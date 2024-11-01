Vecinos de Benalmádena Costa viven atemorizados tras una brutal agresión de un grupo de antiokupas

La puerta tembló con el primer golpe. Eran las dos de la tarde del jueves cuando varios hombres se presentaron en el portal del edificio, en la zona de Bonanza, en Benalmádena Costa. Los vecinos pensaron que era una discusión más, hasta que los gritos empezaron a resonar por toda la escalera. “¡Sal de ahí o te vamos a sacar nosotros!”, se escuchaba detrás de la puerta de uno de los pisos. Lo que comenzó como un intento de desalojo por parte de un grupo de antiokupas terminó convirtiéndose en una escena de violencia, miedo y amenazas que todavía