La Unión Europea zanja el debate: la baliza V-16 será legal también fuera de España

Desde el pasado 1 de enero de 2026, la normativa española obliga a todos los vehículos a llevar la baliza V-16 conectada. Esta medida ha generado un intenso debate en las últimas semanas en el ámbito europeo. Algunos eurodiputados plantearon dudas sobre la posible incompatibilidad de esta obligación con el marco regulatorio de la Unión Europea. También se cuestionó el proceso de notificación utilizado por España para comunicar la medida a las instituciones europeas, llegando incluso a plantearse la posibilidad de que la baliza pudiera ser
| etiquetas: baliza , v16 , legal , europa , ue , zanja , debate
la derecha carca hace lo de siempre: oponerse a cualquier progreso. no es nada nuevo. Si por ellos fuese, seguiríamos en las cavernas, o lo que es peor, en la dictadura.
Pero que perjudicara al resto porque la luz apenas se ve en muchas más circunstancias que en las que se ve bien?
Un sistema que la gente se va a encontrar sin pilas cuando tenga un accidente, porque, reconozcámoslo, no vamos a estar pendientes de ellas?
Un sistema que va a estar beneficiando a unas empresas de telecomunicaciones?
Me preguntó que cosas se hubiesen dicho su se hubiese puesto en marcha estando el PP en el gobierno
Te dejo el ejercicio para que lo pienses
Me sigue pareciendo que la principal funcionalidad de la baliza es quitar multas por no llevarla
No era un debate, ni algo que no estuviese claro. Era propaganda.
Dicho esto, era necesaria?
Creo que hay otras prioridades