El actor James Van Der Beek se ve obligado a subastar cosas de la serie 'Dawson Crece' para pagarse su tratamiento contra el cáncer

Van Der Beek fue diagnosticado de un cáncer de colon en etapa 3 [el cáncer es grande y puede haber invadido los tejidos cercanos] el año pasado. El tratamiento para esta enfermedad, que puede demorarse años de quimioterapia, radioterapia y cirugías, además de hospitalizaciones y consultas, es muy alto en Estados Unidos, donde no hay sanidad universal y pública.
Vosotros veréis si queréis tener un mínimo de calidad en la sanidad o preferís taparos los ojos y oídos y seguir votando a estos criminales de Pp Y Vox.
Al PP le vale el modelo actual, con casi todo privatizado pero pagado por los impuestos, siendo más caro y dando peor servicio, obligando a contratar los timoseguros médicos a la gente.