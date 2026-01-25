edición general
"Vivimos para sobrevivir, no me puedo guardar ni 100 euros al mes": la realidad detrás de la pobreza laboral

Casi el 12 % de las personas que tienen un trabajo en España vive en situación de pobreza

Iori #12 Iori
#9 Tengo no pocos compañeros en el umbral de no tener 100€ libres a final de mes. No creo que sean hipócritas por publicar esto, creo que son hipocritas de no exponer que en su empresa tambien tienen a trabajadores en esa situación.
Charles_Dexter_Ward #19 Charles_Dexter_Ward
#17 Perdidisimo xD
Lamento mucho tu situación en PRISA pero viendo lo leído tampoco me extraña.
Suerte y feliz domingo.
Charles_Dexter_Ward #15 Charles_Dexter_Ward
#11 el ad-hominem lo has empleado tú en el primer comentario del hilo. No hay que rebuscar nada.
Vota lo que quieras, en #7 tu solito te has derrumbado.
Iori #17 Iori
#15 el ad-hominem en #1 solo está en tu cabeza. Vuelve a leerlo anda, que te noto algo perdido. Mentir en un comentario por desconocimiento es motivo de voto negativo.
Estoeslaostia #18 Estoeslaostia
#16 de nada.
Encantada.
Febrero2034 #10 Febrero2034
Vamos como un cohete y el IBEX en máximos...
Iori #1 Iori
Noticia de la Cadena Ser. Le habrán preguntado a sus empleados?
Charles_Dexter_Ward #2 Charles_Dexter_Ward
#1 falacia ad hominem.
A ti no te ha ido bien en CadenaSer.
DrEvil #3 DrEvil
#2 No creo que denunciar la hipocresía sea un ad hominem.
No ha negado el enunciado de la noticia, sólo ha insinuado que tendrían que predicar más con el ejemplo.
Dakaira #4 Dakaira
#1 #3 y estas dos chorradas de comentarios?
Iori #7 Iori
#4 Exactamente en que punto de mi comentario detectas la chorrada?
#2 soy empleado del grupo Prisa, yo no puedo quejarme de mis condiciones laborales señalando directamente a mi empresa o que cojones pasa?
Charles_Dexter_Ward #8 Charles_Dexter_Ward
#3 -> #7
Más claro el agua.
#4
Iori #11 Iori
#8 Si sigues buscando el ad-hominem yo creo que lo encuentras.
Quieres un negativo por mentir en tu afirmación de que no me ha ido bien en CadenaSer?
Sergio_ftv #9 Sergio_ftv
#3 Habría que conocer cómo actúa Cadena Ser para ver si tiene sentido lo que dices.

Por eso te pregunto directamente, ¿Cadena Ser está siendo hipócrita al publicar esta noticia?
Estoeslaostia #14 Estoeslaostia
#1 el 87% de los empleados de la Cadena Ser, usan o han comprado iPhone.
Zasca!!
En toda la boca.
Iori #16 Iori
#14 supongo que el 13% restante te la pela muy fuerte :-) gracias por participar.
#5 BoosterFelix
Recordad que cuando enviáis noticias aporofóbicas, estáis dejando en mal lugar y estáis siendo aporófobos hacia vuestros propios padres, por haberos hecho nacer en esta pobreza, esta precariedad, este capitalismo y esta monarquía por los que protestáis. Además de que también estáis siendo aporófobos hacia vosotros mismos, porque si por una parte decís que la pobreza y la precariedad son cosas tan estupendas como para incluso defender también el derecho de hacer nacer a vuestras propias proles…   » ver todo el comentario
#6 BoosterFelix
#5 Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos respetar la pluralidad de gustos, elecciones e ideas.,

No debemos, pues, perder de vista la dimensión…   » ver todo el comentario
#13 okeil
#5 Y aporuvicos, no te olvides de los tuyos, los aporuvicos ...
