideas están a su favor, así que el pueblo valenciano apoya ampliamente a Mazón.
0
K
12
#13
TonyStark
que afrenta? más afrenta son los 7000 y pico de los protocolos del terror de Ayuso y ahí está, como pedro por su casa
0
K
11
#9
NoMeVeas
Son psicopatas... Vaya pregunta mas tonta
0
K
7
#4
Garminger2.0
Si a estas alturas hay que explicarle a Feijoo lo que significan 200 personas muertas, mal vamos. Pero bueno, hablamos de un tipo que le besa el culo a genocidas que llevan miles de asesinatos a sus espaldas.
Si la gentuza del PP tuviera empatía... serían de izquierdas, y no la panda de tarados psicópatas que son.
0
K
7
