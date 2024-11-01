edición general
La Unión Europea zanja el debate: la baliza V-16 será legal también fuera de España

Desde el pasado 1 de enero de 2026, la normativa española obliga a todos los vehículos a llevar la baliza V-16 conectada. Esta medida ha generado un intenso debate en las últimas semanas en el ámbito europeo. Algunos eurodiputados plantearon dudas sobre la posible incompatibilidad de esta obligación con el marco regulatorio de la Unión Europea. También se cuestionó el proceso de notificación utilizado por España para comunicar la medida a las instituciones europeas, llegando incluso a plantearse la posibilidad de que la baliza pudiera ser

Supercinexin #2 Supercinexin
Una nueva victoria del Sanchismo, otra derrota más para los PePetudo-Voxenetas.
calde #4 calde *
#2 no si no tengo dudas de que este mundo de la señalización de accidentes evolucionará hacia dispositivos conectados que pasen la info automáticamente a nuestros navegadores para que tanto conductores como servicios de emergencia o atención en carretera tengamos info real sobre cualquier incidencia.

la derecha carca hace lo de siempre: oponerse a cualquier progreso. no es nada nuevo. Si por ellos fuese, seguiríamos en las cavernas, o lo que es peor, en la dictadura.
#13 Tronchador.
#2 Es una derrota para todos, un dispositivo extra que intenta hacer lo mismo que los intermitentes pero mal.
#15 Leon_Bocanegra
#13 los intermitentes comunicaban información telemáticamente a los servicios de emergencias?
#20 Tronchador.
#15 No, ¿Y necesitas un aparato especial para comunicarte con un servidor? Ojalá alguien hubiese inventado un dispositivo portátil de comunicación que cumpliese múltiples funciones, entre ellas el posicionamiento y que se pudiese interconectar a través de una red mundial a cualquier otro dispositivo y transmitir información de forma automática y/o manual. Y ojalá lo tuviese el 99% de la población.
Malinke #22 Malinke
#13 si tienes una avería, los intermitentes pueden fallar.
#23 Tronchador.
#22 Es cierto. También te puede fallar la luz tras llevarla en el maletero tras x años.
#16 MADMax2
#2 ¿Una victoria para la gente que tenga navegador en el coche (más caro) y encendido?
Pero que perjudicara al resto porque la luz apenas se ve en muchas más circunstancias que en las que se ve bien?

Un sistema que la gente se va a encontrar sin pilas cuando tenga un accidente, porque, reconozcámoslo, no vamos a estar pendientes de ellas?

Un sistema que va a estar beneficiando a unas empresas de telecomunicaciones?


Me preguntó que cosas se hubiesen dicho su se hubiese puesto en marcha estando el PP en el gobierno
Te dejo el ejercicio para que lo pienses
josde #10 josde
#8 Lee lo que has puesto y por que te contesto, tu has escrito: Que no sea ilegal no significa que sea obligatoria.
ombresaco #11 ombresaco
#10 pensé que al decir el titular "furta de España" se sobreentendia. Ya veo que no. En todo caso, aclarado, dankon
ombresaco #5 ombresaco
Que no sea ilegal no significa que sea obligatoria.

Me sigue pareciendo que la principal funcionalidad de la baliza es quitar multas por no llevarla
josde #7 josde
#5 En España si es obligatoria para los coches matriculados aqui.
ombresaco #8 ombresaco
#7 obligatoria en España, no en el resto de Europa, pero tampoco prohibida. No entiendo la necesidad del matiz, pero vale.
#1 Donlixo
No iban a renunciar a su pargte del pastel...
josde #21 josde
#18 Todo el mundo lleva chorradas y gadget en el coche , bailarinas solares, ambientadores, luces, carteles de niños, pegatinas de todo tipo, el clásico de los chinos
Priorat #3 Priorat *
La ley era muy clara. Los dispositivos obligatorios en tu país son válidos para el extranjero. Esto es la baliza fuera de España para coches españoles y seguramente los triángulos para los extranjeros en España.

No era un debate, ni algo que no estuviese claro. Era propaganda.
#14 MADMax2
#3 pero esto ya lo habían dicho hace unos meses . Desde luego yo ya lo había leído
Priorat #19 Priorat
#14 Pues eso. Que por supuesto estaba clarísimo.
Kantinero #6 Kantinero *
Lo de la baliza en si me parece un recurso que no era necesario, pero sin ser obligatoria me quedo tirado con el coche en Austria, pongo la baliza, y aún no siendo obligatoria en ese país, si me identifica y me da visibilidad ante otros conductores bienvenida sea.
Dicho esto, era necesaria?
Creo que hay otras prioridades
josde #9 josde
#6 Hay un debate abierto por los poco mas de 25€ que cuesta la baliza, cuando el 80% de los conductores no gastamos mas en adornos pegatinas, pijotadas y colgantes para el vehículo, cosas que no tienen ninguna utilidad, esta nos puede ser util alguna vez.
#18 MADMax2
#9 serán los horteras xD xD
Bixio7 #12 Bixio7
de verdad, eres tan sectario, que te parece un éxito la obligación de un intermitente mas en el coche ? (bueno, realmente se ve menos que un intermitente). Porque para mi es un pufo enorme
josde #17 josde
#12 Si tienes una mierda de baliza de aliexpress no se vera, te aseguro que la mia que lleva 9 led muy luminosos se ve bien, el intermitente se ve siempre que no tengas avería eléctrica.
