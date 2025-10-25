edición general
Adiós al cobre: científicos coreanos crean un motor eléctrico sin metales pesados

Un equipo del Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología (KIST) ha desarrollado un motor eléctrico que prescinde completamente del cobre. En su lugar utilizan cables hechos a base de nanotubos de carbono. Esta tecnología no solo permite aligerar el peso de componentes clave, sino que además abre la puerta a una drástica reducción en las emisiones asociadas a la fabricación de motores para coches eléctricos y otras aplicaciones.

Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Si no es un invento chino aquí va a tener poco recorrido.
Ishkar #2 Ishkar
Usar "metales pesados" se presta a taaaaanta confusión... se refiere a que "crean un motor eléctrico más ligero", no que no estén usando plomo o similares :shit:
Paladio #3 Paladio
Lo mismo dijeron en los ochenta con la aparición de la fibra óptica en usos comerciales. En aquella época la producción mundial de cobre era de 7,7 millón de toneladas anuales y en la actualidad la producción mundial de cobre alcanza las 23 millones de toneladas anuales y sube todos los años. Este tipo de periodismo sensacionalista agorero es nefasto.
