Vito Quiles es escoltado por los neonazis de España 2000 en la Universidad de Valencia

Dentro de su supuesta “valentía”, ha acudido a cada universidad acompañado por un grupo de guardaespaldas. Ya se le ha visto escoltado por el nazi Alberto Poveda en la Universidad de Málaga, antiguo miembro de la empresa Desocupaciones G.H. En su visita a la Universidad de Valencia, estuvo acompañado por militantes de España 2000. El propio partido lo confirmó públicamente: “Militantes de España 2000 han acompañado esta mañana a Vito Quiles en Valencia…”
Me pregunto que esta haciendo la policía en esta campaña publicitaria del extremista subnormal este de Vito que es una alteración del orden publico de primer nivel ... ni multas, ni detenciones, ni nada de nada.