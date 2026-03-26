Abogados Cristianos se desplaza a la puerta del hospital donde Noelia Castillo espera su eutanasia

Ni en paz, ni tranquila, ni sola. Los deseos de Noelia Castillo para su eutanasia no serán respetados por Abogados Cristianos, la asociación que se opone desde hace dos años a la muerte digna deseada por esa joven, de 25 años. Esos letrados han convocado para las seis de la tarde de hoy una rueda de prensa en las puertas del hospital, a la misma hora en la que está prevista esa eutanasia.