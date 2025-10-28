edición general
Vox tumba la Zona de Bajas Emisiones de València

Los voxistas votan contra el último trámite en el pleno municipal y el Ayuntamiento de València se arriesga a perder 115 millones de euros en subvenciones y sanciones por incumplir en mandato del Ministerio de Transportes. Gosálbez dice priorizar la libertad de los vecinos frente a la calidad del aire

salteado3
10.000 muertos al año en España por las emisiones de los coches.

En realidad están envenenando a los vecinos. Me veo a uno de estos vecinos votantes de vox terminal en la cama con cáncer de pulmón y por el respiradero del cuello diciendo "jódete, Perro Sanche" :troll:

Y a esto hemos llegado con el odio y la polarización.

Luiskelele
#3 eso les da igual a esa gente, pero que empapelen la ciudad con el dinero que van a dejar de recibir, que eso sí que les joderá más a sus votantes.
NPCMeneaMePersigue
Vox a las ordenes de israel y sus fondos de inversión insisten en no prevenir el cambio climático, en contaminar, en quitar emergencias para más genocidio en valencia
Narmer
#1 Y no solo eso, desdeñan más de 100 millones de euros por pura ideología.

Los que piensen que Abascal y los suyos van a arreglar algún problema de España con sus grandes dotes de gestión, van apañados. Lo malo es que todos sufriremos sus consecuencias. Al menos espero que durante sus cuatro años de infierno cumplan con su promesa del tipo máximo del 20% de IRPF para poder ahorrar y largarme del país en condiciones antes de que lo arrasen.
Mildranx
Después os sorprenderán los resultados electorales. Las ZBE están siendo un cachondeo y la mayoría de la gente las considera una estafa. Está permitiendo que los que se pueden permitir un coche nuevo (los que tienen más dinero), puedan entrar libremente en las zonas, mientras el currito con un coche viejo, se tiene que joder.
NPCMeneaMePersigue
#5 Curioso los defensores de los ricos, de negar el cambio climático, de las emergencias, de los israelíes, de masacrar y genocidio en valencia, ahora se preocupan del clasismo para seguir contaminando matando y negando problemas para que el coche de tu abuelo funcione
LostWords
#6 Creo que se te ha ido el tema de las manos. La gente solo quiere que se clasifique a los coches por su contaminación, no por cuando fueron matriculados o el tipo de motor que dicen tener. La gente quiere que si el Open Corsa de mi abuelo contamina 75 gr de lo que sea y el 4x4 híbrido recién salido contamina 350 gr, que se restringa la circulación a este último.
Las actuales normas penalizan al pobre que no tiene para cambiarse el coche y benefician al que tiene dinero para hacerlo, no al que…   » ver todo el comentario
NPCMeneaMePersigue
#9 Pero si salís de 10 en 10 a tirar sobre esto de manera coordinada a tirar el mismo mensaje, no prevenir, no emergencias, no cambio climático, mas muerte y destruccion

Se os está yendo de las manos el genocidio, hay que unirse todos contra estos defensores de los israelíes y sus fondosd e inversión que atacan españa, que nos masacran

Pero que estamos celebrando el aniversario de la DANA y tú diciendo que no que hay que insistir en masacrar, en genocidio

Es urgente todo sunirse contra esta…   » ver todo el comentario
LostWords
#5 Por que nunca quisieron hacer mucho, simplemente ponian como control la matrícula y te daban la pegatina.
Si desde el principio hubieran usado la ITV para determinar que etiqueta les correspondía (pudiendo modificarse si el coche ha perdido la capacidad de filtrar), la gente lo hubiera aceptado mucho mejor.
Antipalancas21
Vox no les importa que el aire este mal para las personas, solo les importa que lo que proponen salga, aunque sea bañarse en mierda les vale.
Rihusu
sería gracioso que sus casas de campo acabaran anegadas...
y sus garajes en las ciudades también...
