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Abogados Cristianos se desplaza a la puerta del hospital donde Noelia Castillo espera su eutanasia

Abogados Cristianos se desplaza a la puerta del hospital donde Noelia Castillo espera su eutanasia

Ni en paz, ni tranquila, ni sola. Los deseos de Noelia Castillo para su eutanasia no serán respetados por Abogados Cristianos, la asociación que se opone desde hace dos años a la muerte digna deseada por esa joven, de 25 años. Esos letrados han convocado para las seis de la tarde de hoy una rueda de prensa en las puertas del hospital, a la misma hora en la que está prevista esa eutanasia.

| etiquetas: abogados cristianos , noelia castillo , eutanasia
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Dejad en paz a la chica, miserables. Es su decisión la creáis acertada o no.
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#3 Eukherio
Se ve que les sale gratis acosarla.
8 K 100
Dragstat #7 Dragstat
Estamos rodeados de gente que disfruta con el sufrimiento de los demás.
5 K 87
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Este es el mismo tipo de fanatismo que lleva a bombardear niños en Palestina. Siempre socavando los derechos de los demás llenos de soberbia por unas creencias ridículas.
2 K 40
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#4 pensé que iban a manifestarse por los cristianos muertos, heridos y desplazados en Gaza y Líbano.

Que susto!
1 K 37
cenutrios_unidos #11 cenutrios_unidos
#10 O contra la muerte inhumana de los viejos en el COVID, o contra los curas abusadores, etc...
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devilinside #15 devilinside
#10 O contra los abusos sexuales a menores por los curas
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#5 Pivorexico *
Ni en su momento final la dejan despedirse en paz ;

Son lo peor , solo quieren dolor siempre que no les toque a ellos ,claro -

Deberían crucificarse a las puertas del hospital ,y así mostrar el dolor de Cristo .
3 K 38
Ratoncolorao #9 Ratoncolorao *
Como no estaba justificado este acoso tan brutal, se inventan los bulos de que pide la eutanasia por depresión (cuando es por dolor incurable) o que la violaron menas (cuando fueron dos agresiones en una discoteca)...
De remate, montan el circo en la puerta del hospital.
Me pregunto qué mierda entendieron estos supuestos cristianos de Jesucristo, de los evangelios y de amaos los unos a los otros, porque son mala gente que camina, pero hasta unos niveles que los convierte en alimañas. Gentuza vomitiva, joder!!
2 K 35
BastianBaltasarBux #2 BastianBaltasarBux
Miserables, son mala gente, sin matices, malas personas sin remordimientos ni escrúpulos de nada.
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devilinside #14 devilinside
#2 Gusanos de mierda
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Cehona #8 Cehona
Qué ganas de que Noelia cumpla sus deseos en Libertad y perder de vista a esa lacra, que nunca, nunca, los veo cuando sufren violencia sexual por parte de la Iglesia, inocentes; con Obispos que esconden y participan, sacerdotes que participan y solo son apartados de sus diócesis.
¿Dónde estáis despojos?
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D303 #13 D303 *
El día que vea un titular que sea. Abogados cristianos se desplazan al trabajo o la afiliados de Vox abandonan Ferraz y van al Valle del Jerte a recoger cerezas pensaré que son gente decente.
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siempreesverano #6 siempreesverano
Así están dando más razones a la decisión tomada por Noelia. Qué triste todo.
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MyNameIsEarl #12 MyNameIsEarl
Nos da derecho a nosotros a plantarnos en sus sedes y acosarlos? Me temo que nosotros acabaríamos en comisaría.
Dejen vivir o morir a la gente en paz!!
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SMaSeR #16 SMaSeR
Pederastas cristianos.
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menéame