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Ya se está vendiendo petróleo a casi 200$ el barril

Ya se está vendiendo petróleo a casi 200$ el barril

Cuando la mayoría de los medios hablan del precio del petróleo, citan el Brent o el West Texas Intermediate (WTI). Son las referencias más conocidas.

| etiquetas: wti , brent , texas , omán , dubái
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