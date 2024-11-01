edición general
Vecinos de Benalmádena Costa viven atemorizados tras una brutal agresión de un grupo de antiokupas

La puerta tembló con el primer golpe. Eran las dos de la tarde del jueves cuando varios hombres se presentaron en el portal del edificio, en la zona de Bonanza, en Benalmádena Costa. Los vecinos pensaron que era una discusión más, hasta que los gritos empezaron a resonar por toda la escalera. “¡Sal de ahí o te vamos a sacar nosotros!”, se escuchaba detrás de la puerta de uno de los pisos. Lo que comenzó como un intento de desalojo por parte de un grupo de antiokupas terminó convirtiéndose en una escena de violencia, miedo y amenazas que todavía

| etiquetas: benalmádena , desokupa , agresión , amenazas
#1 Pivorexico *
" la Policía Nacional, pero que la sensación de desprotección es total. “Tardan en venir y, cuando llegan, los tipos ya se han ido. "

A ver si va ser como lo de Bruce Wayne y Batman , nunca los veras coincidir .
ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
#1 Esto es lo que pasa cuando la justicia no persigue a los matones que utilizan la violencia como coacción. El día que se lleven en ambulancia a algún mercenario de estos, habrá encima que aguantar los llantitos de gente de bien que cae en la cuenta en ese momento que la violencia no es el camino.
#3 lamarisevadecañas
#1 ahí le has dao
