Vox tumba la Zona de Bajas Emisiones de València

Los voxistas votan contra el último trámite en el pleno municipal y el Ayuntamiento de València se arriesga a perder 115 millones de euros en subvenciones y sanciones por incumplir en mandato del Ministerio de Transportes. Gosálbez dice priorizar la libertad de los vecinos frente a la calidad del aire
En realidad están envenenando a los vecinos. Me veo a uno de estos vecinos votantes de vox terminal en la cama con cáncer de pulmón y por el respiradero del cuello diciendo "jódete, Perro Sanche"
Y a esto hemos llegado con el odio y la polarización.
Los que piensen que Abascal y los suyos van a arreglar algún problema de España con sus grandes dotes de gestión, van apañados. Lo malo es que todos sufriremos sus consecuencias. Al menos espero que durante sus cuatro años de infierno cumplan con su promesa del tipo máximo del 20% de IRPF para poder ahorrar y largarme del país en condiciones antes de que lo arrasen.
Las actuales normas penalizan al pobre que no tiene para cambiarse el coche y benefician al que tiene dinero para hacerlo, no al que… » ver todo el comentario
Se os está yendo de las manos el genocidio, hay que unirse todos contra estos defensores de los israelíes y sus fondosd e inversión que atacan españa, que nos masacran
Pero que estamos celebrando el aniversario de la DANA y tú diciendo que no que hay que insistir en masacrar, en genocidio
Es urgente todo sunirse contra esta… » ver todo el comentario
Si desde el principio hubieran usado la ITV para determinar que etiqueta les correspondía (pudiendo modificarse si el coche ha perdido la capacidad de filtrar), la gente lo hubiera aceptado mucho mejor.
y sus garajes en las ciudades también...