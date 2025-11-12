edición general
El actor James Van Der Beek se ve obligado a subastar cosas de la serie 'Dawson Crece' para pagarse su tratamiento contra el cáncer

Van Der Beek fue diagnosticado de un cáncer de colon en etapa 3 [el cáncer es grande y puede haber invadido los tejidos cercanos] el año pasado. El tratamiento para esta enfermedad, que puede demorarse años de quimioterapia, radioterapia y cirugías, además de hospitalizaciones y consultas, es muy alto en Estados Unidos, donde no hay sanidad universal y pública.

Que haga otra serie, por ejemplo, la de 'Dawson decrece'.
#1 O mejor, dejar de apoyar a gobiernos que hacen que la sanidad sea un negocio lucrativo en contra de la salud de sus ciudadanos
Esa era la serie donde se dio a conocer Katie Holmes. Y el actor podía haber tenido menos suerte, alguien con esa patología en alguna comunidad autonoma patria habría recibido un informe negativo sobre su cribado, dificultando el tratamiento y agravando las secuelas.
PP y Vox quieren EXACTAMENTE este modelo en España.

Vosotros veréis si queréis tener un mínimo de calidad en la sanidad o preferís taparos los ojos y oídos y seguir votando a estos criminales de Pp Y Vox.
#3 Para ser exactos, lo quiere Vox. Lo han dicho públicamente (y luego lo han borrado, que para eso son unos cobardes).

Al PP le vale el modelo actual, con casi todo privatizado pero pagado por los impuestos, siendo más caro y dando peor servicio, obligando a contratar los timoseguros médicos a la gente.
Por cierto, si alguno no ha visto "No confíes en la puta del apartamento 23", sale haciendo de sí mismo y en el piloto la gente le grita "TE QUEREMOS DAWSON" xD . Es una gilipollez de serie, pero digna de ser vista.
Trump piensa que tu existencia es molesta.
