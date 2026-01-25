·
"Vivimos para sobrevivir, no me puedo guardar ni 100 euros al mes": la realidad detrás de la pobreza laboral
Casi el 12 % de las personas que tienen un trabajo en España vive en situación de pobreza
pobreza
desigualdad
trabajo
españa
capitalismo
actualidad
#12
Iori
#9
Tengo no pocos compañeros en el umbral de no tener 100€ libres a final de mes. No creo que sean hipócritas por publicar esto, creo que son hipocritas de no exponer que en su empresa tambien tienen a trabajadores en esa situación.
1
K
27
#19
Charles_Dexter_Ward
#17
Perdidisimo
Lamento mucho tu situación en PRISA pero viendo lo leído tampoco me extraña.
Suerte y feliz domingo.
0
K
20
#15
Charles_Dexter_Ward
#11
el ad-hominem lo has empleado tú en el primer comentario del hilo. No hay que rebuscar nada.
Vota lo que quieras, en
#7
tu solito te has derrumbado.
0
K
20
#17
Iori
#15
el ad-hominem en
#1
solo está en tu cabeza. Vuelve a leerlo anda, que te noto algo perdido. Mentir en un comentario por desconocimiento es motivo de voto negativo.
0
K
7
#18
Estoeslaostia
#16
de nada.
Encantada.
0
K
7
#10
Febrero2034
Vamos como un cohete y el IBEX en máximos...
0
K
7
#1
Iori
Noticia de la Cadena Ser. Le habrán preguntado a sus empleados?
0
K
7
#2
Charles_Dexter_Ward
#1
falacia ad hominem.
A ti no te ha ido bien en CadenaSer.
0
K
20
#3
DrEvil
#2
No creo que denunciar la hipocresía sea un ad hominem.
No ha negado el enunciado de la noticia, sólo ha insinuado que tendrían que predicar más con el ejemplo.
2
K
26
#4
Dakaira
#1
#3
y estas dos chorradas de comentarios?
1
K
40
#7
Iori
#4
Exactamente en que punto de mi comentario detectas la chorrada?
#2
soy empleado del grupo Prisa, yo no puedo quejarme de mis condiciones laborales señalando directamente a mi empresa o que cojones pasa?
0
K
7
#8
Charles_Dexter_Ward
#3
->
#7
Más claro el agua.
#4
0
K
20
#11
Iori
#8
Si sigues buscando el ad-hominem yo creo que lo encuentras.
Quieres un negativo por mentir en tu afirmación de que no me ha ido bien en CadenaSer?
0
K
7
#9
Sergio_ftv
#3
Habría que conocer cómo actúa Cadena Ser para ver si tiene sentido lo que dices.
Por eso te pregunto directamente, ¿Cadena Ser está siendo hipócrita al publicar esta noticia?
0
K
12
#14
Estoeslaostia
#1
el 87% de los empleados de la Cadena Ser, usan o han comprado iPhone.
Zasca!!
En toda la boca.
0
K
7
#16
Iori
#14
supongo que el 13% restante te la pela muy fuerte
gracias por participar.
0
K
7
#5
BoosterFelix
Recordad que cuando enviáis noticias aporofóbicas, estáis dejando en mal lugar y estáis siendo aporófobos hacia vuestros propios padres, por haberos hecho nacer en esta pobreza, esta precariedad, este capitalismo y esta monarquía por los que protestáis. Además de que también estáis siendo aporófobos hacia vosotros mismos, porque si por una parte decís que la pobreza y la precariedad son cosas tan estupendas como para incluso defender también el derecho de hacer nacer a vuestras propias proles…
» ver todo el comentario
3
K
-17
#6
BoosterFelix
#5
Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos respetar la pluralidad de gustos, elecciones e ideas.,
No debemos, pues, perder de vista la dimensión…
» ver todo el comentario
1
K
8
#13
okeil
#5
Y aporuvicos, no te olvides de los tuyos, los aporuvicos ...
0
K
10
