Abogados Cristianos se desplaza a la puerta del hospital donde Noelia Castillo espera su eutanasia

Ni en paz, ni tranquila, ni sola. Los deseos de Noelia Castillo para su eutanasia no serán respetados por Abogados Cristianos, la asociación que se opone desde hace dos años a la muerte digna deseada por esa joven, de 25 años. Esos letrados han convocado para las seis de la tarde de hoy una rueda de prensa en las puertas del hospital, a la misma hora en la que está prevista esa eutanasia.
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Que susto!
Son lo peor , solo quieren dolor siempre que no les toque a ellos ,claro -
Deberían crucificarse a las puertas del hospital ,y así mostrar el dolor de Cristo .
De remate, montan el circo en la puerta del hospital.
Me pregunto qué mierda entendieron estos supuestos cristianos de Jesucristo, de los evangelios y de amaos los unos a los otros, porque son mala gente que camina, pero hasta unos niveles que los convierte en alimañas. Gentuza vomitiva, joder!!
¿Dónde estáis despojos?
Dejen vivir o morir a la gente en paz!!