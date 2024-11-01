edición general
Vito Quiles es escoltado por los neonazis de España 2000 en la Universidad de Valencia

Vito Quiles es escoltado por los neonazis de España 2000 en la Universidad de Valencia

Dentro de su supuesta “valentía”, ha acudido a cada universidad acompañado por un grupo de guardaespaldas. Ya se le ha visto escoltado por el nazi Alberto Poveda en la Universidad de Málaga, antiguo miembro de la empresa Desocupaciones G.H. En su visita a la Universidad de Valencia, estuvo acompañado por militantes de España 2000. El propio partido lo confirmó públicamente: “Militantes de España 2000 han acompañado esta mañana a Vito Quiles en Valencia…”

Desde sus juventudes, sin embargo, señalaron la contradicción de apoyar a un neoliberal sionista como Vito Quiles frente a las posiciones nacionalsocialistas de E-2000

Vito Zoppellari Quiles es tan cobarde que hasta usa el apellido de su madre para que no sepa la gente que es hijo de un italiano lo que desmonta su discurso en contra de los inmigrantes. xD xD
Los Gyn cuanto te pasas con los músculos ya tienes carta de presentación para portero disco/nazi ... deben chupar proteínas del cerebro, o algo así, hasta dejarlo seco porque de los dos que conozco personalmente ni sumándole uno me da para un solo CI normal y corriente.

Me pregunto que esta haciendo la policía en esta campaña publicitaria del extremista subnormal este de Vito que es una alteración del orden publico de primer nivel ... ni multas, ni detenciones, ni nada de nada.
